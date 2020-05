La exageración que supone 5G

Las compañías estadounidenses ya están hablando de servicios inalámbricos 5G antes de tener servicios que cumplan con el probable estándar 5G, y se enfrentan a una dura competencia de China y otros países para liderar el camino.

Por lo pronto, AT&T anunció que dejará de usar las frases “5G Evolution” y “5G Evolution, The First Step to 5G” en la comercialización de su red 4G LTE que proporciona velocidades 5G, según CNN.