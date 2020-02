Mujeres siguen conquistando puestos en TI

En el marco del Día Internacional de la Mujer, dentro de la industria de TI se reconoce a las mujeres que han revolucionado el mercado al dirigir sus empresas hacia un fortalecimiento estratégico. En México, solo el 27% de los puestos directivos son ocupados por mujeres en empresas de tecnología, porcentaje que va en crecimiento, de acuerdo con LinkedIn.

Las mujeres están apoderándose de industrias donde antes no había visibilidad de su talento, no solo el tecnológico, sino también otros ámbitos como el automotriz, en el campo de la ciencia, en los negocios, etc. Esto da paso a un cambio positivo que se viene buscando desde hace años, con nuevas oportunidades de crecimiento e incluso a considerar avances tecnológicos con un punto de vista diferente.

Diversas compañías tecnológicas a nivel global como Logitech buscan la inclusión de las mujeres en el sector. Hoy tienen puestos como directoras, ejecutivas, son embajadoras o líderes de opinión, en donde buscan llevar al siguiente nivel a la compañías que representan, hasta tener un cambio en pro de las mujeres.

En nuestro país, el 25% de la fuerza laboral en TI son mujeres, también lo son el 30% de los estudiantes de carreras afines a las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

Por mencionar un ejemplo de los reconocimientos que se están haciendo dentro de la industria son los premios Mujeres TIC 2019 en el que se rinde homenaje a las mujeres que destacan por su trayectoria y liderazgo dentro del sector tecnológico.

Lourdes Baeza, gerente de Marketing Senior de Logitech, quien cuenta con más de 20 años de experiencia dentro de la industria de TI, expresó: “cada vez más estamos ganando relevancia dentro del segmento de la tecnología como líderes y estrategas. Por ello, me da mucho gusto que se reconozca a cada una para así incentivar a que más mujeres continúen con su formación y logren un crecimiento positivo hasta alcanzar objetivos inimaginables”.