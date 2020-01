10 habilidades que el sector manufacturero demandará en este 2020

Con el avance de la industria 4.0 y la intensificación del uso de herramientas tecnológicas aplicadas a una producción más inteligente, el sector de manufactura está demandando la adquisición de nuevas habilidades.

Con base en el reporte “2020 Workplace Learning Trends Report: The Skills of the Future” realizado por Udemy, plataforma global de formación para aprender y enseñar en línea, las habilidades de mayor rápido crecimiento en el sector de manufactura en 2020 serán:

1. Desarrollo de Android: es uno de los sistemas operativos móviles más utilizados, está enfocado en la creación de aplicaciones.

2. Kubernetes (desarrollo de aplicaciones): plataforma de código abierto que permite la automatización, implementación, escalamiento y administración de aplicaciones en contenedores.

3. Atención plena: capacidad de concentración para la consecución de mejores resultados.

4. Programación orientada a objetos: lenguaje de programación que organiza los programas alrededor de datos u objetos, en vez de funciones lógicas.

5. Desarrollo personal: iniciativas orientadas al bienestar de las personas basadas en la mejora de actitudes y aptitudes.

6. TypeScript: superconjunto de JavaScript que proporciona tipos estáticos opcionales, clases e interfaces, es de código abierto e incorpora características similares a las del lenguaje de programación orientada a objetos.

7. Deep Learning: algoritmos que imitan las funciones del cerebro humano que van aprendiendo a reconocer patrones basados en palabras, comportamientos, entre otros.

8. Neural Networks (redes neuronales): serie de algoritmos que reconocen las relaciones subyacentes en un conjunto de datos a través de un proceso que imita la forma en que opera el cerebro humano.

9. Microsoft AZ-103: certificación para Microsoft Azure, plataforma en la nube abierta y flexible que permite compilar, implementar y administrar rápidamente aplicaciones en una red global de centros de datos administrativos de Microsoft.

10. Estrategia de negocios: elementos conceptuales y tácticos que las empresas utilizan para atraer clientes, competir con éxito, fortalecer el rendimiento y alcanzar diferentes objetivos.