Futuro de la Inteligencia Artificial enciende la polémica en Davos

Hablar del futuro es hablar de Inteligencia Artificial (IA). Estos días se celebra en Davos el Foro Económico Mundial y uno de los primeros temas en ser protagonista ha sido éste.

El historiador Yuval Noah Harari y Ren Zhengfei, fundador y Director General de Huawei, comentaron la situación actual y las previsiones acerca de la IA y de cómo puede cambiar nuestro futuro.

Ante el desconocimiento general, hay un cierto temor a lo que puede provocar la IA. “En el nivel más superficial podría ser una repetición de la revolución industrial del siglo XIX, cuando los líderes tuvieron la oportunidad de dominar el mundo económica y políticamente. Entiendo la actual carrera armamentista como una carrera armamentista imperial. No es necesario enviar a los soldados si se dispone de todos los datos de un país”, afirmó Yuval Noah Harari.

El historiador y escritor israelí Yuval Noah Harari.



Dijo que para hackear a los seres humanos, se necesita mucho conocimiento biológico y suficiente poder de computación. “Puedes hackear mi cuerpo, mi cerebro, mi vida, puedes llegar a un punto en el que me conozcas mejor de lo que yo me conozco”, aseveró el historiador. “Las armas autónomas son una verdadera carrera armamentista y un desarrollo muy peligroso, pero todo el mundo dice lo mismo, no quiero quedarme atrás”.

En contrapartida…

Desde una visión más positiva y conciliadora Ren Zhengfei, de Huawei, consideró que la tecnología es para bien. “El desarrollo de la tecnología es para bien, no para mal”.

“Durante los últimos miles de años, el avance tecnológico estuvo muy en sintonía con la evolución de la población. Los temores de la población a lo largo de los años sobre innovaciones como los barcos de vapor y la era mecánica se fueron superando gradualmente y lo mismo ocurrirá con la Inteligencia Artificial”.

Según Zhengfei, frente a las nuevas tecnologías la humanidad podrá utilizarlas en beneficio propio, ya que la mayoría de la gente aspira a una buena vida, no a una vida miserable.”Las bombas atómicas eran el mayor temor cuando era niño, hoy en día, hay miedo por la IA, pero no es tan perjudicial como las bombas atómicas”.



Ren Zhengfei, fundador y Director General de Huawei.

En lo que coinciden ambos expertos es que no habrá dos sistemas de IA. “En una capa profunda, el mundo entero está unido y vinculado. Cualquier científico puede encontrar la verdad”, aseveró el fundador de Huawei.

“El punto es que cuando reúnes suficientes datos sobre las personas, las llegas a conocer mejor de lo que se conocen a sí mismas. ¿Estamos en el punto en el que las empresas o los gobiernos pueden hackear a millones de personas, eso significa que conocen mi historial médico, mis debilidades personales?”, manifestó Noah Harari.

Carrera de a dos

De momento, parece que esta carrera armamentística del siglo XXI, cuenta con dos jugadores: por un lado, China, donde hay vigilancia estatal, y por el otro, Estados Unidos, con un capitalismo de vigilancia.

No obstante, todos los países tienen que actualizar sus sistemas, empezando por la educación, para lo que vendrá. “Si miras el sistema educativo en China, está diseñado para la era industrial, lo que impide que la IA crezca rápidamente en ese país”, argumentó Zhengfei. “Estados Unidos, por su parte, está demasiado preocupado en otros asuntos y, además, se ha acostumbrado a ser el número uno del mundo”. Para Zhengfei, toda la humanidad debería estudiar la Inteligencia Artificial y cómo usarla para el bien.

Ya es por todos conocida la tensa lucha que hay entre Huawei/China y Estados Unidos. “Huawei solía ser un admirador de Estados Unidos, aprendimos mucho de ellos. Contratamos a docenas de consultoras americanas para aprender a manejar nuestro negocio. Estados Unidos debería sentirse orgulloso de ello, ya que han exportado e implementado el sistema de gestión estadounidense. No deberían preocuparse demasiado por Huawei y nuestra posición en el mundo”, explicó Zhengfei ante la situación actual y en previsiones de que este año Estados Unidos puede intensificar aún más su campaña contra Huawei.