Hoy y mañana, la transformación del sector educativo debe ser inteligente

Hoy, la presencia del COVID-19 puso a prueba al sector educativo de México. En cuestión de días la enseñanza tradicional pasó a ser virtual. Sin duda, uno de los exámenes más difícil de aprobar será en el ámbito tecnológico, donde acontecimientos inesperados como éste, demuestran y exponen la capacidad tecnológica de una institución educativa.

Escuelas y universidades que con anticipación hayan entendido los desafíos tecnológicos para transformar la educación con nuevos modelos que permitan la enseñanza, aprendizaje y colaboración hacia otros niveles, han quedado exentas y deben continuar con su modernización, pero aquellas instituciones que las hayan tomado por sorpresa deben emprender de inmediato su transformación digital.

“Desde un punto de vista positivo, situaciones inesperadas como el confinamiento que se vive en nuestros días a causa del COVID-19, representa una oportunidad para que el sector educativo aprenda y entienda la necesidad de alinearse a la nueva realidad que estamos viviendo, y no, en cuanto pase esto volver al método tradicional”, opinó Samir Estefan, Manager Regional para Lenovo Educación.

En la actualidad más de 30 millones de estudiantes de más de 244 mil planteles públicos y privados en México han tenido obligatoriamente que migrar de un esquema educativo tradicional a un escenario de educación a distancia, lo cual no solo implica que el estudiante tenga en casa una computadora, sino acceso a Internet y una plataforma educativa robusta que cumpla con los objetivos pedagógicos.

Rosario Álvarez, Account Manager Education de Alta Sistemas, empresa mexicana y canal certificado en educación por parte de Lenovo, citó que el 2015 ha sido el periodo en que México ha invertido más porcentaje de su presupuesto anual en educación, y se estima que durante ese año el país gastó en promedio $4,000 dólares por alumno durante su vida educativa obligatoria (primaria y secundaria). Lo anterior representa el país que menos invierte de todos los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Mientras que la media de otros países es de $10,500 dólares por alumno, Finlandia nos lleva, por lo menos, una década de avance en el uso de tecnologías en la educación.

Samir Estefan consideró que en este momento de pandemia desafortunadamente se tiene a muchas instituciones educativas improvisando como dar clases a distancia. Es claro que el autoestudio por parte de un estudiante de colegio no es el mismo que el de un alumno de universidad, sin embargo la preparación tanto del medio (hardware, softwares, plataformas, acceso a Internet) y del fondo (metodologías de aprendizaje pertinentes para la distancia, equilibro del estudiante tanto alimenticio, escolar y físico) todavía es muy precario.

“Es por todo lo antes mencionado, la importancia de trabajar interdisciplinariamente con fabricantes, distribuidores, instituciones educativas, gobierno y padres de familia, con la finalidad de llenar los vacíos que sean necesarios sin tener que reaccionar con urgencia ante contingencias. Debemos cumplir con las expectativas de una sociedad, en la que el proceso de enseñanza-aprendizaje progrese de la mano con la tecnología y ofrezca las habilidades y competencias necesarias a los estudiantes del 2020”, consideró Rosario Álvarez.

Desafíos por resolver

De acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en nuestro país, durante 2019, alrededor de 43% de los hogares en México carecía de algún tipo de conexión a Internet. En el mismo año, 43% de la población de seis años o más era usuario de computadora, 70% de Internet y 75% de telefonía móvil. De estos últimos, 10.9% (cerca de 9.5 millones) carecía de un equipo que le permitiese procesar datos y 79.4% contaba con un plan de prepago. Estos datos revelan los grandes desafíos que el sector educativo mexicano tiene y repercuta en la actualidad.

A decir de Samir Estefan, los directores de TI se están enfrentando a situaciones tan simples como el que un alumno cuente con su propia computadora o el que plataformas docentes digitales (LMS) no tuvieran variables como la videoconferencia, la cual se volvió primordial hoy en día. A esto se suma, la falta de conectividad o contar con un ancho de banda menor a 40 Mbps; por último, y no menos importante, los conocimientos de cómputo básicos del docente y estudiante en aspectos tan simples como quitar o poner el micrófono o la cámara de la computadora.

