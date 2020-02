Ocho tendencias más importantes en dispositivos y aplicaciones para el hogar

El próximo año marcará un punto clave de inflexión para la red, el equipo de las instalaciones del cliente y la tecnología para el hogar inteligente que ha estado en proceso durante años. La confluencia de tecnologías como DOCSIS 4.0, espectro de 6 GHz y Wi-Fi 6 está impulsando una gama de nuevos servicios en el ámbito de la realidad. Ya se trate de velocidades de acceso de 10 Gbps, redes domésticas más potentes y ubicuas, o asistentes visuales, están surgiendo una gama de tendencias para mejorar la experiencia del cliente e impulsar nuevos niveles de capacidad de servicio para los proveedores de servicios de Internet.

De acuerdo con CommScope, los siguientes son los cambios más importantes que esperamos ver en el hogar en 2020 y 2021:

Velocidades de acceso WAN.La velocidad aumentará a 200 Mbps en promedio, atendiendo a nuevos servicios como videojuegos en la nube. Las prioridades cambiarán de simplemente lograr velocidades más rápidas a obtener un rendimiento de baja latencia para admitir nuevos videojuegos y servicios de realidad virtual. XGS-PON ofrecerá capacidades de ráfaga de 10 Gbps, y comenzarán a surgir más tecnologías de acceso de 10 Gbps. El nuevo estándar DOCSIS 4.0 se validará, lo que permitirá las actualizaciones de laboratorio de 10 Gbps en 2021.

Tipos de acceso WAN: aumento en la banda ancha fija inalámbrica. Los despliegues a campo abierto basados ​​en fibra continuarán aumentando junto con las sobreconstrucciones de redes, especialmente para dar servicio a las instalaciones 5G gNodeB. Las oportunidades de acceso inalámbrico fijo verán un mayor reconocimiento, así como implementaciones en el espectro CBRS 3.5 mMwave y sub 6GHz CBRS 3.5 y el inicio del uso de frecuencia agregada en nuevos dispositivos con capacidad 5G NR.

Las arquitecturas HFC de fibra profunda continuarán ganando tracción con cada vez más divisiones de nodos y despliegues de arquitectura DAA en redes DOCSIS. Las conexiones WAN se volverán más resistentes con un número creciente de aplicaciones que requieren mayor disponibilidad de acceso WAN. Más soluciones de cable ofrecerán soluciones de redundancia LTE / CBRS o 5G NR.

Puertas de enlace de banda ancha residenciales y Wi-Fi. Wi-Fi 6 logrará una mayor adopción por su rendimiento y alcance mejorados, incluso en entornos con Wi-Fi 5 mixto. El aumento del alcance será un factor clave en el envío de más extensores de Wi-Fi, especialmente con Wi-Fi 6. Las arquitecturas se prepararán para la inclusión del espectro de 6 GHz, con Wi-Fi 6 emergente como dispositivos implementados en la primera mitad de 2021. Los proveedores de servicios liderarán el uso del nuevo espectro al poseer aplicaciones bookend como multi-AP, video 4K a STB y un soporte de videojuegos de baja latencia.

Las computadoras portátiles y los auriculares de realidad virtual pueden ser los primeros dispositivos electrónicos de consumo que aprovechen este nuevo espectro limpio de Wi-Fi 6. Surgirán nuevos casos de uso para capacidades de puntos de acceso Wi-Fi, para detectar movimiento, mejorar aplicaciones de radar e imagen con una granularidad más fina, que van desde reemplazar la funcionalidad básica del sensor infrarrojo pasivo a otras aplicaciones de monitoreo de salud y movimiento.

Decodificador residencial: transición a dispositivos de medios inteligentes. Los decodificadores básicos evolucionarán para incluir voz de campo lejano, altavoces y asistentes visuales, aprovechando la demarcación de este dispositivo en salas con mucho tráfico y aprovechando la tendencia de la asistencia visual. CommScope ha denominado a esta nueva clase de dispositivo Smart Media Device o SMD, que serán compatibles con las nuevas aplicaciones de Machine Learning y AI.

