CFOs opinan sobre cómo llevar a acabo una Transformación Financiera exitosa

Líderes destacados en el mundo de las finanzas se reunieron en la 1era edición del ‘Finance Transformation Summit’ con un enfoque en la digitalización para compartir los desafíos y oportunidades en la transformación financiera de las organizaciones.



En el panel de apertura, Diego del Bel Belluz, CFO de Novartis, resaltó la importancia fundamental de la tecnología en la transformación financiera y subrayó que está es solo una parte del proceso. En sus palabras, “La tecnología es sin duda una pieza clave, pero no es garantía de éxito por sí sola. La verdadera transformación financiera va más allá; implica un cambio fundamental en la mentalidad de las personas, su capacitación y la creación de una conciencia sólida sobre cómo aprovechar la tecnología para mejorar los procesos y la toma de decisiones”.

En un enfoque estratégico integral, Juan Carlos, CFO de IBM, enfatizó que la transformación financiera debe ser abordada desde tres perspectivas esenciales: procesos, tecnología y habilidades (mindset y cultura de trabajo). Juan Carlos destacó que “No se trata únicamente de realizar inversiones en tecnología, sino de optimizar los procesos para que sean más eficientes y efectivos. Es crucial comprender que la transformación debe ser un esfuerzo que involucre a toda la organización, no limitándose únicamente al equipo financiero.”

Inversión Digital

La digitalización puede transformar drásticamente la manera en que las empresas interactúan con sus clientes y aprovechan los datos para tomar decisiones estratégicas. La digitalización amplía el acceso a mercados, mejora la experiencia del cliente y habilita el uso eficiente de los datos para crear valor.

En cuanto a la asignación de capital, es crucial para los directores financieros (CFOs) entender los ciclos económicos y tomar decisiones adecuadas sobre cómo asignar los recursos financieros de la empresa. Esta responsabilidad recae en los CFOs, y la forma en que asignan el capital puede marcar la diferencia en la creación de valor. Es esencial ejercer la disciplina en este proceso, ya que aunque existen numerosas oportunidades, no es estratégico intentar abarcarlas todas. En su lugar, debes identificar y acotar las apuestas más prometedoras y enfocar tus recursos en ellas. Asignar capital de manera indiscriminada a todas las oportunidades puede ser contraproducente.

Liderazgo Transformacional

Se hizo hincapié en la relevancia de la cultura empresarial y la diversidad en los equipos de trabajo. Eric Schmidt, CFO de Daimler Truck, resaltó la necesidad de aprender de los errores y cambiar la mentalidad como aspectos cruciales para el desarrollo de productos de vanguardia.

Alma García, ex CEO de GPTW, hizo hincapié en que la cultura empresarial es la columna vertebral de la empresa y que los líderes deben esforzarse por establecer y mantener una cultura consistente y coherente. Además, resaltó la importancia de reconocer el error como una parte fundamental del proceso de aprendizaje.

Jorge Tejeda, ex Managing Director en Citi, resaltó la importancia de la seguridad psicológica en el entorno laboral y cómo los líderes deben saber escuchar y solicitar opiniones externas para mejorar. En sus palabras, “Muchos de nosotros nos vemos ‘asintomáticos”, a menudo tenemos una idea definida de quiénes somos y de qué tipo de líderes somos, y nuestros resultados lo respaldan. Sin embargo, no es hasta que comenzamos a escuchar y buscar opiniones externas que de repente descubrimos nuestras fortalezas desconocidas y nuestros puntos ciegos. Todo comienza con la autoconciencia, es saber escuchar y tener el valor de solicitar opiniones externas. Requiere estar profundamente conscientes de quiénes somos y darnos el tiempo necesario para desarrollar esa autoconciencia”.

En cuanto a la diversidad en los equipos de trabajo, los panelistas enfatizaron que equipos diversos generan ideas desde diferentes perspectivas, lo que acelera el progreso. Eric Schmidt mencionó que busca la diversidad al reclutar para agregar valor a su equipo, no solo similitud.

Alma García y Jorge Tejeda resaltaron la importancia de crear un entorno donde se premie el error y se fomente la inclusión de diferentes perspectivas.

El “Finance Transformation Summit” proporcionó un espacio único para que los líderes en finanzas compartieran sus conocimientos y experiencias, brindando una visión valiosa sobre cómo las empresas pueden enfrentar los desafíos actuales y prepararse para el futuro. Los asistentes tuvieron la oportunidad de aprender de los líderes de la industria sobre las estrategias y mejores prácticas para impulsar la transformación financiera en sus organizaciones.

Los beneficios de aprender sobre estos temas son significativos. Richard Townsend, director en Robert Walters México comentó “La transformación financiera bien ejecutada puede mejorar la eficiencia operativa y aumentar la productividad, allanando el camino hacia un futuro más sólido y exitoso”. Esto se traduce en un mayor retorno de la inversión y una ventaja competitiva en un mercado que nunca se detiene.

Para los CFO y líderes financieros de las empresas, la transformación financiera se ha convertido en un imperativo estratégico. La tecnología, los procesos eficientes y la cultura organizacional son pilares fundamentales en la búsqueda de la excelencia financiera. La capacidad de adaptarse a un entorno empresarial de renovación constante y de aprovechar las oportunidades que ofrece la digitalización y la data es esencial para mantenerse competitivo y garantizar el éxito a largo plazo.

El “Finance Transformation Summit” fue un evento enriquecedor que resaltó la importancia fundamental en la transformación financiera. Los panelistas compartieron conocimientos valiosos que influirán en la manera en que las empresas aborden estos desafíos en el futuro.

En sus palabras de cierre Victor Medrano expreso que el objetivo del evento se cumplió y menciono: “Nos encontramos enfrente de un entorno exige la transformación financiera que debe ser visto como una necesidad para las empresas y una gran oportunidad para los lideres financieros para dejar un legado” recomendó: “Les invito a tomar el riesgo al invertir en digitalización al definir el objetivo y buscar que te compartan experiencias de alto impacto (highs and lows)” y por úlitmo por invito a disfrutar de este momento historico en el proceso de Mexico, diciendo “Time to Share and Time to chance”