Juanita Gómez, Gerente de Categoría Windows Comercial de Microsoft, mencionó que otro de los desafíos principales que han visto con la adopción inmediata de plataformas de colaboración y videoconferencias es el tema de seguridad; “hoy la ciberseguridad es un elemento crucial en la transformación digital, es necesario que las personas tengan la confianza de que sus conversaciones virtuales son privadas y sus datos están seguros, más aún cuando se trata de escuelas brindando conocimiento a alumnos de todas las edades. La privacidad es un valor arraigado profundamente en la filosofía de Microsoft y en cómo desarrolla sus productos”.

Otro reto es en materia de conectividad; “sabemos que en muchas comunidades se carece de suficiente conectividad, tenemos un fuerte compromiso en el desarrollo de soluciones que aporten una alternativa para todas las personas y democratice el acceso a la tecnología. Por ejemplo, Microsoft Teams, plataforma unificada de comunicación y colaboración, se ha desarrollado con el soporte sin conexión y de bajo ancho de banda que permite leer mensajes de chat y escribir respuestas incluso sin conexión a Internet, para así facilitar el avance en tareas sin importar dónde se esté”, agregó la gerente.

En ese sentido, el líder de TI debe emprender una Transformación Inteligente en el sector educativo que considere todos los aspectos antes mencionados (hardware, plataformas, software offline y online, y mejores prácticas para la clase virtual), destacó Samir Estefan, y agregó: “el nivel de servicios y la oferta en software de Lenovo Educación como valor agregado enriquecen y maximizan la experiencia de uso de un dispositivo Lenovo en sector educación sin incrementar costos”.

El sector educativo debe seguir avanzando en su transformación digital, y en este camino Alta Sistemas pretende convertirse en el socio de negocios idóneo de escuelas y universidades. “Entendemos las necesidades de cada institución. Nuestras relaciones se basan en el servicio, contamos con alianzas comerciales de marcas como Lenovo y Microsoft para el desarrollo de soluciones educativas accesibles y confiables”, destacó Rosario Álvarez.

Lenovo 100e, 300e y 14w, eje central de la educación a distancia

Como el proveedor de PC para la educación número uno del mundo, Lenovo comprende los desafíos que enfrentan las escuelas y universidades para transformar la educación con nuevos modelos que permitan la enseñanza, el aprendizaje y la colaboración, todo ello a la vez que administran costos, eficiencia y seguridad.

Los productos y servicios de esta firma están dirigidos a instituciones de educación K-12 y superior, y a sus áreas de IT, con soluciones llave en mano que proporcionan: una infraestructura segura, dispositivos de aprendizaje robustos y confiables, y soluciones integrales que maximizan el uso de los dispositivos dentro y fuera del aula de clases.

Lenovo 100e incorpora la segunda generación de Windows.

Como parte de la oferta actual educativa de Lenovo, destacan los modelos Lenovo 100e, un potente dispositivo para el aprendizaje diario con procesadores Intel Celeron y la memoria DDR4 de baja potencia aumentan el rendimiento y maximizan la eficiencia energética, sin ralentizar el aprendizaje, y la Lenovo 300e, la cual tiene un diseño tipo yoga que puede ser utilizado en cualquier entorno educativo y posee múltiples modos: laptop, tablet, carpa y tipo atril, la hacen perfecta tanto para estudiantes como para profesores. Ambos equipos incorporan la segunda generación de Windows y pantalla HD de 11.6″.

“Las Lenovo 100e y 300e son máquinas diseñadas específicamente para el sector educativo con 16 pruebas militares, soportan caídas de un metro, derrame de líquidos y cuentan con una superficie semi rugerizada que mejora el agarre del dispositivo por parte del estudiante. Incorporan un bumper en caucho reforzado para pantalla y teclado, lo cual hace aún más robusta la máquina”, destacó Samir Estefan.

Lenovo 300e cuenta con un diseño tipo Yoga.

Para estudiantes de preparatoria y universidad y para profesores no hay mejor opción que la Lenovo 14w de 14″ equipada con el procesador de doble núcleo AMD A6, memoria de hasta 8GB, cámara HD de 720p y con hasta Windows 10 Pro; ofrece hasta 12 horas de autonomía de la batería con una sola carga.

“Teniendo en cuenta lo primordial que es ahora un equipo de cómputo para la educación a distancia se debe garantizar que tenga las propiedades tecnológicas avanzadas para que dure por muchos años. Somos el OEM con la oferta de educación propia más robusta del mercado, todas las soluciones de hardware de Lenovo Educación incluyen software que solo corren en sistema operativo Windows 10 como Lenovo Learning Suite, LAN School y Horus como valor agregado. Adicionalmente contamos con propuestas online que apoyarán el momento de pandemia para trabajo desde casa como la plataforma Exploros”, destacó Samir Esteban.

Portátiles equipadas con software de 10

La oferta de equipos educativos Lenovo ejecuta Windows 10 y aplicaciones de Microsoft Store sin interrupciones. Puede elegir entre miles de aplicaciones educativas, como Office 365, Microsoft Teams, OneNote Class Notebook, Minecraft Education Edition, Kahoot!, GeoGebra y más.

La clave para lograr con éxito un ambiente de aprendizaje remoto es la implementación de herramientas que permitan tener todas las aplicaciones en una plataforma unificada y cohesiva que cubra temas esenciales, como el trabajo en equipo, la seguridad y la administración de dispositivos, aseguró Juanita Gómez.

Con esto en mente, Microsoft 365 es una plataforma integral de herramientas y servicios que permiten impulsar a las instituciones educativas en su camino hacia la transformación digital y que ha sido diseñada para que los estudiantes puedan colaborar, en un entorno seguro y brindando facilidades de administración para las áreas de tecnología.

Por otro lado, está la herramienta Microsoft Teams, que es el centro de trabajo en equipo con la capacidad de tener conversaciones, reuniones virtuales, compartir archivos e información con los equipos de trabajo e incluir aplicaciones (de Microsoft o de terceros) utilizadas en el día a día. Está basado en cuatro pilares para crear un espacio de trabajo digital para equipos de alto desempeño: comunicación, colaboración, personalización y seguridad.

“Nuestro objetivo es que este ecosistema continúe evolucionando en función de los comentarios de los educadores, la investigación y los conocimientos del mercado, la plataforma se basa en las soluciones que brindamos a nuestros clientes y que se reflejan en Office, es por eso que más de 44 millones de personas utilizan Microsoft Teams diariamente y se encuentra disponible en más de 53 idiomas”, destacó Juanita Gómez.

Informó que Microsoft tiene la misión de ayudar a las instituciones educativas, por tal motivo a nivel mundial generaron un programa llamado Shape the Future, éste simplemente funciona en otorgar un precio preferencial del sistema operativo Windows 10 Pro National Academic en la adquisición de nuevos equipos a las instituciones educativas K-12, disponible en los modelos Lenovo 100e y Lenovo 300e. En caso de que la institución educativa desee adquirir otros modelos bajo este programa deberá ser notificado a Alta Sistemas.

Acerca de la importancia que representa el que un equipo Lenovo dirigido al sector educativo incluya soluciones como las de Microsoft, Samir Estafan opinó: “todas nuestras soluciones en software solo son soportadas en sistema operativo Windows 10, lo que sumado al portafolio de Microsoft Educación se vuelven una plataforma muy robusta para las instituciones educativas. Mientras que contar con integradores dedicados al sector Educación exclusivamente como lo es Alta Sistemas garantiza el expertise necesario para desplegar de manera correcta y pertinente dichos softwares”.

Por último, Rosario Álvarez expresó que como canal certificado en educación de Lenovo es fundamental escuchar las necesidades de las diferentes áreas de las instituciones educativas. “Un verdadero socio de negocios será quien esté aconsejando, asesorando, verificando que cada proyecto sea impecable para que el colegio o universidad se encuentren al día, protegidos y listos ante cualquier eventualidad”.

Para mayor información contactar a Rosario Álvarez, Account Manager Education Alta Sistemas, ralvarez@altasistemas.mx o al móvil 044 55 17914397.