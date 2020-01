Device as a Service (DaaS), nueva opción para comprar equipo de cómputo

Device as a Service (DaaS) es una nueva tendencia que ofrece múltiples ventajas para empresas de cualquier tamaño.

Se trata de un servicio que trabaja mediante una suscripción mensual fija, con lo cual se reduce la carga de trabajo de TI, ya que descarga a un tercero la administración, el mantenimiento y el retiro de activos.

“A diferencia de un modelo de arrendamiento, Device as a Service ofrece un servicio, no sólo la renta de un activo”, explicó Iván del Carpio Mercado, Director General de Dusof, distribuidora de equipo de cómputo. “Este modelo de adquisición es similar a lo que ofrecen los servicios de streaming: el usuario paga por un servicio, no por la televisión o dispositivo que utiliza para ver el contenido contratado”.

De acuerdo con este directivo, DaaS provee a los usuarios un equipo de trabajo ya configurado y totalmente personalizado para lo que requieran, sin necesidad de que el cliente lo compre.

Este modelo también ofrece actualizaciones de sistemas operativos, apoyo técnico, respaldos y recuperación de información, además de la administración básica de los equipos en general, con el fin de que las compañías contraten únicamente lo que necesitan para la operación diaria.

Al obtener un equipo de cómputo mediante la modalidad de DaaS, señaló Del Carpio, el costo de ese servicio es deducible de impuestos para la empresa, incluyendo el hardware y paqueterías de software, “siempre y cuando en la factura se defina como ‘adquisición de servicio'”, ya que este beneficio puede estar disponible para personas físicas y morales bajo el régimen de actividad empresarial

El directivo destacó que en la modalidad de DaaS, el proveedor es el encargado de la administración total del hardware. “Se monitorea constantemente el equipo, examinando su rendimiento; en caso de que alguno comience a presentar falla, se actúa de manera proactiva, evitando de esta manera que la empresa detenga la operación a causa de la falla”.