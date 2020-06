Apostar por la nube pública en estos momentos difíciles, propone el CEO de AWS

Esta semana se realizó de forma virtual el evento AWS Summit, en el cual se destacó una vez más la importancia de la nube, considerado “como un elemento clave para efectuar de forma completa la transformación digital de las empresas”.

Como no podía ser de otra forma en los tiempos que corren, cuando el COVID-19 invade todo cuanto ocurre, el AWS Summit 2020 también estuvo enmarcado por la pandemia y, tal como ha explicado el CEO de la empresa, Andy Jassy, “es importante apostar por la nube pública en estos momentos tan difíciles”.

Aunque la adopción de las tecnologías de nube pública continúa a buen ritmo, Jassy reconoció que la resistencia a moverse hacia la nube todavía perdura en algunas empresas, a pesar de los bien documentados beneficios de costo, escalabilidad y agilidad de negocios que la nube puede proporcionar.

A medida que pase el tiempo, los CIOs y los líderes empresariales que se sigan resistiendo a dar el paso a la nube se encontrarán cada vez más obstáculos, según explicó el CEO, ya que las razones para seguir gestionando y conservando sus propios centros de datos son cada vez menos convincentes.

“Al final del día, podrías no querer que algo ocurra, pero no puedes luchar contra la gravedad”, dijo Jassy. “Si hay algo que es realmente bueno para los clientes o para los negocios, se moverá de esa manera, lo quieras o no. Creo que la nube es muy parecida a eso”.

Según Jassy, aparte de los escépticos a la nube están aquellos que si bien están trabajando en pro de la misma, lo hacen a un ritmo que no les permite extraer todo el beneficio. “Saben que deben moverse a la nube, entienden conceptualmente por qué están recibiendo presión de su CEO o de su junta directiva y muchas veces simplemente ‘se meten un poco en el agua’ para apaciguar a las personas que los están presionando, pero terminan sin comprometerse realmente”.

En este contexto, agregó, el problema es que mientras que todos los competidores han llegado hasta el final y se mueven mucho más rápido y de forma mucho más rentable, aquellos que no exprimen todo el potencial se encuentran en una especie de fase experimental en la que no han transformado su empresa.

“Estás operando con muchos entornos diferentes, y hasta que realmente te comprometas a moverte, estarás operando con dos infraestructuras diferentes, lo que significa que tienes esta burbuja financiera mientras haces ese cambio”, destacó el directivo.