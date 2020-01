Nuevo servicio de análisis de rendimiento para aplicaciones y escritorios

Citrix Systems lanzó Citrix Analytics for Performance, un servicio de nueva generación que incluye mucho más que el monitoreo de la infraestructura del lado del servidor y permite que los administradores de TI puedan identificar los problemas de rendimiento a nivel individual de cada usuario para abordarlos de manera proactiva y entregar una experiencia superior que motive a los empleados y los mantenga contentos y productivos.

Steve Wilson, vicepresidente de Producto para análisis y ecosistema de espacios de trabajo de Citrix, dijo que a la hora de acceder a las aplicaciones corporativas, los empleados modernos esperan tener una experiencia similar a la del consumidor. Y no toleran en absoluto tener que trabajar con sistemas de rendimiento precario que los ralentiza.

“Con Citrix Analytics for Performance, TI puede obtener un panorama claro de la experiencia del usuario final y el estado de las aplicaciones que utilizan dentro de Citrix Virtual Apps and Desktops para brindar una experiencia constante y confiable que genere una mayor satisfacción y mejore la productividad”, agregó.

Mediante un motor de aprendizaje automático propietario que integra la telemetría en tiempo real de Citrix Virtual Apps and Desktops, Citrix Analytics for Performance cuantifica la experiencia de cada usuario y la incluye en una única “Puntuación UX”, teniendo en cuenta no solo el rendimiento de la máquina, sino también las variables que impactan en el acceso a la aplicación, como el tiempo que lleva iniciar sesión, la latencia e incluso la estabilidad de la red.

Al utilizar esta puntuación, los administradores de TI pueden: