Así han cambiado las preferencias de compra en México ante Covid-19

Ante la situación de aislamiento social, los consumidores en México han cambiado su comportamiento de compra y consumo. Este cambio repentino en los hábitos ha desafiado a la industria de alimentos y bebidas, y especialmente al sector de servicios de alimentos, que se ven obligados a buscar nueva información y reinventarse.

En México, la rápida adaptación se basa en la comodidad y seguridad. En efecto, la cantidad de personas que ordenaron comidas a través de aplicaciones de entrega en algunos segmentos del mercado ya es 6 de cada 10 y el 20% de las personas hacen su compra de supermercado a través del sitio web.

Tan sólo en Rappi los pedidos se han triplicado, y varios establecimientos ya no cobran por la entrega. Por lo tanto, la entrega a domicilio es el nuevo modelo operativo para las cadenas de restaurantes, incluso los establecimientos que no usan aplicaciones como Uber Eats o Rappi, ahora están disponibles a través de WhatsApp e Instagram, que también ofrecen varias promociones y descuentos en el valor de entrega.

El número de socios en una de las principales plataformas de entrega en el país aumentó más de un 250%, y algunos restaurantes han implementado el modelo Pick n Go, que consiste en ordenar por teléfono y luego recoger en la tienda o punto de venta.

Otras opciones creativas

En las industrias de panadería y confitería, algunas empresas locales optaron por un modelo de DIY (Hazlo tú mismo o Do It Yourself, por sus siglas en inglés), vendiendo los materiales en un paquete para que los clientes puedan hacer sus propias creaciones en casa. Algunas marcas, también ofrecen clases en línea de panadería y confitería a través de Instagram Live, mientras que los chefs reconocidos están ofreciendo clases en línea.

Para prolongar la vida útil de los alimentos, todo tipo de establecimientos ahora utilizan envases como las bolsas de vacío, que antes sólo usaban las principales marcas. Para ayudar a los restaurantes a continuar con sus negocios, se ha desarrollado una gran red de solidaridad y la gente está comprando bonos para utilizar cuando lo deseen en 2020, cuando la crisis pase.

En el comercio minorista, las ventas de alimentos como arroz, frijoles y huevos crecieron un 400% durante las dos primeras semanas. La demanda de alimentos enlatados, que tiene una vida útil más larga y reduce rápidamente la necesidad de una nueva compra, también ha aumentado, especialmente las sardinas y el arenque (155%) y el atún (151%).

Propuesta de Venta Única

El consumo ha aumentado no sólo en relación con la compra de pánico para almacenamiento, sino también por las compras de emergencia, como gel de alcohol, servilletas y productos para la salud, es decir, artículos considerados como una forma de prepararse para la vida en cuarentena.

Según la agencia de investigación de mercados Zinklar, los consumidores mexicanos están comprando no sólo más unidades de productos, sino que también han preferido paquetes más grandes o múltiples, con preferencia por artículos nacionales.

Esta información también muestra una oportunidad para aumentar los productos con percepción casera, ya que son fáciles de suministrar y traen recuerdos de la cortesía familiar. Y no debemos olvidar que los condimentos también pueden ayudar a los consumidores a mejorar sus comidas diarias y replicar recetas familiares, en este país, algunos restaurantes han incluido conceptos e historias sobre sus ingredientes y la producción local, que se ha convertido en una USP (Propuesta de Venta Única) para sus productos.

A pesar de no tener la oportunidad de planificar, la aceleración de las ventas en línea de alimentos y comidas preparadas puede tener un impacto sin precedentes en el sector, las nuevas formas de venta fortalecen no sólo nuevos canales de ventas, sino también nuevos análisis y oportunidades especialmente innovadoras que se comunican al cliente y administración de las empresas.

El concepto de la “cocina oscura”

Otra tendencia en el sector de servicios de alimentos, que promete destacarse durante el período de aislamiento social, es el concepto de “cocina oscura” o restaurante fantasma; este es un establecimiento que ofrece servicios de comida solo para llevar o entregas. Además de tener un costo operativo más bajo, sin gastos relacionados con el local, este tipo de restaurante tiene una inversión financiera inicial más baja y puede tener más flexibilidad en el menú adaptándose al gusto de su audiencia en caso de ser necesario.

Otra ventaja de este modelo de negocio es que las entregas pueden ser realizadas directamente por la empresa o subcontratadas debido a las diversas aplicaciones y servicios de entrega de alimentos disponibles actualmente en el mercado.

Finalmente, debido a la constante preocupación por la salud, muchos consumidores han cambiado su percepción y sensibilidad en muchos aspectos. Los productos que mejoran o favorecen la salud inmunológica tienen un gran potencial de crecimiento. El miedo a infectarse, impulsa dietas que mejoran el sistema inmunológico, así como una nutrición personalizada en personas en riesgo.