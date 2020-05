Analizan “la nueva normalidad de los negocios en Latam” en el Get to Know Panduit

Panduit llevó a cabo su evento virtual Get to Know Panduit Online Summit, donde directivos de la compañía se reunieron para analizar los retos que ha representado la contingencia sanitaria para las empresas y, más importante, cómo será la nueva normalidad cuando todo este suceso pase, adoptando y mejorando la transformación digital acelerada a la que empresas se vieron obligadas.

Como consecuencia de la pandemia, las empresas en Latinoamérica se vieron obligadas a replantear sus estrategias a fin de hacer frente a esta nueva realidad. Si bien algunos cambios ya estaban en los planes de las compañías, éstos se tuvieron que acelerar, de acuerdo con los ponentes de este encuentro en línea.

Juan Pablo Borray, Gerente de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica de Panduit, aseveró que las compañías tuvieron que adoptar medidas de digitalización que, si bien ya tenían contempladas, las circunstancias obligaron a desarrollarlas de manera urgente, llamando a este proceso una transformación digital acelerada, una etapa que involucró aprendizaje y de cambio cultural, tanto a nivel personal como empresarial.

Las tendencias como Internet de las Cosas, Inteligencia Artificial, Industria 4.0, entre otras, están tomando relevancia desde hace unos años, sin embargo, Déiber Zambrano, Ingeniero Electrónico de Panduit, afirmó que se deben abordar también desde la infraestructura para hacerlo de un modo inteligente y que sea capaz de responder ante incertidumbres como la atravesada por COVID-19.

“Estas tendencias se vuelven mucho más relevantes que antes, y las compañías que están preparadas desde el punto de vista tecnológico, con una infraestructura apropiada para enfrentar este reto, van a estar más fortalecidas para poder comenzar la fase de recuperación. Aquellas compañías que ya llevaban un proceso avanzado de transformación digital con infraestructura que les permita adecuarse, fueron las primeras en adaptarse a la nueva normalidad y serán las primeras en avanzar hacia la fase de recuperación”, aseguró Zambrano.

Una de las principales medidas de transformación y que ha sido diferenciador en las empresas es el teletrabajo. Aquellas organizaciones que ya contaban con esta modalidad no vieron grandes impactos al mandar a su fuerza laboral a trabajar desde su casa, frente a empresas que tuvieron que habilitarlo de modo urgente, muchas veces sin tomar en cuenta los aspectos esenciales.

En este aspecto, Neyton Ávila, Technical Systems Engineer de Panduit, comentó que uno de los principales retos que debieron enfrentar tuvo que ver con la infraestructura de red. “Todas las compañías necesitarán tener una estrategia adecuada de transformación digital orientada a que las aplicaciones estén más cercanas a los usuarios finales, donde el Edge puede ayudar, esto para permitir que los consumos de ancho de banda sean cada vez menores y las aplicaciones corran conforme a lo requerido”, comentó.

Get to Know Panduit Online Summit.

Sectores educativo y salud, con mayor necesidad de transformación

Los exponentes en el Get to Know Summit afirmaron que, si bien la necesidad de transformación digital está impactando a cada uno de los negocios, existen dos sectores que se vieron más impactados durante esta pandemia: educación y salud; el primero por tener que mandar a estudiantes de todos los niveles a sus casas, y el segundo, debido a la necesidad de mejores servicios para evitar la saturación de hospitales.

Según la visión de Marco Damián, Territory Account Manager de Panduit, el principal reto del sector de educación fue no contar con una plataforma tecnológica adecuada, es decir, una que esté enfocada no sólo a otorgar conectividad al alumno, sino a la “identidad del alumno”, es decir, personalizar la educación para tener un mejor experiencia educativa.

“Es importante entender cuáles son los gustos del alumno, sus formas de estudio para personalizar la experiencia educativa. De igual manera, necesitamos tener las herramientas adecuadas para que, una vez que tengo personalizada la identidad del alumno, poder personalizar el aprendizaje y poder empoderarlos para la educación del futuro. Esta ya era una necesidad presente desde antes del COVID-19, pero esta pandemia resaltó la importancia de implementarla ahora”, puntualizó.

En cuanto al sector salud, el SARS-CoV-2 puso de manifiesto las carencias que tenía en la gran mayorías de los países de la región, destacando a su vez, la importancia que puede tener la tecnología para mejorar contingencias. “En la atención primaria, el uso de tecnología es muy poca y, hoy en día, existen casos como la telemedicina que podría evitar que mucha gente se desplace al hospital para ser atendida, con consultas médicas básicas que podrían servir de filtro para no saturar centros de salud”, comentó Juan Pablo Borray.

Sin embargo, comentó que para que esto sea una realidad tanto para ésta o futuras emergencias sanitarias, el camino aún es largo, ya que existen barreras como la conexión y calidad de video por ancho de banda.

Cuatro acciones para llegar a la nueva normalidad

Finalmente, los voceros de Panduit destacaron cuatro acciones que tanto el Gobierno como la Iniciativa Privada deben realizar en conjunto para poder llevar a cabo la nueva normalidad.

1. Establecer políticas públicas para atender la era digital y alinearlas con los planes nacionales de desarrollo.

2. Apoyar la investigación en tecnología y complementos humanos de la transformación digital, es decir, no sólo tecnología sino en personal que sepa llevarla a cabo.

3. Inversión en tecnología que no sólo impacte en urbes, sino también a los pueblos remotos para llevar a todo el país hacia la transformación digital.

4. Ampliar y mejorar la infraestructura troncal de comunicaciones de la mano de iniciativa privada, a fin de tener acceso a Internet inclusivo y accesible para cualquier comunidad.

“Estos cuatro roles principales deben jugar los gobiernos e iniciativa privada en Latinoamérica, impulsados por el COVID-19, sí, pero que ya eran una necesidad desde tiempo atrás, con la diferencia de que este acontecimiento hizo más evidente su importancia”, comentó Marco Damián.

En efecto, el COVID-19 no cambió al mundo, sino que lo aceleró para adaptarse a las tendencias que ya venían en camino, obligando a las compañías a subirse al tren de la transformación digital o sucumbir ante esta situación, señaló Vladimir Linares, Technical Systems Engineer RCDD. “Necesitamos un cambio cultural y social. Obviamente esto llevará hacia un cambio tecnológico que se está implementando de forma masiva, y debe ser un camino sin vuelta atrás”, finalizó Linares.

–Karina Rodríguez, Computerworld México.