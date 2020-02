Cinco tareas que está revolucionando la AI en el sector financiero

A diferencia de la Automatización de Procesos Robóticos (RPA, por sus siglas en inglés), la Inteligencia Artificial es capaz de proponer soluciones y variar su funcionamiento dependiendo del problema a resolver. Por tanto, el mundo de los servicios financieros ve a esta tecnología como una manera de brindar servicios más eficientes y seguros.

“El sector financiero ha sido testigo del surgimiento de nuevos modelos de negocio y de la evolución de las industrias, de manera que ha tenido que adaptarse a las necesidades de sus usuarios”, afirmó Jorge Vargas Favero, director de ingeniería de valor para el sector financiero de SAP México.

Ejemplificó el caso de Banco Afirme que, con la aplicación de SAP Analytics Cloud, ha podido reducir el tiempo de cálculo de la rentabilidad de 13 a 3 días, y puso como referencia el estudio “The New Physics of Financial Services” del World Economic Forum.