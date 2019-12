Delegar es cosa de niños: el juego del “Delegation Poker”

Delegar nunca fue tan fácil como ahora, gracias a una poderosa herramienta que descubrí y he usado varias veces, incluso fuera del entorno laboral. Su sencillez y practicidad pudiera generar al principio un poco de escepticismo, pero vale la pena ponerla en marcha.

De hecho, se pueden delegar tanto actividades críticas como decisiones de forma gradual, organizada y consensuada. No es un “se delega o no”.

Delegar es una tarea difícil, pero imprescindible sobre todo con equipos nuevos que rápidamente tendrán que dar resultados y aunque todavía no conozcamos a los integrantes del nuevo equipo, ni sus capacidades, nivel de responsabilidad, manejo del estrés, etc., debemos invertir el tiempo necesario para esta actividad, ya que por lo general aún no están claras las responsabilidades y sería muy peligroso obviar algunas decisiones.