“¡Es home office, no full office!”… y otras recomendaciones para el teletrabajo

En junio de 2019 el teletrabajo –también conocido home office– quedó regulado en México por las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo.

Cabe destacar que el transporte público y las oficinas no son los mejores lugares para prevenir el contagio del Coronavirus y, ante ello, el home office representa una opción para no exponer a los trabajadores al Covid-19 y no parar las operaciones de la empresa

En ese sentido la marca de innovación y tendencias de diseño de trabajo Herman Miller comparte las siguientes recomendaciones para lograr un home office más eficaz:

Asigna una ubicación

Busca un espacio independiente, si no cuentas con una habitación extra tipo biblioteca o estudio, puedes ocupar algún rincón que te permita tener un escritorio. Debes tomar en cuenta que la pantalla de la computadora debe estar a la altura de los ojos (fíjala sobre un soporte si es necesario), también evita la fatiga visual limpiando el monitor constantemente. Las manos, muñecas y antebrazos deberás colocarlos rectos y paralelos al suelo, utiliza una silla alternativa o un escritorio alto para reducir los daños causados por trabajar sentado. Por último y muy importante, apoya completamente los pies en el suelo (o en un reposapies, si no llegas).

Ilumina adecuadamente

El confort visual y la regulación de la luz a lo largo del tiempo que dedicamos a nuestras actividades profesionales es importante. Cuánta más luz haya mejor será tu productividad. De hecho existen múltiples e innovadoras tecnologías LED que son ahorradoras de energía.

Personaliza tu espacio

Que sea funcional no significa que olvides darle tu toque personal. Puedes incluir en tu escritorio portarretratos, pues pensar en gente querida libera el estrés y reduce los pensamientos negativos. Otro tip es que el color verde te puede hacer más creativo y las plantas mejorarán tu productividad (busca información sobre Diseño Biofílico).

Haz una rutina

Levántate de la cama, toma un baño y desayuna ¡todos los días! Podemos asegurarte que este periodo de #YoMeQuedoenCasa te permitirá conocer un poco más de ti y tu autocontrol, ya que puede que el hecho de que trabajes desde casa cambie tu productividad, es decir, ésta puede mejorar o en su defecto disminuir.

Es home office y no full office

Este punto tiene que ver con el anterior. Es de suma relevancia afirmarse que la organización de tu agenda no sólo es por tu productividad sino que debes respetar la hora de la comida y poner un horario de salida. Seamos honestos: cuando vamos a la oficina no pasamos las ocho horas sentados enfrente de nuestro monitor, sino que vamos tomando pequeños descansos que nos permiten socializar y generar nuevos aprendizajes de nuestros colaboradores, por lo que ahora que estás en casa, esa parte puede verse afectada, así que si actualmente haces un trabajo en el que no hablas con nadie, todos los días trata de llamar a un amigo y charlar.

Evita las distracciones

Si vives con roomies o con familiares es el momento adecuado para poner tus límites de privacidad. Sobre películas, series, videojuegos o entretenimiento sabemos que estas al tope, sin embargo, estamos seguros que lograr el equilibrio entre tu vida personal y laboral en estas circunstancias te llevará al siguiente nivel.

Recuerda que en épocas de crisis es cuando aprendemos más sobre nosotros mismos y todo lo que nos rodea.