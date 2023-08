4 retos en materia de seguridad que enfrentan las agencias de viaje

Durante esta temporada de verano se estima que más de 55 millones de turistas nacionales

y extranjeros visiten los diferentes destinos del país, según cifras de la Secretaría de

Turismo. Lo anterior representa un gran reto para las agencias de viajes quienes además de

brindar servicios de calidad deben procurar la seguridad de la información de sus clientes.

Tan sólo en la Ciudad de México, las autoridades locales estiman que existen más de 1,400

agencias de viaje certificadas, quienes enfrentan varios desafíos en materia de validación

de identidad debido a la naturaleza de su negocio.

“Para este tipo de empresas es imprescindible verificar la identidad de los clientes a fin de

asegurarse que son personas reales, pero también de las compañías con quienes tienen

alianzas o convenios como aerolíneas, de hospedaje o transporte. En este sentido, los

procesos de validación de personas y empresas contribuyen a que servicios como venta de

boletos, reservación de hoteles, venta de paquetes turísticos, alquiler de automóviles, entre

otros, se lleven a cabo de manera segura, previniendo fraudes o actividades ilícitas”, explica

Ricardo Robledo, director general y fundador de Tu Identidad, plataforma especializada en

validación de identidad de empresas y usuarios.

De acuerdo con el especialista, la validación de identidad se ha vuelto crucial para que

estas empresas puedan operar sin contratiempos y brinden experiencias de viaje

satisfactorias. Para Tu Identidad existen al menos cuatro retos en materia de seguridad que

enfrentan las agencias de viajes.

1. Protección de datos personales

Los clientes son el elemento más valioso para las agencias de viajes, por lo que la

protección de su información y datos personales es imprescindible para inhibir riesgos que

pueden afectar la confianza del usuario y la reputación del negocio.

“En este sentido, procesos como Know Your Customer (KYC) son fundamentales para este

tipo de compañías, ya que dan certeza de que están haciendo negocios con personales

reales y no con estafadores que hayan robado datos sensibles de las personas”, explica

Robledo.

2. Autenticación segura en línea y cumplimiento normativo

La mayoría de las agencias de viajes operan en un entorno digital, por ello es fundamental

implementar métodos de autenticación en línea que además de ser mucho más rápido y

confiables, pueden ayudar a las empresas a reducir costos en este rubro de hasta 60%.

Además, cuando una agencia de viaje opera a nivel internacional debe adaptarse a las

legislaciones que prevalecen en diversas regiones del mundo. Por ejemplo, en Europa,

existe el Reglamento General de Protección de Datos en donde se establecen los requisitos

específicos que deben cumplir todas las empresas que reúnan, almacenen y gestionen

datos personales. Las normas aplican para compañías de la región, así como negocios que

tienen su sede fuera de la Unión Europea.

Lo anterior, representa un gran desafío para las agencias porque para utilizar la información

de clientes extranjeros la empresa debe demostrar que actúa de conformidad con el

Reglamento explicando las razones, descripción, categorías y el período de

almacenamiento de los datos personales de sus clientes.

3. Innovación tecnológica



A medida que avanza la tecnología, las agencias de viaje deben actualizarse conforme a las

nuevas necesidades de los turistas, para ello pueden colaborar con proveedores de

servicios confiables; implementar medidas de seguridad robustas; capacitar a colaboradores

y concientizar a los clientes sobre las medidas que implementan para proteger su identidad

y su privacidad.

“En este contexto, el KYB puede favorecer a las empresas, ya que implica la verificación y

conocimiento de los proveedores y socios comerciales con los que la agencia de viaje

realiza transacciones o colabora para ofrecer servicios turísticos, garantizando que las

relaciones comerciales sean seguras, confiables y cumplan con estándares de calidad”,

explica el director de Tu Identidad.

4. Experiencia del cliente

Si bien la validación de identidad es importante para brindar mejores servicios, también

puede impactar en la experiencia del cliente, por ello las agencias deben encontrar un

equilibrio entre la seguridad y la facilidad de uso a fin de inhibir procesos complejos que

demoren demasiado tiempo.