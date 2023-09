Eliminar roles, no personas: afinar la búsqueda de talento en tiempos de cambio

Julia Anderson, directora de tecnología e información de Campbell Soup Company, y Kristen Lamoreaux, presidenta y directora ejecutiva de la firma de contratación Lamoreaux Search, conversaron con Maryfran Johnson, de CIO.com, para discutir el desarrollo del talento, los beneficios de la Shadow IT y cómo habilitar una cultura de apoyo.

Tras unirse a Campbell’s en enero de 2022, las responsabilidades de Julia Anderson abarcan desde ofrecer servicios digitales en el lugar de trabajo de los empleados, las plataformas de TI y arquitectura hasta la supervisión de ciberseguridad, el análisis de negocios, así como los proyectos y programas de transformación.

Cuando llegó, ya estaba en marcha una transformación empresarial. “Había dos divisiones estructuradas y una cadena de suministro central: áreas muy claras con las cuales asociarnos, pero no estábamos preparados para hacerlo”, afirma. “Éramos más una organización de servicios, así que debí crear una organización que tuviera arquitectura, datos y un enfoque analítico, pero también socios digitales. Hacemos de eso nuestra cultura; estar juntos y tener éxito juntos con victorias rápidas”.

Cuando ingresas a una organización que está atravesando una transformación, las habilidades pueden estar profundamente ocultas, agrega. Las personas tienen conocimientos funcionales y capacidad técnica, pero debido a sus diferentes roles y modelos operativos, es posible que deban quedar fuera.

“Debemos entender quiénes son nuestros líderes y nuestro personal técnico, y quiénes pueden aprender las nuevas plataformas y tecnologías que se están incorporando y hacer las cosas”, afirma. “La formación también se convierte en una parte importante. Elimino roles, no personas. Entonces, ¿cuál es el trabajo prioritario que debemos realizar y qué capacidades necesitamos para realizar ese trabajo? Aparte de eso, otras funciones y otros trabajos tienen que cesar. Puede resultar incómodo explicárselo a la gente”.

Con un punto de vista diferente, pero un sentimiento similar, Kristen Lamoreaux dirige una empresa nacional de contratación de TI que hace eco de su creencia personal y profesional arraigada desde hace mucho tiempo de que todas las organizaciones se benefician de tener equipos de liderazgo más diversos e inclusivos.

Y existen muchos enfoques diferentes para mantener el desarrollo del talento próspero y funcionando de manera que se mantenga una ventaja competitiva. Proporcionar acceso a los datos, recapacitar, mejorar y retener a los mejores profesionales tecnológicos (una vez que los tenga) es parte del plan.

“Sin embargo, uno de los aspectos de la democratización de los datos y el acceso aterroriza a muchos líderes porque piensan que no podemos simplemente dar acceso a todos”, señala Lamoreaux. “Por supuesto que no, pero creas caminos y puedes atraer a otros, porque nunca sabes de dónde vendrá la próxima gran idea. Pero deje espacio para la gobernanza y asegúrese de que la gente sea comprensiva. No va a permitir que alguien acceda al código fuente. Es cuestión de proteger lo que se pueda y dar acceso, creando esas rampas”.

Maryfran Johnson, de CIO.com, habló recientemente con Anderson y Lamoreaux sobre la volatilidad del mercado de talentos, cómo enderezar el rumbo mediante cambios transformacionales y mejorar las habilidades de la fuerza laboral de TI. Aquí reproducimos algunos extractos editados de la conversación:

