Las categorías que han experimentado un aumento masivo en las instalaciones no orgánicas en las últimas semanas son: Educación (66%), Media Streaming (90%), Health & Fitness (78%), Juegos Midcore (52%), Juegos Hardcore (28%) y Social Casino (40%).

También se reportó un incremento en el ingreso de las aplicaciones, particularmente en Media Streaming con más del 162%, Música (65%), Health & Fitness (49%) y Compras (10%).

De acuerdo con el reporte “The Coronavirus on App Installs and Marketing Budget”, realizado por AppsFlyer, firma global especializada en atribución móvil, con el objetivo de capacitar a los especialistas en marketing de aplicaciones y al mercado con información global y en áreas afectadas como China, Italia, Corea del Sur, España y Alemania. El informe también presenta algunas ideas iniciales en México, Estados Unidos y Reino Unido y se actualizará semanalmente.

La muestra de datos incluyó 14 países, 2 mil millones de instalaciones orgánicas (aquellas que no se hacen a través de anuncios), 1.2 mil millones de instalaciones no orgánicas (NOI, por sus siglas en inglés y son las que se realizan a travé de anuncios) y 520 mil millones de sesiones (cuando se abre una app).



El aumento global en las instalaciones de apps y su uso no es estacional, el año pasado los números fueron mucho más planos, esto puede atribuirse a las medidas de cuarentena pues un gran número de personas se están quedando y trabajando desde casa, haciendo más frecuente el uso de las apps a través de los smartphones.



Guilherme Basani, director Regional para México y Centroamérica de AppsFlyer, dijo que esperan que esta información ayude a los especialistas en marketing a tomar decisiones más sabias en sus estrategias y presupuestos. “Junto con los muchos desafíos que nos presenta la pandemia, podría haber grandes oportunidades para las aplicaciones en una serie de verticales, a medida que los consumidores exploran el uso de sus teléfonos móviles y aplicaciones de manera diferente para adaptarse a una nueva realidad”.

Uso de las apps móviles en México durante la pandemia

En general las instalaciones y el uso de las aplicaciones aumentaron desde la semana del 10 de marzo, sin embargo, la incertidumbre económica provocó al mismo tiempo una caída del 25% en los ingresos de las apps, aunque en la semana del 2 de abril se registró una recuperación con una subida del 17% en los ingresos.

Las aplicaciones que registraron un incremento en las instalaciones no orgánicas durante las últimas semanas son Juegos Casuales (59%), Juegos Midcore (67%) y Juegos Hardcore (40%). Los ingresos de los Juegos Midcore crecieron significativamente 30% en la semana del 2 de abril, mientras que los Juegos Casuales lograron un 10% más.



Por su parte, las apps de Health & Fitness han tenido un impulso importante en adquisición de usuarios. Registraron un salto del 260% en las instalaciones no orgánicas entre el 10 y 23 de marzo, con un notable aumento del 92% en sus ingresos.



Durante marzo, las aplicaciones de productividad, muchas desarrolladas por empresas como Google, Apple y Microsoft, tuvieron un crecimiento del 215% en instalaciones diarias no orgánicas entre el 7 y el 12 de marzo; las instalaciones orgánicas comenzaron a mostrar una tendencia positiva el 15 de marzo y aumentaron cerca de 240% para el 20 de marzo.