Muchas empresas se están preparando para regresar a sus actividades en esta “nueva normalidad” a la que nos enfrentamos. Tras la reapertura del sector comercial e industrial es menester que los corporativos dispongan de nuevas medidas.

Adaptarse a este nuevo periodo implica trazar una estrategia que brinde control y, al mismo tiempo, ofrezca sustentabilidad a largo plazo. Para ello, es de suma importancia que el responsable de TI sepa los OPEX que conlleva integrar dichas medidas de adaptación, así como saber las opciones con las que cuenta.

Estas fueron algunas de las temáticas abordadas en la mesa redonda “Normalidad y realidad, el reto de TI para una fuerza laboral distribuida”, organizada por CIO México con el patrocinio de Pure Storage.

En la presentación introductoria al tema, Rigoberto Treviño, Territory Sales Manager de Pure Storage para la zona norte de México, señaló que el principal reto al que se enfrentan las empresas es continuar con la operabilidad del negocio en esta pandemia, tomando en cuenta que muchos de los empleados se encuentran laborando desde casa.

Un reciente estudio del Foro Económico Mundial señala que hasta el 98% de los empleados está de acuerdo en llevar un formato de trabajo flexible, donde parte de sus labores se puedan realizar de manera remota”, mencionó Treviño. “Esto conlleva el desafío de integrar una infraestructura estable y segura para que los empleados se conecten desde su propio dispositivo”.

“En el caso de Pure Storage contamos con tecnología All Flash que puede minimizar dicho problema. Tenemos la flexibilidad de soportar desde virtualización de aplicaciones, desktops persistentes o no persistentes, cargas mixtas de trabajo de VDI; todo esto está fácilmente soportado”, aseguró Treviño.

Ante la contingencia, nuevos retos y modelos de trabajo

Los asistentes virtuales a la mesa redonda, quienes laboran en empresas e instituciones de la zona norte del país, compartieron cuáles son los retos que enfrentan respecto a la actual contingencia sanitaria, así como las prácticas que están implementando en materia de adaptación, especialmente en el tema de la fuerza laboral y de colaboración remota.

Claudia Galindo, Responsable del área de Tecnologías de Información para el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Ciudad de México, destacó que la institución para la que labora tiene experiencia en aplicaciones y escritorios virtualizados.

No obstante eso, dijo que habían tenido dificultades debido a la alta demanda de gráficos en el uso de apps virtualizadas que utilizan los alumnos.

Al respecto, Treviño señaló que dentro de las soluciones de Pure Storage se podían agregar aceleradores de gráficos, mismos que ofrecen un desempeño como si se estuviera trabajando en una workstation local.

En el turno de Jorge Sánchez, IT Director de Twin Dolphin Los Cabos, señaló que dentro de la industria del servicio habían decidido mover la parte financiera y trasladarlo al home office. Para ello, se encontraban en proceso de exploración de los entornos VDI.

“El reto en el ERP es su desempeño a fin de mes, debido a que su demanda es muy fuerte en este periodo. Por tanto se generan cuellos de botella en ciertos procesos financieros”, comentó.

César Méndez, responsable de la estrategia de Transformación Digital en Grupo Cuprum, dijo que estaban experimentando con modelos de trabajo remoto, pero este proceso se vio acelerado en los últimos meses.

“Hace un año y medio iniciamos una prueba piloto. Comenzamos mandando a poca gente a trabajar a casa, sin embargo, esta pandemia propició un cambio de 180 grados. Nos encontramos ahora en el proceso de habilitar la organización para proveer herramientas colaborativas de manera masiva. Uno de los primeros temas que hemos atendido es cambiar nuestro ERP hacia la nube. Nuestro OPEX lo estamos llevando a temas como ciberseguridad, movilidad y nube”, aseveró Méndez.

