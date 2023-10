Copilot e IA generativa: exposición de datos puede llevar a deep fakes corporativos

La cuestión de la autorización es un punto sensible en los productos Microsoft. Hoy, el exceso de autorizaciones por usuario es uno de los principales problemas enfrentados por las empresas. En una escala masiva, es casi imposible gestionar autorizaciones de manera adecuada sin herramientas de terceros. Lo ideal sería que las empresas lograran imponerle el menor privilegio posible a Copilot.

Por último – y este es un problema recurrente en la IA – no se puede garantizar que el dato generado es 100% factual o seguro. Al final, el trabajo de chequeo debe hacerlo un humano.

En compensación, existen algunas cuestiones que preocupan. Por ejemplo, la autorización. Copilot logra observar todos los datos de la organización como mínimo con la autorización de lectura. Otro punto es que Copilot, al generar nuevos datos a partir de los ya existentes no usa las etiquetas MPIP creadas anteriormente. Esto es un punto complicado: MPIP (Microsoft Information Protection, en la sigla en inglés), es la solución de Microsoft para la protección de datos confidenciales, incorporada en la solución 365.

Uno de los puntos positivos es que el modelo de la IA va a trabajar con datos del propio tenant de la empresa. Esto significa que, al usar Copilot, la IA va a aprender solamente con los datos de la empresa – y no va a cruzar datos de otros tenants. El otro punto importante en seguridad es que Copilot no usa ningún dato de negocio para entrenar la IA – o sea, informaciones más estratégicas están protegidas.

Lógicamente, todo lo que involucra la seguridad con relación a los productos Microsoft es un punto de preocupación. Y no es porque el sistema es falible: es la suite de productos de oficina más usada en el mundo. Consecuentemente, es uno de los sistemas que más sufre con potenciales ataques de cibercriminales. Existen puntos positivos y negativos con relación a la seguridad de Copilot.

Para que la IA generativa de Microsoft funcione cumpliendo su promesa, es necesario que la herramienta acceda a todos los datos generados por los usuarios en el 365 – de esta manera, las informaciones pueden ser buscadas y compiladas para la generación de insights, respuestas, etc. Considerando que cerca de un 10% de las informaciones de una empresa está abierta a todos los empleados, tenemos aquí dos ingredientes que pueden ocasionar una ruptura en la seguridad a un nivel no visto anteriormente: el envenenamiento del modelo de la IA , el suministro de datos equivocados (un fenómeno que se ha denominado alucinación) y la creación de deep fakes para ingeniería social, con una capacidad inédita de extracción de datos – tanto del propio sistema, como del usuario.

