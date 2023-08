El llamado a la acción del CIO sobre la IA generativa

La Dra. Lisa Palmer, experta en Inteligencia Artificial, y Anna Ransley, CD&IO, analizan la necesidad de que los CIO asuman el liderazgo en la preparación de sus organizaciones para desarrollar estrategias de IA generativas sensatas, estratégicas e impactantes.

La IA generativa ha tomado al mundo por asalto y se discute a diario en las C-suites y las salas de juntas. Su poder y potencial son tan significativos que los gobiernos de todo el mundo están tratando de averiguar cómo regularlo. Si bien este “éxito de la noche a la mañana” ha tardado décadas en gestarse, ahora estamos vislumbrando el impacto y las implicaciones de la IA generativa y la interrupción masiva que la acompaña. En muchos sentidos, se remonta a otra innovación disruptiva que no sólo cambió todo, sino que generó industrias completamente nuevas: el automóvil.

Por supuesto, como con cualquier “próxima gran cosa”, también hay mucha expectación. En un episodio reciente del podcast Tech Whisperers, la Dra. Lisa Palmer y Anna Ransley, dos líderes que han estado viviendo y respirando todo lo relacionado con la IA generativa, se unieron a mí para desglosar esta historia y ayudarnos a separar la exageración de lo que es real. La Dra. Palmer es una de las principales expertas en inteligencia artificial del mundo y una veterana de la industria que educa y asesora a las empresas sobre cómo abordar y aprovechar esta nueva tecnología. Por su parte, Anna Ransley, una CD&IO conocida por su trabajo en Godiva y Heineken, entre otras empresas, asesora a juntas directivas y C-suites sobre estrategias, riesgos y oportunidades de IA generativa.

Después del podcast, pasamos un poco más de tiempo discutiendo de qué manera el aumento de la IA generativa está afectando el rol del CIO, las habilidades esenciales que deben desarrollarse en toda la fuerza laboral y un libro de jugadas que toda organización necesita implementar ahora para poder innovar en esto. entorno complejo y desafiante. Lo que sigue es esa conversación editada por extensión y claridad.

Dan Roberts: ¿Cómo afecta la IA generativa al rol del CIO y qué deben pensar los CIO de hoy en términos de la forma en que lideran?

Dra. Lisa Palmer: Para los CIO, este es sin duda el mayor punto de inflexión en sus carreras. Si usted es alguien que ha sentido que ha sido forzado a asumir un papel administrativo, del tipo CIO, esta es la oportunidad para que cambie eso, para que dé un paso adelante y sea la voz visible de la IA generativa. Su organización necesita a alguien que defienda esto. Necesitan a alguien para construir la seguridad psicológica que se crea cuando las personas saben que alguien en quien confían y que es tecnológicamente capaz está a cargo de esta tecnología en particular. Necesitamos ese tipo de liderazgo.

Dra. Lisa Palmer, estratega de la IA.

Si usted es alguien que ha sido durante mucho tiempo un CIO innovador, probablemente ya esté en el camino de adoptar lo que es posible con la IA generativa, y lo animo a que se comunique con sus pares, con aquellos que le reportan y con otros en roles de liderazgo en su organización, y por favor ayúdelos a mejorar sus habilidades. Llévalos en este viaje contigo. Es muy importante que nos concentremos en la educación.

Esta es una oportunidad fantástica para impulsar su propia carrera mientras ayuda a su organización a maximizar su éxito y al mismo tiempo sirve a sus empleados y crea un entorno que genera los mejores resultados posibles para la sociedad. Todos queremos tener ese tipo de impacto en esta etapa de nuestras carreras. Así que solo te desafío a aceptarlo.

Dan Roberts: Hace poco, Will Markow, vicepresidente de investigación aplicada para talentos en Lightcast, escribió sobre el cambio de habilidades impulsado por la IA y por qué los trabajadores tecnológicos necesitarán desarrollar habilidades de mayor nivel para complementar su perspicacia técnica. ¿Cuáles son sus puntos de vista sobre los nuevos roles y habilidades para el éxito?

Anna Ransley: Primero, debemos deliber acerca de las elecciones que hacemos como organizaciones, individuos y como sociedad a medida que implementamos e integramos la IA en nuestro día a día. Es importante utilizar la IA para ayudar y amplificar, con un ser humano al tanto, en lugar de reemplazar nuestra toma de decisiones críticas con un algoritmo de caja negra.

Anna Ransley, CD&IO de Quaker Houghton.

En términos de nuevos roles y habilidades para el éxito, hay una serie de nuevos trabajos que se están creando, algunos con los que ya estamos familiarizados y otros que aún son difíciles de imaginar pero que se conocerán a medida que avancemos en este viaje. Dos que me vienen a la mente de inmediato son un ingeniero de IA , y es alguien muy técnico que entendería los algoritmos de aprendizaje automático, cómo funcionan, la manipulación de datos y el lenguaje de programación que usa la IA. Y luego está el “rol no técnico” del ingeniero, alguien que sabe cómo impulsar efectivamente la IA generativa para obtener el mejor resultado posible y entrenarla para obtener resultados aún mejores en el futuro. Esos son dos roles muy diferentes, pero son muy naturales en su progresión.

Más allá de eso, hay un conjunto de habilidades que será importante que cada persona tenga en este nuevo mundo:

Tener una mentalidad ágil y adaptable para aprovechar las oportunidades en un entorno que cambia rápidamente. Tener esa apertura y capacidad de pivotar es clave.

Tener un impulso y ser deliberado en el enfoque en el que elige gastar su mente compartida. Esto significa ser un participante proactivo en su entorno.

Fomentar la curiosidad y una mentalidad de aprendizaje continuo para poder mantenerse al día con los muchos cambios y evoluciones y seguir siendo relevantes.

Tener paciencia y empatía mientras otros van a lo largo del viaje con nosotros. Francamente, la empatía y el EQ [inteligencia emocional] son ​​la mayor ventaja competitiva que tenemos como humanos.

Probablemente el más importante sea el componente de pensamiento crítico. Sin duda, debemos poder verificar tres veces todos los resultados que obtenemos de la IA y saber si, aunque suene creíble, algo es realmente preciso o no. Dado que usamos los resultados de la IA como entradas en nuestra toma de decisiones, es nuestra responsabilidad reconocer y validar la precisión de esas entradas para tomar decisiones de calidad.

Dan Roberts: Ese enfoque en las habilidades de pensamiento crítico es fundamental, ¿no es así?

Dra. Palmer: Sí, lo es. Estoy entusiasmada con la oportunidad que se está creando para que enseñemos a las personas a pensar y a aprovechar las herramientas generativas de IA, a tener un diálogo de ida y vuelta, a desafiar la forma en que pensamos y profundizar en las cosas, y que usted puede hágalo en un entorno de uno a uno entre usted y estas poderosas herramientas.

Pero si no enseñamos a la gente a pensar críticamente, lo que acaba pasando es que la inteligencia artificial le dice a la gente qué hacer. Estamos viendo que esto se desarrolla a nivel mundial en China, donde usan inteligencia artificial para controlar a su población a través de algo conocido como “puntuación social”. Afecta toda tu vida, ya sea que estés haciendo o no lo que la IA espera y te dice que hagas. Y eso no es lo que queremos crear, particularmente en Estados Unidos. Queremos tener libertad y autonomía e impulsar la innovación con estas herramientas. Por lo tanto, en mi opinión, la importancia de impulsar nuestra capacidad de pensar y continuar educando a las personas, para elevar sus habilidades y su pensamiento crítico, no se puede enfatizar lo suficiente.

Dan Roberts: ¿Cómo debe adaptarse el sistema educativo a la luz de todo esto?

Anna Ransley: Creo que el sistema educativo debe tener muy en cuenta el hecho de que ya no capacitamos a las personas para trabajos estáticos y bien definidos. Necesitamos capacitar a las personas para trabajos que pueden o no existir hoy y, como mínimo, probablemente cambiarán enormemente con el tiempo. Como resultado, debemos pensar en cuáles son esas habilidades genéricas y cuáles son esos tipos de mentalidades adaptables que necesitamos crear y fomentar. La resolución de problemas, el pensamiento creativo y el pensamiento crítico son habilidades absolutamente importantes que las universidades y las escuelas secundarias deben enseñar a los niños para prepararlos para los eventos inesperados que van a suceder y los trabajos inesperados que van a tener.

Dra. Palmer: El desafío que enfrenta nuestro sistema educativo hoy en día es que se basa en gran medida en una serie de pruebas que están diseñadas para medir cosas que no necesariamente crearán valor en nuestra próxima fuerza laboral. Esas pruebas y los requisitos para esas pruebas van hasta el nivel federal desde una perspectiva de formulación de políticas. Ajustar lo que estamos probando y lo que estamos midiendo será crítico para que los docentes puedan tener éxito, porque hoy en día se les exige que se mantengan dentro de un marco de enseñanza muy específico que se basa en gran medida en estas pruebas que fueron diseñadas para crear una fuerza laboral. del pasado.

Obtenemos lo que medimos. Y en este momento, estamos midiendo las cosas equivocadas para preparar a nuestra fuerza laboral para los cambios que están ocurriendo activamente. Entonces, para mí, ese es el punto de partida: hablemos sobre lo que vamos a medir y cómo se ve el éxito y luego ajustemos todo eso apropiadamente para que estemos alineando el sistema para crear una futura fuerza laboral exitosa. Porque si no cambiamos las medidas, no podemos cambiar los comportamientos y, por lo tanto, no podemos cambiar los resultados.

Anna Ransley: Estoy completamente de acuerdo en que es necesario revisar los resultados, cómo evaluamos el éxito y qué tipos de incentivos implementamos. Y, para construir sobre eso, también debemos asegurarnos de tener claros los fundamentos que aún necesitamos para continuar enseñando, independientemente de lo que suceda en el futuro con los trabajos. Ese conocimiento fundamental que las generaciones futuras aún necesitan dominar acelerará y cimentará su aprendizaje. Si nos saltamos ese paso, la toma de decisiones no será de tan alta calidad ni tan viable. Por lo tanto, debemos definir el conocimiento y las habilidades que no son negociables, que cada estudiante debe dominar antes de pasar a las habilidades más avanzadas para prepararse para el futuro.

Dan Roberts: ¿Por qué cree que la IA debería ser competencia del CIO?

Anna Ransley: Como CIO, y realmente como cualquier líder tecnológico, tenemos la perspectiva más amplia de toda la organización porque no sólo podemos ver lo que sucede en cada departamento de la empresa, sino que también tenemos la capacidad de actuar. Eso significa que estamos en una posición única para ver las oportunidades que cualquiera de estas tecnologías puede presentar, al igual que también podemos ver los riesgos, porque al tener la mentalidad de ciberseguridad ya estamos naturalmente predispuestos a pensar en los riesgos y los beneficios. de soluciones tecnológicas.

Los CIO también tienen una gran experiencia en la ejecución de proyectos e iniciativas que se ejecutan desde una perspectiva de gestión de proyectos, donde pueden usar el caso comercial adecuado y pueden pensar en la mitigación de riesgos. Las organizaciones típicas de TI ya cuentan con procesos incorporados para ver cómo se puede realizar la ejecución incluso en experimentos mientras se gestionan activamente los riesgos. Porque hay dos formas en que esto puede salir mal: puede ir demasiado rápido y no pensar en el riesgo porque la implementación de IA se realiza fuera de la metodología formal, y formal no significa necesariamente lento; simplemente significa que es deliberado. O bien, se ralentiza y se atasca en el proceso por completo. Ninguno de esos es el camino correcto a tomar.

