2020, el año de las soluciones de conferencias web basadas en la nube

Las restricciones mundiales en el lugar de trabajo, impulsadas por la pandemia de coronavirus, han dado lugar a que las soluciones de conferencias web basadas en la nube tomen impulso, hasta tal punto que según Gartner, el gasto mundial de los usuarios finales en estas herramientas crecerá un 24.3% en 2020.

Pese a este crecimiento, las previsiones también indican que en 2021 el impulso disminuirá a medida que remitan los efectos de la pandemia y los trabajos puedan volver a desarrollarse de la forma habitual.

Según los informes de la firma de analistas, se prevé que el gasto de los usuarios finales en conferencias en la nube alcance los 4,100 millones de dólares en 2020, frente a los 3,300 millones de dólares en 2019.

Es la segunda categoría de crecimiento más rápido en el mercado de las comunicaciones unificadas (UC), detrás del gasto en telefonía basada en la nube, que se pronosticó que alcance los 16,800 millones de dólares en 2020.

Pese al crecimiento, las previsiones también indican que en 2021 el impulso disminuirá.

De cara al año 2024, Gartner predijo que las reuniones en persona representarán sólo el 25% de las reuniones de la empresa, lo que viene a suponer un descenso del 60% antes de la pandemia.

Por otro lado, también se prevé que el gasto total de los usuarios finales del mercado de las comunicaciones unificadas disminuya un 2.7% en 2020 y vuelva a crecer en 2021, a medida que las iniciativas de telefonía en la nube recuperen su impulso.

“Las inversiones en colaboración en la nube impulsarán el descenso del mercado de las comunicaciones unificadas a medida que las iniciativas de trabajo a distancia impulsadas por el brote de COVID-19 impulsen la adopción de conferencias y el crecimiento del mercado”, dijo Megan Fernández, analista principal senior de Gartner.

Estos datos son impulsado por el trabajo remoto y los cambios demográficos de la fuerza laboral. Como resultado, hay una mayor demanda de acceso conveniente a la videoconferencia y otras herramientas de colaboración.

La adopción de la telefonía en la nube

A medida que se alargue la vida de los sistemas de telefonía instalados y las prioridades de inversión se desplacen a la nube, las inversiones en telefonía basada en nuevas instalaciones disminuirán drásticamente. Gartner estimó que el mercado de la telefonía en la nube crecerá un 8.9% en 2020 y un 17.8% en 2021.

Gartner prevé que el mercado de la telefonía en la nube crecerá un 8.9% en 2020 y un 17.8% en 2021.

Sin embargo, la telefonía en nube experimentará un impulso una vez que se reconozcan sus beneficios, a saber, la facilidad con que puede adaptarse a una fuerza de trabajo cambiante, actualizar y ampliar las funciones existentes e integrarse con las aplicaciones adyacentes.

