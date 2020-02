Quién es quién en la nube en México, según estudio ‘Truth in Cloud’

Veritas dio a conocer los resultados de su estudio anual “Truth in Cloud: realidades y mitos”, donde se entrevistó con 1,645 arquitectos de la nube a nivel global para conocer sus desafíos y éxitos, mostrando además, el panorama y expectativa de disponibilidad de aplicaciones, cargas de trabajo y datos en la nube.

Dentro de los hallazgos enfocados a México, se encuentra el avance en la adopción de modelos híbridos; en concreto, el 52% de los encuestados en el país calificaron su infraestructura como mitad on premise y mitad cloud, 31% tiene la mayoría en la nube y sólo el 8% está bajo un esquema todo en nube. Sin embargo, cuando se les cuestionó sobre sus deseos de mudarse totalmente a la nube, el 25% mostró interés por trabajar bajo este modelo.

“Hoy la mayoría de las compañías ya están en la nube, en mayor o menor medida en sus procesos, lo cual es relevante puesto que la nube es el vehículo ideal para transformarse digitalmente porque no necesita grandes inversiones, cuidas tu CAPEX moviéndote a un modelo de OPEX, que en este país resulta en beneficios incluso fiscales”, comentó Agustín Palacios, Director General de Veritas México, encargado de presentar el estudio.

¿Quién es quién en la nube?

En cuanto a los proveedores de nubes más adoptadas en México, la delantera la lleva Google Cloud Platform (GCP) con un 44.5%, de muy cerca le sigue Amazon Web Services (AWS) con 44.4%. En tercer posición se encuentra Microsoft Azure con 40.7%, después IBM con 38% y Oracle con 22.2%.

Estos porcentajes muestran a su vez la creciente adopción de servicios multicloud, ya que muchas empresas revelaron que adoptan más de un servicio de nube.

Más cloud, más necesidad proteger el dato

Al aumentar los datos, cargas de trabajo y aplicaciones montadas en un sistema de nube, aumenta la necesidad de estar siempre disponible, proteger la información y respaldar. La pregunta es, ¿para qué están utilizando las empresas mexicanas las soluciones de respaldos de terceros en la nube?

El 45.4% lo utiliza para repaldar datos y aplicaciones, así como guardar dichos datos en la nube (apps nativas en nube o que han migrado a la nube); el 40.7% lo hace para respaldar cargas de trabajo on premise en la nube, y 12% lo utiliza para SaaS. Aún existe un 1.9% que no utiliza soluciones de respaldo de terceros.

En cuanto a la cantidad de años en datos que las empresas mexicanas quisieran almacenar, el 34% los guardaría por 10 años, 17% por 5 años, 10% por 3 años y 6% por un año. Un 33% de empresas les interesa respaldar sus datos de manera indefinida. Si bien hay empresas que por su giro necesitan almacenar estos datos de manera indefinida, como es el médico, la gran mayoría lo hace porque no sabe qué es lo que está guardando y prefiere tenerlo disponible por si algún día lo requieren.

“La retención del dato por tiempo indefinido es normalmente porque el cliente no saben de qué tipo de datos se trata, no tiene visibilidad o clasificación de éstos, por lo que prefieren retener el dato, pagar infraestructura y almacenamiento, por si algún día se los piden, pero normalmente no saben ni de quién es o desde hace cuánto tiempo lo tienen”, comentó por su parte Mario Reyes, Gerente de Ingeniería de Veritas México.

Las empresas optan por la nube para obtener beneficios como ahorro en costo, alta disponibilidad y eficiencia, así como reducción de riesgo por fallas de infraestructura.

Cuando se migra a la nube se tienen tres opciones: convertir los servicios a nativos a nube, pero tiene un riesgo al necesitar de migración del dato; la otra opción en migrar las cargas de trabajo, pero pierdes los beneficios de las opciones que tienes en la nube; y la tercer opción es un ambiente híbrido obteniendo los beneficios de ambos modelos.

“No hay vuelta de hoja, la nube es una realidad en los negocios de México, y si tú quieres tener una buena estrategia de respaldo, necesitas invertir en infraestructura y software. No pueden pensar que ésta es sólo responsabilidad del proveedor y que contratando un servicios de nube vas a estar totalmente seguro, es algo que las empresas deben contemplar al momento de mover toda o parte de sus cargas a cloud”, finalizó Palacios.