Por su parte, Marcial Martínez, de Grupo Famsa, dijo que desde el 23 de marzo pasado “comentamos a nuestros colaboradores que se podían llevar su equipo de trabajo a casa para evitar que se conectaran desde sus propios dispositivos. Esto tiene múltiples ventajas, por ejemplo, puedo ver desde mi consola que los trabajadores remotos tengan actualizados sus antivirus y parches”, comentó Martínez.

Al respecto, Roberto Hernández, Director de Sistemas para Cosmocel, agregó que debido a la naturaleza de su empresa –dedicada a la producción y comercialización de nutrientes vegetales para los mercados hortícolas, frutícolas y de granos, con presencia en 49 países–, ya tenían un sistema de trabajo remoto. Sin mencionar que sus aplicaciones estaban alojadas dentro de sus servidores.

“Un cambio que tuvimos que realizar fue un nuevo enfoque en la seguridad, para esto implementamos tres soluciones al mismo tiempo para los endpoints, para la seguridad de la información y para la red interna.

“Nos enfrentamos al problema de la falta de gente para soporte técnico y para dar mantenimiento a los equipos. Un problema que tal vez podría disminuir mediante VDI”, señaló Hernández.

Juan Oziel González, System Manager de Servicios Logistorage, empresa de logística, informó que debido a la actual situación de la pandemia en las oficinas sólo labora aproximadamente el 10% del personal.

“Trabajan desde casa la parte comercial y de atención al cliente. Actualmente todo lo manejamos mediante VPN, pero aún nos falta la velocidad de procesamiento de los datos de Oracle SQL. Hasta el momento nos han funcionado bien los endpoints basados en VPN, pero estamos en proceso de búsqueda de un mayor blindaje en seguridad”, agregó González.

Desafíos para la infraestructura

Gestionar a muchos empleados conectados en forma masiva es otro de los fuertes desafíos para la infraestructura (almacenamiento, redes, tecnologías de bases de datos, etc). Este tipo de tópicos debe ser tema de examen para el directivo de TI que se enfrenta a la Nueva normalidad.

Sobre esta problemática, Hernán Guerra, CIO de Viakem, compartió que en el caso de su empresa, especializada en agroquímicos, aumentaron las necesidades de almacenamiento.

“Para algunos servicios utilizamos los servicios de Google, pero lo que no había pasado en cuatro años pasó en seis meses: se comenzaron a saturar los espacios y tuvimos que cambiar los temas de licenciamiento que teníamos, pasando a un esquema ilimitado”, aseguró Guerra.

Jorge Pedraza, encargado de Planeación, Innovación, Transformación Digital y Calidad en Alliax, una compañía de Alfa que provee soluciones integrales en procesos de negocio, complementó el tema de discusión asegurando que en su empresa el almacenamiento no fue un problema.

Sin embargo, integraron tecnología de Virtual Data Center (VDC) para reforzar sus centros de cómputo físicos.

Cambio cultural al interior de la empresa

“La tecnología ayuda a estar conectados, pero eso no es todo. Las empresas deben aprender a ver los sistemas de inteligencia de negocio para generar estrategias basadas en las limitantes que ahora tienen, aseveró Héctor Cantú, CIO de Grupo Villacero.

El negocio, dijo, también debe aprender a generar nuevos flujos de efectivo. Tiene que saber utilizar el inventario de manera diferente, para una época de crisis. “Algunas empresas que no supieron adaptarse rápido y las que no vieron sus limitantes van a desaparecer. Es importante revisar quién está conectado a las ocho de la mañana, quién entregó reportes, etc., pero es mucho más importante buscar la forma de cómo adaptar el negocio a la nueva normalidad”, aseveró Cantú.

En opinión de Luis Carlos Mata, Information Technology Manager para Caterpillar Arrendadora Financiera, comentó que una de las características del liderazgo a distancia es saber cómo mantener el compromiso del equipo de colaboradores.

“Hay que tener reuniones para saber cómo se siente tu equipo de trabajo. Una reunión de 15 minutos para escucharlo, afianzará su colaboración”, aseguró.