Switch administrado, no administrado o inteligente, ¿cuál elegir?

Para una red empresarial, los switches son la columna vertebral. A medida que aumenta el número de componentes conectados a la red, la complejidad del tráfico de datos también lo hace. Quizá sea tiempo de implementar un nuevo tipo de switch que administre mejor su red.

En primer lugar, recordemos que los switches conectan los múltiples componentes principales (PC de escritorio, impresoras, enrutadores y diferentes clases de hardware) para que pueda enviar información y acceder a recursos compartidos de manera mucho más eficiente. Así, lo primero que usted debería saber es que existen tres categorías principales de switches: no administrados, inteligentes y administrados, pero ¿cuál se adapta mejor a sus necesidades?

Priorizar o no priorizar los datos, esa es la cuestión

Cuando se cuenta con una red pequeña, la falta de priorización no es tan visible, pues la cantidad de tráfico es mínima. Pero en una empresa con una red más grande con múltiples dispositivos con demanda de ancho de banda disponible de manera simultánea, la falta de priorización será un problema.

En ese escenario, muchos usuarios de esa red no priorizada empiezan a experimentar retrasos al enviar archivos adjuntos por correo electrónico, o bien, al tratar de acceder a ciertas redes durante la jornada laboral, pero cuando se trata de transmisión de video o conferencias Web esto será más que evidente.

De esta forma, la priorización del tráfico garantiza que cierto tipo de actividades –con paquetes datos que demandan velocidad, como las videoconferencias– se muevan de la manera más fluida y rápida posible, mientras que, por otro lado, los datos que requieren de ancho de banda esperan su turno. Esto es fundamental al elegir qué comprar.

Switches no administrados

Los switches no administrados suelen tener la configuración más simple. Por lo regular, vienen sin opciones para configurar. Estos switches no ofrecen a la red la priorización de datos, pero suelen ser una buena opción para las pequeñas y medianas empresas que no demandan aplicaciones avanzadas y cuentan con poco tráfico, como sucede en Pymes con 10 usuarios, o menos, de manera simultánea.

Aquí, el tráfico de datos (y la necesidad de priorización de datos) no suele ser un problema. Lo único que se requiere es un método para pasar datos de un dispositivo a otro a través de su red.

Los switches no administrados cuentan, por lo general, con entre cinco y 26 puertos disponibles, cada uno de los cuales comparte el mismo acceso disponible al ancho de banda de la red.

Estos switches son ideales para Pymes que no cuentan con un Departamento de TI, o bien, lo tienen externo o carecen de él, como ocurre en muchas empresas en México, y en general en América Latina.

Switches inteligentes

A medida que aumenta el número de dispositivos, también crece la necesidad de priorizar los datos. Para organizaciones un poco más grandes, que no demandan un gran control de su red empresarial, un switch inteligente es una excelente transición desde una solución no administrada.

Las opciones de configuración son más limitadas si se comparan con sus contrapartes administradas, pero los switches inteligentes admiten algunas de las características básicas a un costo mucho más accesible. Aunado a ello, incluyen algunas características básicas de configuración con las cuales las Pymes pueden optimizar el rendimiento, la confiabilidad y la seguridad de su red.

Con un switch inteligente, usted podrá, entre otras funciones, configurar ajustes básicos, como el enlace de dirección MAC y los límites de velocidad; asignar mayor prioridad al tráfico crítico; dividir su red en múltiples redes virtuales (o VLAN) para una mejor seguridad del tráfico, una conectividad más consistente y confiable, además de una mejor asignación del ancho de banda de la red; usar la Calidad de Servicio (QoS) para priorizar ciertos dispositivos; y agrupar los puertos para agregar su ancho de banda disponible.

Switches administrados

Otro escenario son las redes grandes que cuentan con una gran cantidad de necesidades simultáneas de transmisión de datos. Aquí la capacidad de administrar el acceso se vuelve muy complicada.

Para todos es fácil imaginar cómo múltiples dispositivos dentro de múltiples departamentos, que bajan o suben datos de manera simultánea, pueden causar estragos en la eficiencia de la red. En este esquema, los switches administrados son la mejor solución.

Este tipo de switch ofrece el máximo impacto de las funciones. Suelen tener más de 52 puertos disponibles y vienen con opciones y configuraciones que no se pueden obtener con los otros dos tipos de switches.

Por otro lado, además de la funcionalidad que se gana con un switch inteligente, un switch administrado también ayuda en las siguientes actividades: limitar el acceso a dispositivos específicos, usar la capacidad de enrutamiento de capa 3 para vincular redes más pequeñas en redes comerciales mucho más grandes, aprovechar Power over Ethernet (PoE) para transportar corrientes eléctricas a dispositivos como teléfonos, cámaras de seguridad y puntos de acceso Wi-Fi; y supervisar el rendimiento de la red de forma remota. Estos switches suelen ser adecuados para un negocio en crecimiento.

¿Cuál es el mejor switch para su empresa?

De acuerdo con información proporcionada por Linksys, una de las mayores diferencias entre los tipos de switches disponibles es el nivel de configuración y su capacidad de administración. Un switch no administrado suele más simple y económico, pero usted no tendrá todo el control, pues no lo podrá configurar. Un switch administrado, por el contrario, ofrecerá funciones de control más avanzadas, pero claro está, a un costo mayor. Un switch inteligente es un switch administrado que proporciona lo mejor de ambos mundos.

Para concluir, una red empresarial con menos de 100 usuarios activos funcionará bien con un switch inteligente. Estos dispositivos tienen una funcionalidad adecuada para respaldar su negocio, por ejemplo, en el procesamiento de textos, acceso a Internet, teléfonos de escritorio basados ​​en IP y hot points. Los switches administrados son mucho más adecuados para empresas más grandes, aunque también pueden representar una inversión inteligente para las Pymes con potencial de crecimiento.