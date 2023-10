Los líderes de TI afrontan nuevos retos en seguridad, IA y la CX

De acuerdo a la más reciente y actualizada encuesta global de Zendesk, IT Research 2023, la cual encuestó a 1,200 líderes de TI, el 89% de ellos están seguros de que la tecnología es clave para construir una siguiente generación en la Experiencia del Empleado (EX). Así mismo, la mayoría de ellos están reconsiderando sus recursos con el propósito de mejorar tanto en CX como en EX y el 62% cree que la IA mejoró la experiencia de sus empleados.

En la actualidad, Zendesk colabora con diferentes grupos de TI y departamentos de Recursos Humanos (RRHH) en diversos sectores con el propósito de optimizar procesos y hacer la vida de sus empleados más sencilla, incrementando su compromiso y entrega. En este momento, Zendesk AI tiene la capacidad de emplear una gran cantidad de datos para liberar recursos en los equipos de TI y RRHH, de manera que puedan enfocarse en labores de mayor complejidad y relevancia.

Con Zendesk AI, estos departamentos pueden administrar un mayor número de solicitudes sin necesidad de expandir su plantilla. Con los bots avanzados, que son previamente capacitados para identificar la naturaleza de los problemas que enfrentan los empleados, y tienen la capacidad de abordar cuestiones comunes sin requerir la intervención de un miembro humano. Con estas herramientas de IA, los equipos pueden ahorrar 220 horas al mes.

De acuerdo a Josh Bean, director de Experiencia del Empleado de Zendesk, integrar la IA en el EX ya no es un sueño lejano; es nuestra realidad actual. La tecnología inteligente y fácil de usar es vital para una fuerza laboral motivada, lo que se traduce en mayor compromiso, lo cual a menudo conduce a mejores resultados comerciales.