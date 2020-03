El papel de la visibilidad de la red en la gestión de riesgos operativos de TI

Nuestras vidas están llenas de riesgos. ¿Puedo salir y exponerme a todos los peligros que acechan? ¿Perderé la oportunidad de mi vida si me quedo en casa? Este artículo debería ayudar a minimizar o maximizar los riesgos en TI. ¿Maximizar? Sí, los riesgos incluyen tanto amenazas como oportunidades.

Entonces, ¿qué significa la gestión de riesgos para TI? Mantener el equilibrio entre riesgo bajo y alto es un desafío diario para todas las industrias y tamaños de empresas.

Ya sea que algo se convierta en una historia de éxito o un fracaso, cuanto mayor sea el riesgo, más probable es que ocurra uno de estos casos.

No arriesgarse puede significar una pérdida de ganancias o un gran esfuerzo gastado simplemente para evitar correr riesgos.

En TI, la gestión de riesgos a menudo se ve como un equivalente a solucionar un sólo problema. Tiende a centrarse en dos subconjuntos de riesgo: el malware y la recuperación de datos. El peligro de que se descuiden otros problemas y que los recursos se puedan usar de manera más eficiente son los efectos secundarios comunes.

“¡No entres en pánico! Te tenemos cubierto“

Seguramente puede analizar escenarios hasta el cansancio, pero tener una determinada estructura ofrece una visión más clara. Entonces, demos un paso atrás. Primero, concéntrate en lo que quieres lograr. Después de esta aclaración, se produce el paso real en el proceso de gestión de riesgos.

¿Qué puede afectar la meta? Para averiguar qué impacto tiene prioridad, creamos un plan de tres pasos. Al final, no se convierta en una “víctima de la incertidumbre”.

Si ya está preparado para ciertos riesgos clave, comience a minimizar las amenazas y explote las oportunidades.

Una posible contención para riesgos de TI

Las sólidas herramientas de monitoreo de red, como PRTG Network Monitor, pueden proporcionar prevención temprana a ciertos problemas: desde tecnología, legal y personal hasta riesgos naturales y provocados por el hombre. PRTG es una solución de monitoreo fácil de usar que ayuda a las organizaciones a vigilar los recursos críticos de TI.

La detección de fallas del sistema o problemas de rendimiento minimiza inmediatamente el tiempo de inactividad y su impacto económico. A través de muchos mecanismos incorporados para notificaciones, proporciona una alerta temprana de actividades sospechosas e inusuales en la red.

No puede evitar exponerse a ciertos tipos de riesgos. No existe un escenario perfecto en la vida o para las organizaciones. ¡Tenga en cuenta que la gestión de riesgos no significa la solución perfecta! Minimizar su exposición a un nivel rentable y tolerable es lo que hace que la gestión de riesgos sea exitosa.

En los negocios, la gestión de riesgos ha sido tradicionalmente sinónimo de seguro. Sin embargo, a menudo se descuida la importancia de la administración de la red en muchas áreas de la administración de riesgos operativos de TI.

Por David Montoya, Director Regional de Paessler América.