La experiencia de empleado es deficiente; estudio revela cómo mejorarla

Cuando se busca crear una compañía exitosa, los estudios muestran que la clave no está en sacar el máximo provecho de los empleados, sino entregarles una experiencia que los empodere para alcanzar su mejor rendimiento, según Priming a New Era of Digital Wellness, un nuevo estudio realizado por Quartz Insights junto a Citrix Systems.

“Una experiencia de empleado superior es fundamental para impulsar los objetivos de negocio más importantes, desde atraer y retener talentos hasta aumentar la satisfacción del cliente, la fidelidad a la marca y, en definitiva, los ingresos”, dijo Donna Kimmel, vicepresidenta ejecutiva y directora de Recursos Humanos de Citrix. “Al crear entornos de trabajo flexibles y brindar acceso a las herramientas que los empleados necesitan y eligen para hacer su trabajo, las compañías pueden entregar esa experiencia y así mejorar el compromiso, la productividad y los resultados”.

De acuerdo con la encuesta global realizada a más de mil trabajadores de distintas industrias en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Brasil, China, Japón y Australia, los investigadores de Quartz hallaron que el 90% de los encuestados con acceso a “buena tecnología” dijo ser más productivo.

¿Qué es lo que define la “buena tecnología”? En una palabra: simplicidad. De todos los que participaron en la encuesta de Quartz, cerca del 84% respondió que solo quiere aplicaciones intuitivas y fáciles de usar.

No genere frustración, mejor automatización

Tres de cada cuatro encuestados señalaron que la tecnología debe eliminar la fricción y automatizar las tareas insignificantes que dominan sus días para que puedan concentrarse en el trabajo que sí importa, para el cual fueron contratados.



“Los empleados no quieren perder tiempo entregando órdenes de compra, informando gastos o buscando información”, agregó Kimmels. “Quieren ser creativos e innovadores, y quieren emplear sus habilidades especiales para generar valor”.

Libérelos

Los empleados modernos también quieren —y esperan— controlar cuándo, dónde y cómo trabajan, y consideran que la tecnología digital, junto con las nuevas modalidades de trabajo más flexibles, son la forma de obtenerlo.

Cuando se les pidió clasificar los factores en orden de importancia según su capacidad para crear entornos de trabajo que les permita dar lo mejor de sí, los participantes de la encuesta de Quartz ubicaron la modalidad de trabajo en tercer lugar, después de salario y liderazgo, y antes que el acceso a tecnología eficaz.

Y más del 75% dijo que una mayor flexibilidad en su horario de trabajo le ayudaría a innovar y a ser más creativo.

Encontrar el equilibrio



La tecnología ha transformado la forma de trabajar por completo. Los empleados de hoy pueden conectarse con la oficina desde cualquier lugar y en todo momento. Pero eso no significa que deban hacerlo. Según el estudio de Quartz, el 67% de los encuestados cree que “estar siempre conectado” tiene un impacto negativo importante en su salud y bienestar. Pero existe una solución.



Mediante el empleo de soluciones de espacios de trabajo digitales, las compañías pueden optimizar la jornada laboral de cada empleado al organizar, guiar y automatizar el trabajo de manera inteligente y personalizada. Más del 75% de los encuestados por Quartz cree que esas herramientas pueden ayudar a encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida privada y así prevenir el desgaste profesional. Y el 80% dijo que eso debe ser una prioridad para los directivos.

Medir el valor, no los resultados



“Cuando se trata de tecnología, lo que importa ya no es el resultado que entrega, sino el valor que crea para los empleados”, dijo Kimmel. “Las mejores compañías lo saben y se dedican a diseñar experiencias centradas en las personas que inspiran y empoderan a sus empleados para que den resultados transformadores”.