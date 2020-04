Siete libros sobre Steve Jobs que debería leer en esta cuarentena

Un verdadero fan de Apple querrá conocer más sobre la vida de Steve Jobs. Le recomendamos siete libros que le ayudarán a saber más sobre el “universo Apple”.

La historia de Steve Jobs y cómo inició una de las empresas más famosas en todo el mundo es uno de los temas más interesantes sobre los que podrá leer.

En este artículo tenemos recomendaciones de libros para leer sobre Steve Jobs y su cofundador, Steve Wozniak, biografías del diseñador Jony Ive y del actual CEO, Tim Cook, así como las mejores guías sobre el impacto que Apple tuvo en la revolución informática.

Tenga en cuenta que muchos títulos están sólo disponibles en inglés (lo que también será una buena oportunidad para practicar el idioma).

Steve Jobs

Esta biografía de Water Isaacson fue publicada poco después de la muerte de Jobs en 2011. Isaacson tiene el honor de ser el biógrafo oficial exclusivo de Jobs y se le concedieron más de 40 entrevistas con Jobs y se entrevistó con más de 100 colegas, familiares y amigos del directivo. Crucialmente, Jobs le dio toda su corporación al libro y ni siquiera pidió que lo leyera antes de publicarlo, por lo que cuando se publicó el libro nos dio una idea real de lo que Steve Jobs realmente pensaba.

Small Fry

En muchos sentidos, este libro es lo opuesto al anterior, pero no es menos personal. Small Fry está escrito por la primera hija de Steve Job (la que inicialmente afirmó que no era suya), Lisa Brennan-Jobs. Este libro es menos sobre el trabajo de Jobs y más sobre su personalidad. Brennan-Jobs es una escritora de profesión y ésta es su historia.

The bite in the Apple

La hija de Jobs no es la única que ha escrito sobre su padre. La madre de Lisa Brennan-Jobs, Chrisann Brennan, también ha escrito sobre su relación con él. Dado que Jobs trató a Brennan con crueldad, no es sorprendente que el libro no sea una efusión en su descripción paterna, pero ofrece una interesante visión de su personaje en los años de formación de Apple.

iWoz

Esta es la autobiografía de Steve Wozniak, el otro fundador de Apple. Fue publicada en 2006 y es una buena y fácil lectura que cuenta la historia de Woz, relatando su infancia y cómo conoció a Steve Jobs. Recuerden que Woz dejó Apple muy pronto, así que no aprenderán mucho sobre los eventos más recientes en Apple.

La Apple de Tim Cook

Leander Kahney (anteriormente colaborador de la revista Wired) ha publicado algunas biografías del personal de Apple (como verá más adelante, si sigue leyendo). Empezaremos con Tim Cook, libro en el cual Kahney describe los logros de Cook, desde que tomó el timón de Apple de manos de Steve Jobs antes de la muerte de éste.

The Second Coming of Steve Jobs

Publicado en 2001, este libro analiza el regreso de Steve Jobs a Apple después de haber sido expulsado de la compañía que fundó 12 años antes. El autor, Alan Deutschman, discute cómo Jobs fue responsable de uno de los mayores cambios en la historia de los negocios cuando transformó a Apple de una compañía que derrochaba dinero a una que obtenía cientos de millones de beneficios.

Insanely Simple

Ken Segall fue el director creativo de la agencia de publicidad de Apple cuando Jobs regresó a la Compañía de la Manzana y trabajó con este directivo en el lanzamiento de la iMac y en campañas como la de Think Different. Su libro trata sobre el pensamiento simple detrás del marketing de Apple.

Así que ya lo sabe, ahora más que nunca tenemos mucho más tiempo para aprovechar y leer todos esos libros que siempre hemos querido (en caso de que no tenga que trabajar o estar pendiente de niños pequeños).

Sara Piquer Martí, MacWorld.es