Habilidades suaves deberán hacer frente a la industria 5.0

La escasez de habilidades y la presión salarial, sobre todo en industrias de alta especialización, empeorará a medida que los avances tecnológicos continúan acelerándose, por lo que México debe poner foco en la capacitación a largo plazo de su fuerza laboral para permanecer competitivo en la industria 5.0, la automatización y la economía digital.

Así lo destacó el informe “El dilema de las habilidades a nivel global: ¿Cómo conciliar la oferta y la demanda? realizado por Hays Global Skills Index 2019/2020 que analiza la situación del mercado laboral en 34 economías de todo el mundo, evaluando las dinámicas en cada mercado laboral local. Este índice califica a los países en un rango de entre 0 y 10, siendo 5 el nivel de equilibrio en el mercado laboral, mostrando que las organizaciones no experimentan falta de talento especializado ni problemas en ofrecerles oportunidades laborales.



El reporte de este año identificó el rápido desarrollo tecnológico como uno de los principales factores que contribuyen a la escasez de talento, ya que los empleadores luchan por encontrar profesionales con las habilidades adecuadas para cubrir las vacantes.

El informe aconsejó a los gobiernos y las empresas que se aseguren de que la fuerza laboral esté preparada para la automatización a través de la capacitación y la mejora continua específicamente en las habilidades que son menos vulnerables a la automatización, como el pensamiento creativo y crítico.

El informe también señaló la tecnología como un factor que contribuye al estancamiento salarial generalizado incluso en las economías avanzadas a nivel global. Una investigación del FMI atribuye el 50% de la disminución de la participación laboral a las mejoras tecnológicas. El estancamiento salarial actual muestra que los altos niveles de empleo ya no están asociados con el aumento de los salarios, sino que se derivan de cambios estructurales en el mercado laboral. Además, se indicó que las regulaciones que restringen la movilidad de los trabajadores, reducen la competitividad y son perjudiciales para las empresas a largo plazo.

Por otro lado, el reporte analizó que los salarios en los puestos de trabajo mayormente ocupados por mujeres son más bajos y más susceptibles a las fuerzas de la globalización y la automatización. Del mismo modo, la segregación ocupacional también puede limitar la capacidad de las mujeres para aprovechar los beneficios de la globalización en las economías en desarrollo.

En un contexto de creciente incertidumbre económica y progreso tecnológico continuo, los empleadores deben invertir en capacitación a largo plazo, minimizar el subempleo a través de la asignación estratégica de capital humano y empoderar a la fuerza laboral global para tener éxito en medio de las cambiantes condiciones de trabajo.

La economía mexicana frente al mundo

México ha empeorado su puntuación total respecto al 2017 (5.8 en 2019 vs. 5.7 en 2018). Este puntaje significa que la brecha de talento ha crecido. Los empleadores no encuentran talento calificado para cubrir posiciones especializadas en industrias de alta especialización, como energía, telecomunicaciones, tecnologías de la información, aeroespacial, entre otras. Esto provoca que queden cientos de vacantes para puestos de sectores especializados sin cubrir, porque el mercado no está ofreciendo profesionales con las habilidades que se demandan.



El informe también indicó que existe un desafío continuo en referencia a la presencia de diversidad de género en las organizaciones. México debe aumentar la tasa de participación femenina en la fuerza laboral, que actualmente es 34 puntos porcentuales más baja que la tasa correspondiente para los hombres (43.5% versus 77.4%, respectivamente).

En concreto, la calificación de México por indicador es: Flexibilidad de educación (4.9), Participación de mercado laboral (5.7), Flexibilidad de Mercado Laboral (7.1), Desajuste de Talento (5.5), Presión Salarial General (4.9), Presión Salarial en Industrias Altamente Cualificadas (10), Presión Salarial en Ocupaciones Altamente Especializadas/Cualificadas (2.4).

Recomendaciones a la acción

El Hays Global Skills Index 2019/2020 ofrece una serie de recomendaciones que esbozan algunas soluciones prácticas para abordar los retos del mercado laboral en México:

1) Focalizar la inversión gubernamental en educación y capacitación para que, en un futuro próximo, el país cuente con talento con las habilidades necesarias que requiere una economía digital y cambiante.

2) Los empleadores deben motivar activamente a los empleados para aprovechar las oportunidades de trabajo flexibles y en geografías distintas. Este punto también provoca que las empresas puedan aprovechar otro tipo de talento y obtener más diversidad.

3) Aceptar la diversidad en todas sus formas en los lugares de trabajo, no solo porque es lo correcto, sino porque tiene sentido para los negocios.