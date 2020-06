México y Brasil, reportan mayores ingresos en apps móviles en LA

Los ingresos de las aplicaciones móviles en Latinoamérica repuntaron, principalmente en México y Brasil, en un 30 y 70% desde el pasado 17 de marzo, de acuerdo con el último reporte “The Coronavirus on App Installs and Marketing Budget” de AppsFlyer, firma especializada en atribución móvil.

Entre las categorías líderes en LA se encuentran:



Compras: El distanciamiento social en la región continúa siendo prometedor para esta vertical y en México es extremadamente popular, los ingresos crecieron 65% en el último mes y 140% desde el 17 de marzo. Brasil ha visto un aumento del 50% y 66%, respectivamente.



Social: El uso de las apps sociales ha ido en ascenso, en México creció 130% y en Brasil 95% desde el 25 de febrero. Esto también se puede atribuir al aumento de actividades de marketing en general, las instalaciones no orgánicas (NOI, aquellas que se realizan a través de la publicidad) aumentaron un 85% en ambos países.



Estilo de vida: Esta categoría prospera mientras que los hábitos de estilo de vida cambian. Además del entretenimiento durante largos períodos de tiempo, las personas también han priorizado el tiempo con la familia y seres queridos. No es sorprendente que, como complemento, las métricas de las apps de estilo de vida aumentaron en todos los ámbitos: las instalaciones orgánicas crecieron 35%, su uso un 110% e ingresos un 70%. En el mismo período de tiempo, las instalaciones no orgánicas tuvieron una caída a lo largo de dos semanas, pero se recuperaron con un crecimiento del 70%.



Datos globales



A nivel mundial, el 62% de las categorías de aplicaciones móviles tuvieron un aumento en sus ingresos en las últimas dos semanas.



Apps que destacan en ingresos y uso:



Juegos: Tuvo un crecimiento en sus ganancias del 40% durante febrero y principios de mayo, aunque cayeron 16% en las últimas dos semanas.



Compras: La demanda de entregas a domicilio continua su tendencia al alza, con un aumento en ingresos del 10% en las últimas dos semanas y del 50% desde el 17 de marzo.

Finanzas: Los ingresos aumentaron 15% en las últimas dos semanas, 40% desde el 17 de marzo. Esta tendencia se debe principalmente al aumento de actividades en la banca digital, los ingresos de estas apps en específico aumentaron 25% durante el mismo período de tiempo.



Streaming: Las apps de transmisión de video aún disfrutan de la sed del usuario por el entretenimiento. Después de un aumento en la actividad de instalación e ingresos durante marzo, los ingresos se mantuvieron fuertes a pesar de una caída del 16% en las últimas seis semanas (que siguió a un aumento del 111%).



“La pandemia del coronavirus provocó una aceleración de los negocios en el ecosistema digital. En AppsFlyer analizamos el mercado a fin de orientar a los tomadores de decisiones en los negocios, con datos actualizados en tiempo real a nivel mundial, para que puedan ajustar de forma más sabia su estrategia y presupuesto para su crecimiento actual y a futuro. El confinamiento de las personas presentó grandes retos para todos y algunas oportunidades para las diversas categorías; es evidente que la adopción del canal móvil es impostergable”, comentó Guilherme Basani, director regional para México y Centroamérica de AppsFlyer