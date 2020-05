México debe redoblar esfuerzos para estrechar la brecha digital

En México, el Estado se encuentra obligado a garantizar el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Al hacerlo efectivo, no sólo incrementa el número de usuarios conectados y comunicados, sino que fortalece la garantía de otros derechos.

Así es, el acceso a las redes de telecomunicaciones faculta la prestación de servicios de salud y educación a distancia, además de que facilita el acceso a la información y el ejercicio de la libertad de expresión.

El Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, celebrado cada 17 de mayo, constituye un recordatorio de lo anterior, pero también de la tarea pendiente para estrechar la brecha digital y promover el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones.

El reto es del orden de 34.4 millones de mexicanos de seis años o mayores que no aprovechan internet, 28.6 millones que no son usuarios de teléfono celular y 44 de cada 100 hogares que no cuentan con conexión a internet. Las razones detrás de este problema son diversas y pueden ir desde el analfabetismo digital hasta lo inasequible de los servicios o dispositivos de acceso, aunque la falta de cobertura del servicio es de particular interés ya que, sin ella, simplemente no hay servicio qué aprovechar.

Brecha de cobertura y marginación

En 2019 se registraron 99,597 localidades de todo el país, 51.8% de total, sin cobertura de servicios móviles de tercera y cuarta generación (3G y 4G), así como de internet fijo; poco más de la mitad están concentradas en seis entidades federativas: Chiapas (15.8%), Veracruz (11.9%), Oaxaca (8.3%), Chihuahua (7.7%), Guerrero (5.8%) y Michoacán (5.1%).

CONCENTRACIÓN DE LOCALIDADES SIN COBERTURA

Por entidad federativa

Fuente: Programa de Cobertura Social 2019, SCT

Aunque las localidades sin cobertura sean mayoría, en ellas habitan 11.6 millones de personas, es decir, 10.3% de la población nacional. Incluso, tan sólo en 8 de ellas se superan los 5 mil habitantes. Esta dispersión y atomización de población, sin duda, dificulta la labor de los para llevar ofertas donde se requieren, a pesar de lo cual, existe un claro llamado y exigencia de cobertura universal.

Llama la atención que 61 de cada 100 habitantes en localidades sin cobertura se localizan en 5 entidades federativas: Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero y Puebla, las cuales, a su vez, cuentan con los porcentajes de población en situación de pobreza más elevados del país; fluctúan entre 58.9% y 76.4% de la población.

POBLACIÓN SIN COBERTURA VS POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA

Por entidad federativa

Fuente: Programa de Cobertura Social 2019, SCT y Medición de la Pobreza, CONEVAL

No es una coincidencia que elevados niveles de pobreza correspondan con la falta de cobertura de servicios de telecomunicaciones. Por un lado, la ausencia de estos servicios resulta en la imposibilidad de apropiarse de sus beneficios, mientras que, por el otro, la situación de pobreza aleja de su adquisición y consecuente aprovechamiento.

Por ello, en el marco del Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, conviene recordar que la marginación digital a causa de la falta de cobertura afianza la pobreza ya que limita de acceso a la información y priva del acceso a herramientas que contribuyen con la creación de acervo de capital humano, así como del acceso a servicios de teleducación y tele salud.

Llevar cobertura donde no la hay constituye tan sólo el primer eslabón de una compleja cadena de acciones; un eslabón en el que el Estado juega un papel crucial al estimular y promover las concesiones de uso social y comunitario, al poner en acción a los órganos de gobierno dedicados a llevar conectividad y al generar incentivos correctos entre los concesionarios comerciales para que garanticen cobertura donde es menos rentable.

-Samuel Bautista Mora, The Social Intelligence Unit