“Los decodificadores 2×2 Wi-Fi 6 IP aumentarán su popularidad, mejorando el rendimiento de Wi-Fi 6 en el rango. El contenido 4K HDR continuará viendo tasas de consumo cada vez más altas. Actualmente, la tasa de bits promedio de video IP digerido es de 4 Mbps en el hogar, esto aumenta en calidad cada año, pero generalmente se modifica de forma adaptativa debido a problemas de rendimiento de Wi-Fi” menciono Hugo Ramos, Chief Regional Technologist para el Caribe y Latinoamérica (CALA) en CommScope para ARRIS Solutions.

Las tasas de bits promedio están creciendo aproximadamente 400 kbps por año, pero 2020/2021 verá una aceleración a tasas más altas como resultado del aumento del consumo de 4K con plataformas de transmisión y video bajo demanda dirigido por el operador. Veremos la “amplificación” de la experiencia de video. La búsqueda unificada y la facilidad para integrar nuevas aplicaciones son temas de tendencia aquí. “Middleware” se moverá a una plataforma de entrega de servicios y la entrega de video verá un mayor uso de códec AV1.

IoT y altavoces inteligentesLos servicios principales de AI de voz se incluirán cada vez más en las soluciones de proveedores de servicios. Existe un fuerte deseo de agregar asistencia de voz a dispositivos que van desde GW a AP, extensores de Wi-Fi a centros de IoT y, por supuesto, el decodificador para SMD. También Multiple Wake Words estarán disponibles en dispositivos.

Los proveedores de servicios ofrecerán al consumidor el asistente de IA de su elección: Alexa, Google Assistant, Siri, Cortana y otros, pero también ofrecen su propia Wake Word para ofrecer habilidades específicas de SP como “¿Cuál es mi contraseña de Wi-Fi? o “Muéstrame mi factura actual”, que será única para su oferta de servicios. Los centros de IoT basados en software de terceros se integrarán en los dispositivos de los proveedores de servicios para las primeras incursiones en las nuevas iniciativas de Smart Home y Home Automation.

La puerta de enlace, el punto de acceso y el SMD servirán como nuevos centros de proveedores de servicios. La experiencia IoT será tanto en la aplicación del teléfono inteligente como en la pantalla del televisor en el hogar.

Entrega y funciones de red virtual para nuevos servicios en el hogar

Entre 2020 y 2021 se verá el aumento de los servicios de entrega en contenedores, donde las aplicaciones pueden apuntar a la casa del consumidor y “caer” en la cadena de servicio sin tener que actualizar el firmware monolítico. La cantidad de aplicaciones GW y STB será mucho menor que la de los teléfonos inteligentes, ya que se reservan servicios clave como seguridad, huellas digitales de dispositivos, IoT, detección de movimiento, Wi-Fi RRM y control parental.

Los ayudantes de baja latencia emergerán para ser simplemente “arrojados” al hogar. Las nuevas plataformas de software en contenedores como Docker y LXC, así como las plataformas de hardware mejoradas con mayor MIPS / DRAM y Flash, facilitarán esta nueva cadencia de prestación de servicios.

5G para el interior y exterior hogar

Por otra parte, Hugo Ramos señala que “las soluciones FWA para 5G NR en las bandas sub de 6 GHz y de ondas milimétricas crecerán en adopción. Habrá más innovación en torno a la capacidad de auto instalar equipos FWA en ventanas para permitir la rápida superposición de servicios FWA en MDU y áreas de población densa. Si bien, el Wi-Fi seguirá siendo la solución LAN de conexión doméstica predominante, una mayor innovación se centrará en aumentar el porcentaje de tiempo que los usuarios de teléfonos inteligentes utilizan 5G vs LTE en el hogar para la satisfacción del consumidor en las compras de teléfonos inteligentes 5G. Veremos innovación alrededor del repetidor 5G de onda milimétrica y la tecnología de formación de haces no solo en el interior del hogar sino también al exterior, con la aparición de repetidores internos 5G de nueva generación o femto cells”.

Aprendizaje automático y modelos de datos mejorados

Las enormes mejoras en la nueva telemetría de banda ancha y video se verán aumentadas por los modelos de datos del dispositivo IoT que utilizan protocolos como USP y Data Elements. Habrá una mayor transparencia del uso de dispositivos y servicios en el hogar, con mucho más énfasis en el desarrollo de aplicaciones clave de ML para la autoayuda proactiva del consumidor y otras oportunidades de servicios. Con nuevos requisitos de privacidad como GDPR en Europa, todas estas soluciones se desarrollarán dentro de las reglas y marcos de estos nuevos requisitos de privacidad del consumidor.