Las nuevas tecnologías permiten ahorrar costos a las aerolíneas

Un reciente estudio de Frost & Sullivan, denominado Analysis of the Global Airline IT Market, Forecast to 2025 (‘Análisis del mercado mundial de la tecnología de la información de las aerolíneas, previsión hasta 2025’), señala que las crecientes expectativas de los pasajeros están obligando a las aerolíneas a adoptar habilitadores digitales e impulsar su transformación digital.

Según la firma analista, esta estrategia cambiará fundamentalmente su manera de manejar las TI. Y todo debido al impacto del COVID-19.

Es más, se estima que el mercado de la tecnología de la información de las aerolíneas generará unos ingresos de 20.740 millones de dólares para 2025, en comparación con los 21,200 millones de dólares de 2019.

Según el pronóstico original, se estima que para 2025 el mercado alcanzará los 25,100 millones de dólares, frente a los 21,200 millones de 2019.

“A pesar del impacto adverso de COVID-19 en la industria, las aerolíneas se están centrando cada vez más en la adopción de soluciones digitales de última generación como la movilidad, el aprendizaje automático (Machine Learning o ML), el análisis de Big Data y la Inteligencia Artificial (IA) para identificar oportunidades de ahorro de costos y de generación de ingresos”, explicó Abhilash Varkey Abraham, analista de investigación aeroespacial y de defensa de Frost & Sullivan. “Además, algunas de las principales aerolíneas ya se han comprometido a migrar toda su infraestructura de TI a la nube en los próximos 3 a 5 años y es probable que esta tendencia continúe y crezca, principalmente entre las compañías de bajo costo”.

Abraham agregó que desde la perspectiva del mercado TIC de las aerolíneas regionales, las aerolíneas estadounidenses fueron el mayor contribuyente de ingresos en 2019, y se estima que sigan siéndolo durante el período de previsión. Además, se espera que la región Asia-Pacífico sea el motor clave de crecimiento a medio y largo plazo.

“Alzan el vuelo”, pese a todo

Con las aerolíneas mundiales perdiendo 25,000 millones de dólares debido a las interrupciones en las operaciones, y con el 50% de ellas direccionables a través de soluciones digitales, existe una enorme oportunidad para que los proveedores de TI innoven y amplíen su cartera.

Estas oportunidades de mercado incluyen el análisis de datos en tiempo real con una pantalla interactiva/interfaz gráfica de usuario (GUI), que tendrá una mayor penetración a medio plazo, lo que servirá como una oportunidad de crecimiento para los proveedores.

Además, debido a que las líneas aéreas están adoptando las capacidades de las tecnologías de próxima generación, como la Inteligencia Artificial y el Machine Learning, se alienta a los proveedores de soluciones a que integren esas tecnologías en sus soluciones; y que desarrollen soluciones para resolver los puntos débiles de las aerolíneas, especialmente en las esferas del realojamiento y la compensación de los pasajeros.

La firma consultora aconseja tener en cuenta la premisa de que “la adopción de plataformas de datos de gran tamaño puede agilizar las operaciones de las aerolíneas, reduciendo los costos y el tiempo”.