10 consejos para detectar perfiles falsos en aplicaciones de citas y redes sociales

ESET compartió 10 señales de alerta para ayudar a detectar no solo perfiles falsos de redes sociales y aplicaciones de citas, sino también estafadores en general.

“Las citas a distancia se han vuelto cada vez más comunes. Desafortunadamente, esto también abre la puerta a los estafadores. Si sucede lo peor y te conviertes en una víctima, es muy importante que no sufras en silencio. No te avergüences y realices la denuncia del delito. Tus acciones podrían ayudar a evitar un dolor a los demás. Además, para minimizar las posibilidades de ser el blanco de una posible estafa amorosa, se aconseja no compartir demasiados detalles personales de forma pública en redes sociales, realizar muchas preguntas y prestar atención si las respuestas son evasivas. Tampoco se recomienda enviar fotos o videos comprometedores.”, aconsejó Camilo Gutiérrez Amaya, Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.

Dentro de los 10 puntos a prestar atención para detectar perfiles falsos de redes sociales y aplicaciones de citas, se encuentran:

1. Tener cuidado con los perfiles que parecen demasiado buenos para ser verdad, especialmente si la foto de perfil de la persona parece haber sido tomada por un fotógrafo profesional.

2. Tener cuidado con los perfiles que carecen de información importante, como una biografía o una lista de intereses.

3. No proporcionar información personal, como el nombre completo o sus detalles financieros, hasta que haya conocido a una persona en persona.

4. Tener cuidado con las personas que afirman tener mucho dinero o un trabajo bien remunerado, pero aun así le piden ayuda financiera.

5. Estar atento a las personas que piden dinero, sin importar la razón que proporcionen para necesitarlo.

6. Tener cuidado con las personas que afirman estar experimentando una emergencia y dicen que necesitan que se haga una transferencia de dinero de inmediato, o con cualquier persona que dice ser personal militar y solicita ayuda con un paquete que está tratando de enviarle. Ambas son tácticas comunes utilizadas por los estafadores.

7. Tener cuidado con las personas que parecen estar avanzando muy rápido en la relación.

8. Ser escéptico con las personas que usan un lenguaje demasiado formal o romántico en sus mensajes.

9. Hay que recordar que la tecnología evoluciona constantemente y que los estafadores también adaptan continuamente sus métodos. Por lo tanto, es esencial estar atento en todo momento, incluso cuando el perfil de una persona parezca perfecto.

10. Al notar que se está frente a un estafador de citas, denunciarlo a la aplicación de citas para evitar que la estafa perjudique a otras personas.