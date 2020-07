Plataformas populares de streaming, bajo ataque de los cibercriminales

Cuando se trata de disfrazar archivos maliciosos bajo los nombres de plataformas populares de streaming (transferencia continua) y su contenido, los cibercriminales utilizan con mayor frecuencia Netflix y The Mandalorian (un original de Disney +) como señuelo.

Entre enero de 2019 y el 8 de abril de 2020, más de 5,000 usuarios de Kaspersky estuvieron expuestos a varias amenazas al intentar obtener acceso a Netflix a través de archivos no oficiales que usaban su nombre. En total, se detectaron más de 22,000 intentos de infección que utilizaron Netflix. Cuando se trata de programas originales en plataformas de transmisión, The Mandalorian fue el programa más explotado por usuarios maliciosos, con un total de 1,614 usuarios expuestos de esta manera y 5,855 intentos de infección registrados.

Con la creciente popularidad de los servicios de streaming, estas plataformas, y sus programas originales, son cada vez más explotados por los ciberdelincuentes como una forma de lanzar varios ataques, que van desde los de phishing, destinados a recopilar credenciales de cuentas e información financiera, hasta usar los nombres de estas plataformas y sus programas para atraer a los usuarios con el fin de que descarguen diferentes amenazas, entre ellas adware y malware.

Con esto en mente, los investigadores de Kaspersky examinaron el panorama de amenazas cibernéticas de cinco plataformas principales de streaming (Hulu, Disney +, Netflix, Apple TV Plus, Amazon Prime Video) desde enero de 2019 hasta el 8 de abril de 2020.

Descubrieron que un total de 5,577 usuarios quedaron expuestos a varias amenazas al intentar obtener acceso a estas plataformas a través de medios no oficiales por medio de archivos que usaban los nombres de estas plataformas como señuelo, y la mayor cantidad usaba Netflix como objetivo. En total, hubo 23,936 intentos de infectar a estos usuarios con varias amenazas.

Número de usuarios únicos expuestos a amenazas con nombres de plataformas populares de streaming mientras intentaban acceder a estas a través de medios no oficiales

Los investigadores de Kaspersky también examinaron las ciberamenazas relacionadas con contenido original en estas plataformas. Al examinar 25 programas originales en las cinco plataformas previamente mencionadas, descubrieron que los cinco programas más utilizados por los cibercriminales como señuelo eran: 1) The Mandalorian (Disney +) 2) Stranger Things (Netflix) 3) The Witcher (Netflix) 4) Sex Education/Educación sexual (Netflix) 5) Orange is the New Black (Netflix).

Un total de 4,502 usuarios de Kaspersky quedaron expuestos a varias amenazas a través de archivos maliciosos que contenían el nombre de uno de estos cinco programas como señuelo, con un total de 18,947 intentos de infección registrados. La mayor cantidad provenía de archivos que contenían como señuelo el nombre The Mandalorian, un popular programa original de Disney +, con 1,614 usuarios y un total de 5,855 intentos de infección.

Tanto para las plataformas como para los programas originales, las amenazas más frecuentes que encuentran los usuarios también son las más peligrosas: troyanos diversos. Estos tipos de archivos maliciosos permiten a los cibercriminales hacer de todo, desde eliminar y bloquear datos hasta interrumpir el funcionamiento de la computadora. Algunos de los troyanos distribuidos eran troyanos espías, archivos maliciosos particularmente peligrosos que rastrean las acciones de los usuarios en el dispositivo infectado. Con el software espía, los usuarios son susceptibles de que se recopilen sus archivos personales y fotos, así como información del inicio de sesión y contraseña para sus cuentas financieras.

Para mantenerse a salvo de diversas amenazas en plataformas de streaming o su contenido original, los expertos de Kaspersky recomiendan: