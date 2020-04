Zoho crea plan VRP para los sectores más afectados por el COVID-19

Developer working on code late at night, view from the back

Zoho Corporation dio a conocer su Plan Vertical de Asistencia (VRP, por sus siglas en inglés) compuesto por programas y herramientas para ayudar a las empresas y organizaciones necesitadas en tres sectores verticales gravemente afectados por la crisis: Organizaciones sin fines de Lucro y Gobierno, Educación y Retail.

En las últimas semanas han surgido datos que apuntan a señalar que estas industrias han sido fuertemente golpeadas como resultado de la pandemia. En respuesta, gobiernos locales y ONGs han usado al máximo sus recursos para mantener a las personas a salvo y mantener las economías creciendo.

Este programa ayuda a organizaciones sin fines de lucro, organismos gubernamentales y comunidades que están trabajando en tareas como el monitoreo de pacientes o la distribución de alimentos, para que ejecuten sus tareas de manera más eficiente con la ayuda de aplicaciones.

Estas organizaciones pueden realizar una solicitud a Zoho, quien creará aplicaciones web y móviles de forma gratuita, utilizando Zoho Creator, una plataforma de desarrollo de aplicaciones de código bajo. Zoho puede, por ejemplo, crear herramientas para ayudar a organizaciones sin fines de lucro o grupos comunitarios a organizar refugios, distribuir alimentos o realizar otros servicios esenciales.

Desde que el programa se puso a prueba hace dos semanas, ha recibido más de 70 solicitudes y ya ha entregado más de 10 aplicaciones, incluida la Aplicación de Comunicación Ciudadana y la Aplicación de Gestión del Personal Médico para los organismos del gobierno local en la India.

Junto a esto, Zoho ofrece licencias de software gratuitas para usar su software de servicio de asistencia, Zoho Desk, a agencias y departamentos gubernamentales de todo el mundo que trabajan en iniciativas de apoyo al COVID.

Apoyo para la educación y retail

Alrededor del mundo, un estimado de 290 millones de de estudiantes están fuera de las escuelas, (En México, más de 37 millones de estudiantes) de acuerdo a una encuesta de la UNESCO.

Ante esta necesidad, Zoho presentó Zoho Classes, una nueva plataforma móvil que permite a las instituciones educativas proveer recursos en línea a sus estudiantes. Esta plataforma sustituye la necesidad de los profesores de utilizar múltiples aplicaciones. Así, los docentes y las instituciones educativas pueden cargar cursos en la nube, transmitir en vivo, compartir y asignar tareas con plazos fijos y obtener interacciones en una sola interfaz.

La herramienta está construida con diversas capas de seguridad lo que asegura la privacidad y seguridad de los usuarios. Zoho Classes es completamente gratis para el gobierno y escuelas de India. Para escuelas fuera de India, la plataforma es gratuita hasta para 100 estudiantes.

Por otro lado, Zoho proporciona a los trabajadores y a las empresas apoyo adicional en varias categorías de negocios.

En adición a los programas lanzados en una etapa anterior de la pandemia, como ESAP y Zoho Remotely, entre las aplicaciones con planes especiales se encuentran Zoho Commerce, Zoho Survey, WorkDrive, Zoho People, Zoho Recruit, Zoho Meeting, además utilizando Zoho Analytics , Zoho ha creado un panel interactivo que rastrea las estadísticas COVID-19 por región en tiempo real.

Junto a esto, ofrece servicios de contenido (en inglés) para que las empresas interesadas conozcan de planificación financiera y asesoría para la recuperación, e ingresen a centro de ayuda para trabajo remoto y grupos de usuarios virtuales.