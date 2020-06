La vida remota: trabajando desde el hogar

Marzo marcó el comienzo de un modelo de trabajo desde casa que para muchos es nuevo y sin duda un desafío a vencer, por tal motivo, es un gran momento para repasar algunos consejos de supervivencia para adaptarse a este nuevo estilo de trabajo sin perder el compromiso empresarial.

Greg Jensen, director senior de Seguridad de Oracle, brinda los siguientes consejos:

1. Definir un espacio para trabajar – Uno de los primeros pasos que se deben definir es el lugar en donde se trabajará, aquí surgen varias preguntas. ¿Se utilizará una mesa en el garaje, la mesa de la cocina, o el sofá en la sala de estar? El mejor consejo que me dieron hace muchos años sobre el trabajo desde casa fue no mezclar el espacio personal con el espacio de trabajo. Para aquellos que ya tienen un estudio u oficina en casa, esto es más fácil de lograr. Sin embargo, para la mayoría, una oficina es algo con lo que no se cuenta y se tiene que adecuar en el hogar, la clave radica en encontrar formas creativas de evitar actividades personales como comer o socializar desde este lugar que designemos como oficina. Este es el mayor paso que puede dar para desconectarse mentalmente del trabajo a la “hora de salida” y dedicarse a su familia y seres queridos.

Si el espacio es un problema, use una silla en la cocina en la que nunca se siente. Cuando esté en ella, estará en modo de trabajo. Una cosa que siempre hay que recordar es que las interrupciones del trabajo en casa funcionan en ambos sentidos, ya que los cónyuges y los niños no están acostumbrados a tenerlo tanto tiempo presente. Algunos pueden estar tratando con compañeros de cuarto que también tienen sus propias necesidades de trabajo en casa, recuerde siempre ser sensible y empático.

2. Establezca un horario – Una de las cosas más difíciles de hacer cuando se trabaja desde casa es aprender a manejar las distracciones. Los niños más pequeños piensan que esto significa que mamá y papá son libres de jugar con ellos, por lo que es importante establecer un horario en el hogar para designar momentos en los que se puede “interrumpir” el trabajo. Por ejemplo, se deben respetar los tiempos de silencio cuando se está en una llamada telefónica o en medio de un correo electrónico y esto es algo que incluso se puede practicar con los niños más pequeños hasta que entiendan las reglas, una buena opción es crear señales, por ejemplo, si la puerta se encuentra cerrada las demás personas de la casa entenderán que no deben interrumpir hasta que la puerta sea abierta.

La autodisciplina en los horarios propios es muy importante, desde que se levantan, se sientan en el escritorio, toman descansos o almuerzan, se tienen juntas con los miembros clave de su equipo, y cuando se termina el horario laboral. Esto es difícil de manejar al principio, pero la consistencia lo es todo.

3. Evaluar las herramientas de trabajo – A menudo es lo primero en lo que encuentran fallas, es probable que se descubra que la velocidad de Internet no está configurada para soportar simultáneamente a los niños mientras transmiten sus videos y usted está sentado en una conferencia. Más allá de la potencia de la computadora, las soluciones de impresión o escaneo, la posición del teclado y del escritorio y las condiciones de iluminación también es algo a tomar en cuenta. Es indispensable contar con una excelente recepción celular o invertir en herramientas de conferencia en línea como Zoom.

4. Hacer frente al aumento de los riesgos de seguridad – Las empresas de todo el mundo gastan miles de millones de dólares para garantizar la seguridad de su trabajo y los datos que se comparten. En el último mes, hemos visto ese cambio drástico, ya que las actividades que antes estaban totalmente aseguradas detrás de los firewalls corporativos y los servicios de vigilancia ahora están en manos de los routers de los empleados. Muchos líderes de empresas están empezando a conversar sobre tecnologías como el inicio de sesión único (SSO), la red privada virtual (VPN) y la autenticación multifactorial.

Las empresas con más visión de futuro están buscando en la nube la ayuda para permitir la colaboración entre una fuerza de trabajo distribuida. Sin embargo, la responsabilidad personal sigue siendo crítica, ya que los empleados deben estar continuamente atentos a los ataques de phishing y a los compromisos de seguridad.

Lo anterior, incluye mantenerse alerta a las transacciones y actividades sospechosas que se realizan bajo sus credenciales y volver a examinar el uso de las contraseñas personales y de negocios. En lo que respecta a las contraseñas, hay que asegúrese que se están utilizando esquemas de contraseñas únicas y complejas; es importante poner un recordatorio de manera mensual para poder cambiarlas. El robo de credenciales está en su punto más alto y puede aumentar aún más con los trabajadores que están laborando de forma remota.

5. Mantenerse visible y comunicado – Con el trabajo remoto es importante mantenerse tan visible como se pueda con los compañeros de equipo ya que es fácil ser olvidado si no existe una comunicación frecuente. En segundo lugar, a menudo olvidamos que algunas personas no trabajan bien a la distancia por lo que debemos animarlas a realizar bien sus labores y saber cómo se encuentran.

Para mantener una buena comunicación, reserve un tiempo diario para conversar con un colega sobre su familia o con las cosas que tiene que lidiar más allá del trabajo. En estos tiempos, es importante usar herramientas de videoconferencia para mantener cierto grado de normalidad con los que solíamos ver cada día; esto ayuda a reducir la ansiedad y el estrés con los miembros de nuestro equipo y permite que el trabajo sea más agradable.

Por último, es importante que cada día se revise con los superiores las actividades, proyectos y tareas para ver que éstas avanzan conforme lo planeado; al final no quiere dar la impresión de que se utiliza el trabajo remoto como una especie de vacación.

Demuestre su valor, sin importar si está en una oficina o en una casa.

Aunque existen muchas sugerencias, la clave es encontrar lo que funciona para usted, su familia y el negocio. Debe estar dispuesto a comunicar lo que le funciona bien tanto a sus colegas y amigos y lo mejor, hacerles saber que vivimos en un tiempo complejo, pero que sin duda pasará.