En referencia a la Shadow IT

Julia Anderson: De hecho, me encanta la Shadow IT o las personas en el negocio que intentan resolver problemas con tecnología y datos porque son mis victorias fáciles. Hay dos piezas aquí: una es que deben confiar en que podemos incorporar las capacidades, las herramientas, los procesos y las barreras de seguridad para que puedan ejecutarlo. Estoy muy entusiasmada. Trabajo para empresas de alimentación, ¿adivinen qué me va a pedir la gente? Formas de comprar, elaborar, vender y entregar alimentos mejor y más rápido. Entonces, anticipamos que haremos que los datos estén disponibles o habrá una nueva solución SaaS que entusiasmará a alguien, o alguien querrá usar las herramientas que tenemos para escribir su propio código o usar IA conversacional. Todos estamos a favor de eso y podemos establecer la estructura para que, si te lanzas a esa piscina, tengas el apoyo que necesitas. No lo conviertas en una barrera. Entonces no creo que sea una sombra,

Sobre la autenticidad

Julia Anderson, CTIO de Campbell Soup Company.

Kristen Lamoreaux: Lo más importante es ser siempre auténtico. Algunas personas sienten que eso significa que el tacto y la diplomacia se van por la ventana, porque están siendo auténticos, pero no a nivel ejecutivo. El tacto y la diplomacia siguen siendo importantes. Consultar con la gente es genial, pero la decisión sigue siendo tuya. Entonces no tienes mucho tiempo. Una vez más, ese ritmo es desafiante. Así que sea ese aprendiz permanente y demuestre su curiosidad por la tecnología emergente mostrando cómo ha mejorado.

Respecto a la diversidad

Julia Anderson: Me concentro en los líderes actuales y futuros porque ahí es donde estamos perdiendo diversidad a medida que las personas llegan a ese nivel de liderazgo. Algunas de las mismas cosas de siempre son ciertas, como que las mujeres no marcan todas las casillas para no postularse; no tienen la confianza. Por lo tanto, brindar más capacitación, tutoría y estímulo es realmente importante para que las personas comprendan lo que pueden hacer. Y su superior directo, que es potencialmente su defensor, no es su entrenador ni su mentor. Necesitas a alguien que se parezca a ti para entenderlo o que realmente pueda conectarse contigo. Creo que es un aspecto realmente importante ver a personas como usted que no sólo tienen los roles, sino que los disfrutan y los dominan. Es realmente fundamental que construyas un equipo de liderazgo diverso interna y externamente. Tienes que mirar tus datos y asegurarte de que haya equidad. Y ahora se trata de opciones. Puedo atraer más talento en todo el mundo, dependiendo de cuál sea el trabajo. Trabajamos a nivel mundial desde siempre, con subcontratación y asociaciones. Entonces, tal vez tengamos un pequeño salto para ser efectivos y trabajar de forma remota. Pero creo que me ayudó en términos de poder conseguir un equipo de liderazgo más diverso.

Sobre el “paso al frente”

Kristen Lamoreaux, presidenta y directora ejecutiva de la firma de contratación Lamoreaux Search.

Kristen Lamoreaux: Cuando alguien expresa interés en algo, ya sea una tecnología emergente o un nuevo proceso, ¿va a dar un paso al frente? ¿Saben lo que dicen saber? Y al final, ¿les entusiasma compartir eso? Si ves esa pasión, recógelos y colócalos donde quieran estar y tendrás mayor moral y compromiso. Realmente es algo que cualquier organización puede hacer; sólo tienen que hacerle el espacio. Es algo que cualquier líder de recursos humanos puede preguntarle a un empleado: “¿Estás haciendo algo que te apasiona? ¿Hay algo sobre lo que quieras aprender más? ¿Preferirías crecer más en tu puesto actual o explorar otra faceta del negocio? Pregunte y se sorprenderá de los datos que obtendrá con una pregunta bien elaborada. A partir de ahí, puede crear ese banco de talentos que diga: “Oh, De hecho, Julia dijo que estaba realmente interesada en la informática móvil, así que te recogeremos y te pondremos aquí”. Es fácil de hacer y lograr, pero también soy un gran admirador de demostrar lo que sabes. Entonces, si te apasiona algo, conoces el conocimiento universal detrás de ello.