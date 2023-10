Siete problemas más comunes en la ciberseguridad y las soluciones para evitarlos 

La ciberseguridad presenta ciertos problemas en función de la naturaleza de las amenazas y las prácticas de seguridad de cada organización. El uso de una solución integral de ciberseguridad, apoyándose con inteligencia artificial (IA), ofrece numerosas ventajas para proteger una organización contra amenazas cibernéticas.

“La clave para una seguridad cibernética efectiva radica en la combinación de tecnología de vanguardia para proporcionar soluciones avanzadas que no solo protejan a las organizaciones contra las amenazas cibernéticas, sino que también las preparen para el futuro digital”, así lo afirma David Spitz, Director General de SKS Enterprise Technologies.

Aquí presentamos los problemas más comunes y las soluciones que se pueden presentar en cada caso:

1.- No tener una cultura de la seguridad cibernética:

Para muchos empleados y usuarios, las prácticas de seguridad cibernética no son una costumbre en su actividad diaria, por lo que pueden realizar acciones no seguras, como hacer clic en enlaces maliciosos o utilizar contraseñas débiles. Por ello, tener conciencia de la seguridad cibernética debe ser una prioridad. Las organizaciones deben proporcionar capacitación regular sobre dicho tema a sus empleados y fomentar una cultura de seguridad.

2.- Contraseñas vulnerables:

Las contraseñas débiles o reutilizadas son una vulnerabilidad común. Los atacantes, comúnmente conocidos como “hackers”, pueden aprovechar esto para acceder a cuentas y sistemas. Fomentar el uso de contraseñas seguras y únicas es indispensable. La autenticación de dos factores (2FA) también es esencial para añadir una capa adicional de seguridad.

3.- Falta de actualizaciones de software:

No actualizar periódicamente los sistemas y el software puede dejar vulnerabilidades abiertas a ataques conocidos. Al implementar un programa de actualización automática y/o gestión de parches para mantener todos los sistemas y software actualizados con las últimas correcciones de seguridad, se puede disminuir sustancialmente el riesgo.

4.- Phishing e ingeniería social:

Los ataques cibernéticos por suplantación de identidad (conocidos como phishing) y la ingeniería social engañan a las personas para que divulguen información confidencial o hagan clic en enlaces maliciosos. Capacitar a los trabajadores para reconocer correos electrónicos y mensajes sospechosos, es la mejor solución; además implementar filtros de correo electrónico para bloquear correos no deseados es indispensable.

5.- Copias de seguridad:

La pérdida de datos por la falta de copias de seguridad adecuadas puede ser devastadora. Establecer un plan de copias de seguridad regular y asegurarse de que los datos críticos se respalden y se puedan recuperar en caso de un incidente.

6.- Dispositivos personales sin seguridad adecuada:

La práctica BYOD (Bring Your Own Device) ha propiciado inseguridad al no contar con las medidas de seguridad adecuadas, pudiendo introducir amenazas en la red empresarial. Por esto, una medida importante y necesaria es implementar políticas de BYOD que establezcan estándares de seguridad para los dispositivos personales utilizados en el trabajo.

7.- Falta de monitoreo y detección temprana:

Sin una supervisión constante, las amenazas cibernéticas pueden pasar desapercibidas, ocasionando graves problemas si no se detectan a tiempo. Implementar sistemas de monitoreo y detección de intrusiones para identificar actividad sospechosa y responder rápidamente.

Abordar los problemas comunes de ciberseguridad implica una combinación de tecnología, capacitación y conciencia. Las organizaciones deben tomar medidas proactivas para proteger sus sistemas y datos y estar preparadas para responder a las amenazas cibernéticas cuando surjan. En este contexto, la inteligencia artificial se convierte en un aliado crucial. Esta tecnología permite a las empresas identificar y neutralizar riesgos de manera más eficiente, lo que a su vez conduce a una reducción significativa de las falsas alarmas, fortaleciendo así su postura de seguridad cibernética.