Información a la junta directiva sobre IA: educar para impulsar la inversión

Los CIO deben tomar la iniciativa en la gestión de las expectativas de la junta directiva sobre la Inteligencia Artificial, incluidos los riesgos y oportunidades. Si se hace bien, puede allanar el camino para la aprobación de proyectos en el futuro.

El creciente revuelo de este año en torno a la inteligencia artificial encuentra a los CIO una vez más en el centro de atención. Con líderes de todos los departamentos discutiendo sobre posibilidades e inquietudes, los CIO están en una posición única para brindar conversaciones reales y liderazgo en la agenda de IA de la empresa.

Un lugar donde deben ocurrir esas conversaciones, pero que quizás no han ocurrido hasta la fecha, es la sala de juntas. Según una encuesta del Instituto de Directores de 2022, el 80% de las juntas directivas no contaban con procesos para auditar el uso de la IA en su empresa. “Dijeron que no sabían qué preguntas hacer”, concluyó la encuesta.

Un informe de McKinsey de 2023 corroboró esta necesidad de que las juntas directivas estuvieran informadas sobre la IA, y encontró que, si bien el 33% de las empresas ya utilizaban IA y el 40% planeaba invertir agresivamente en ella, sólo el 25% tenía la IA en las agendas de sus juntas directivas.

Claramente, es necesario que las juntas directivas sepan acerca de la IA, y es probable que la mayoría de los miembros de la junta estén empezando a hacer preguntas. El CIO es la persona con más probabilidades de informarles sobre el tema, por lo que, si usted lidera TI, ¿cuál es la mejor manera de comunicarse con la junta directiva sobre la IA y mantener realistas las expectativas de la junta directiva?

A menos que sea el CIO de una empresa altamente experta en tecnología, es probable que su junta directiva necesite educación e información en lo que respecta a la IA. Aún así, los miembros de la junta tienen grandes logros por derecho propio y probablemente no necesiten (o quieran) que los guíen a través de una presentación de diapositivas de AI 101.

En cambio, el interés de los miembros de la junta directiva se centrará en gran medida en el contexto, en particular en torno a la propia empresa. ¿Cuáles son los obstáculos competitivos y operativos que enfrenta la empresa y que la IA puede abordar? ¿Dónde pueden mejorar sus esfuerzos existentes en materia de IA?

Comenzar con una visión general amplia de lo que TI está haciendo con respecto a la IA, incluidas las oportunidades y desafíos exclusivos de la empresa, es la mejor manera de presentar el tema, y ​​brinda la oportunidad de avanzar de manera más granular sobre cómo la IA puede ayudar, qué es, y cómo funciona.

Educación eficaz sobre IA

Otra pauta para informar a la junta directiva sobre IA es educar a los miembros de la junta hasta el punto en que puedan hablar cómodamente sobre IA con socios comerciales altamente capacitados en sus funciones comerciales diarias.

Es importante que los miembros de la junta sientan que tienen suficiente dominio del tema para que, en esas conversaciones, puedan hacer preguntas y seguir hilos relevantes para el negocio.

Además, tener un conocimiento básico de la IA y lo que hace también les ayuda a desarrollar confianza en la tecnología que puede facilitar la aprobación de proyectos de IA por parte de la junta directiva.

Si usted es el CIO y está introduciendo el tema de la IA en una presentación en la sala de juntas, su objetivo principal debe ser que cada miembro de la junta salga de la sala con una comprensión básica de la IA, qué hace la IA y cómo puede ayudar a la empresa. — y a un nivel en el que puedan llevar a cabo más debates productivos sobre el tema con colegas y líderes de la empresa.

Destacar los beneficios y riesgos

Debido a que los directorios de las empresas tienen la tarea de supervisar el cumplimiento corporativo y la responsabilidad social, así como revisar los ingresos, los gastos y la salud operativa y financiera, los CIO deben continuar educando a los miembros del directorio sobre los beneficios y los riesgos de la IA. Hacerlo también ayuda a establecer las expectativas de la junta directiva para las iniciativas de IA porque la junta entenderá desde el principio que implementar la IA no es sólo una tarea técnica; también implica cumplimiento, formulación de políticas y gestión de riesgos.

Por ejemplo, ¿qué pasa si la IA de una empresa está sesgada, o si los datos que la empresa utiliza son defectuosos y la empresa toma una decisión estratégica errónea basada en su producción? ¿Cómo se previene eso? ¿Qué pasa con los posibles problemas de privacidad que pueden surgir con los clientes? ¿Cómo se mitiga eso y qué barreras de privacidad se pueden implementar para que nunca suceda? ¿Qué pasa con su fuerza laboral de IA? ¿Tiene suficiente habilidad y diversidad para garantizar que los algoritmos de IA que desarrolla sean inclusivos? ¿Y sus empleados? ¿La introducción de la IA provocará despidos de trabajadores o creará riesgos de perder a algunos de sus empleados más valiosos?

En una situación ideal, el CIO debería cubrir los riesgos potenciales de la IA que deben gestionarse, así como los beneficios, antes de que comience cualquier proyecto de IA. De esta manera, la junta tiene un conocimiento sólido de la gestión de riesgos y el desarrollo de políticas, así como del trabajo técnico que implica cada proyecto de IA.

Sea consciente de las expectativas preexistentes

Hace algunos años, trabajaba con el CIO de un banco muy grande de la costa este. Me dijo que cuando comenzaba su carrera de CIO, las PC comenzaban a llamarse “servidores” y todos tenían una PC en casa para uso personal. Incluso hubo un mantra en ese momento de que “la computadora central estaba muerta”.

Es comprensible que este CIO estuviera un poco nervioso cuando tuvo que enfrentarse a su junta directiva para pedir una importante actualización de hardware y software del mainframe. Uno de los miembros de su junta preguntó: “¿Por qué no conectas un montón de PC y haces operaciones bancarias con ellas?”

Finalmente, el CIO tuvo que explicar técnica y operativamente por qué un grupo de PC conectadas entre sí no podía gestionar un sistema bancario internacional. Esto no fue fácil, porque al menos un miembro de la junta directiva ya se había formado una opinión a partir de algo que había oído.

Una situación similar existe con la IA, ya que está recibiendo una gran cobertura en las noticias. Las empresas ya lo están utilizando, e incluso personas sin conocimientos técnicos, incluidos miembros de juntas directivas, están utilizando herramientas como ChatGPT para generar contenido, gestionar listas de tareas domésticas y ayudar a sus hijos con las tareas.

A medida que los CIO desarrollan sus mensajes de IA, deben tener en cuenta estas continuas exposiciones externas, porque estas exposiciones pueden influir en las expectativas de la junta directiva incluso cuando usted está trabajando para ayudar a establecerlas.

Tenga en cuenta la misión

Brindar a los miembros de la junta directiva una comprensión fundamental de la IA y cómo puede ayudar al negocio, y también informar a la junta sobre los factores de riesgo son formas útiles para que los CIO establezcan las expectativas de la junta para la IA y la estrategia de la empresa en aprovechando al máximo la tecnología.

La clave es mantener abiertas las comunicaciones y, cuando sea necesario, reunirse individualmente con miembros de la junta directiva que puedan tener preguntas específicas sobre la IA que no se abordaron completamente en la sala de juntas.

Lo que importa al final es que la junta directiva, la alta dirección, los empleados de la empresa y su CIO compartan una visión común de dónde y cómo encajará la IA en la misión de la empresa.

Mary Shacklett, CIO.com