En general, creo que encaja muy bien dentro de las competencias del CIO debido a la amplitud de perspectiva que tiene y la disciplina en la organización que existe para hacer que las cosas funcionen rápido, pero de manera deliberada y cuidadosa.

Dan Roberts: ¿Qué piensa sobre la creación de un nuevo cargo de Director de IA?

Dra. Palmer: Pienso en la inteligencia artificial como otra tecnología, así que preguntaría esto: ¿Necesitamos un rol de Director de Internet? Porque veo que la tecnología juega el mismo tipo de papel. Debe integrarse en su estrategia tecnológica general. Sus unidades de negocio deben utilizarlo como una herramienta. Así que no veo una gran necesidad de este título en particular. Creo que hay algunas industrias creativas específicas en las que tiene sentido, pero en general, no soy un fanático.

Anna Ransley: Muchas de nuestras tecnologías existentes en TI estarán habilitadas para IA, por lo que la IA se integrará en todos los conjuntos de herramientas existentes que tenemos. Nombre un proveedor, y probablemente tenga una estrategia de IA que ya se haya implementado o se implementará a corto plazo. Por lo tanto, dividir eso en un silo separado probablemente no sea el mejor enfoque.

Dra. Palmer: Hasta ese momento, lo que sé absolutamente, no sólo por mi trayectoria profesional sino también por mi investigación, es que los silos son exactamente lo contrario de lo que necesitamos a medida que avanzamos en esta próxima evolución del viaje tecnológico.

Dan Roberts: Desde una perspectiva práctica, ¿cómo es el “libro de jugadas” de la IA generativa? ¿Qué aspectos toda empresa debería tener en su sitio?

Ann Ransley: Hablamos un poco sobre eso en el podcast, pero para ampliar eso, necesitan:

Establecer una junta de revisión de gobernanza multifuncional para evaluar el impacto de cualquier caso de uso de IA generativa, ya sea como una junta independiente o como parte de la gobernanza existente

Definir políticas claras de uso generativo de IA sobre cuándo se puede o no usar y con qué datos

Tener un programa de alfabetización y mejora de habilidades de IA para incorporar la educación generativa de IA en la capacitación de InfoSec o como un programa independiente, si es necesario.

Desinfectar cualquier dato confidencial antes de entrenar cualquiera de los modelos

Incorporar IA generativa en las capacidades actuales de evaluación de riesgos o implemente otras nuevas

Revisar los riesgos, las políticas y los estándares de IA generativa continuamente porque las cosas están cambiando continuamente.

Implementar un proceso robusto de gobierno de datos en la organización

Revisar las regulaciones que están evolucionando, porque están sucediendo cosas que podrían afectar a las empresas muy rápidamente, por lo que deben asegurarse de que cumplan con las nuevas regulaciones.

Estas son las cosas que toda empresa debe hacer ahora, porque esto está sucediendo ahora.

Por último, las palabras y los mensajes son importantes cuando se trata de cómo las personas perciben las cosas. ¿Hay una mejor manera de calificar esta nueva tecnología?

Ransley: Al principio, escuché que la IA generativa se llamaba IA creativa. No funcionó, pero pensé que describía en gran medida la esencia de lo que es: Gen AI brilla como una forma de despertar la creatividad donde antes faltaba. Realmente disfruté que se llamara así. Tal vez podamos tener un poco de un resurgimiento.

Dra. Palmer: Me encanta ese término creativo de IA. Desde mi perspectiva, el concepto de humanos más inteligencia artificial es la base absoluta de la forma en que avanzamos con éxito con la IA. No podemos pensar en que la IA reemplace a los humanos. Tenemos que pensar, ¿cómo nos asociamos con la IA para sacar lo mejor que las máquinas pueden traer a la mesa y lo mejor que los humanos pueden traer a la mesa? Me gusta pensar en eso como inteligencia aumentada. Así que sigue siendo IA, pero en este caso, se trata de esa asociación entre humanos y máquinas.

Dan Roberts, CIO.com