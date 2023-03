10 cosas que los CIO desearían haber sabido desde el principio

“Ve más lento. Haz relaciones. Cuenta historias. Obtén entrenamiento. Sé amable…”. Los CIO tienen muchos consejos que les darían a sus colegas más jóvenes, si pudieran.

“La vida sólo puede entenderse hacia atrás, pero debe vivirse hacia adelante”, escribió el filósofo danés Søren Kierkegaard. Eso es cierto, pero ¿y si por un golpe de magia pudiéramos retroceder en el tiempo y dar una charla de ánimo a “nuestro yo” más joven? ¿Qué le diríamos? Para brindar un consejo indirecto a los CIO primerizos, les pedimos a los líderes de TI que hablaran en voz baja con ellos mismos cuando asumieron por primera vez un rol de liderazgo de TI sénior.

“Date el regalo del tiempo”

Algunos CIO se preguntaron cómo administraban el recurso más preciado: el tiempo.

“Ojalá me hubiera dicho a mí mismo que me ganara más tiempo, estableciendo un plan de tres años, paso a paso, y no tratar de hacer todo bien el primer día y resolverlo todo en el primer año”, recuerda David Henderson, director de tecnología y productos del grupo de música y entretenimiento Global.

Gregory Morley, CIO del proveedor de servicios United Living Group, comenta que le diría al Morley más joven: “Detente y respira más”, y muchos otros con los que hablamos estuvieron de acuerdo, y agregaron que ir a 150 kilómetros por hora era, en el mejor de los casos, contraproducente y en el mejor de los casos. la peor receta para agotarte y volverte impopular.

“Hablar alto”

La tendencia a reprimir los pensamientos es un arrepentimiento para algunos que se sintieron intimidados o abrumados por jefes, compañeros ejecutivos o sus propios equipos cuando eran nuevos en el rol de líder de TI.

“Ojalá me hubiera centrado en el talento y la cultura sobre la estrategia”, afirma Henderson. “El equipo adecuado con la cultura adecuada puede hacer cualquier cosa y, al principio, no fui lo suficientemente valiente como para lidiar con los cínicos, los derrochadores de tiempo y los pocos tóxicos que afectan a la mayoría”.

De manera similar, Caroline Carruthers, de la consultora de datos globales Carruthers and Jackson, recomendó ser fiel a uno mismo.

“Es algo que les digo a muchos jóvenes en las escuelas”, dice. “No te limites a las expectativas de otras personas. En mi caso, sentí que tenía que ser como otras personas a ese nivel y decir ciertas cosas y comportarme de cierta manera. Cuando me liberé y dije: ‘Eso no está bien’, mi carrera realmente despegó”.

Varios CIO dicen que desearían tener más sentido común.

“Una vez que tomes un asunto ‘caliente’, no dudes de ti mismo”, aconseja el CIO global de Lenovo, Arthur Hu. “Hay una diferencia entre ser cauteloso y ser demasiado vacilante, y hubo momentos en los que podría haber tenido más confianza. La empresa te pone en la silla porque confían en ti”.

Nic Bellenberg, un CIO experimentado en la editorial Condé Nast y en otros lugares, tuvo algunos consejos prácticos.

“Yo diría que no tengas miedo”, dice. “Me mordí la lengua tantas veces durante el primer año en mi primer trabajo como CIO [y] lamento no haberle dicho a los directores de la empresa: ‘No, están equivocados. Esa no es la manera de hacer las cosas. Lo que tenemos que hacer es…’ Recuerdo que dos de los propietarios me tendieron una emboscada, que sabían que no habían invertido lo suficiente en tecnología y en el equipo técnico durante muchos años. Su primera línea fue: ‘Bueno, las cosas no son tan malas, ¿verdad?’ Debí haber dicho: ‘¡No, son peor de lo que puedas imaginar!’”.

El CIO interino de TDS Consulting, Tony Healy, agregó: “El riesgo más importante que puede tomar es no correr ningún riesgo, empantanarse en la parálisis del análisis y no tomar una decisión”.

No se trata (sólo) de tecnología

Los CIO se esforzaron por enfatizar que a veces se enfocaban demasiado en los aspectos tecnológicos del trabajo.

Richard Steward, CTO de la empresa inmobiliaria de EAU Nakheel, ofreció una fórmula simple. “Piense y hable primero de negocios, luego de tecnología. Hay miles de inversiones en tecnología que se pueden aplicar para mejorar un negocio, pero para tomar las decisiones correctas, primero debe comprender qué necesita realmente su negocio a continuación y alinearse con sus colegas CXO al respecto”.

Healy estuvo de acuerdo.

“Haga un esfuerzo concertado para conocer a las partes interesadas del negocio desde el primer día. Demuéstreles que no es sólo un aficionado a la tecnología, sino alguien que puede hacer que la tecnología funcione para ellos. Lea la estrategia comercial, entiéndala y haga que su misión sea ayudar a cumplirla. Concéntrese en cómo la tecnología puede funcionar mejor para los clientes externos e internos”.

Bruna Pellici, CTO del bufete de abogados Linklaters, estuvo de acuerdo. “No se trata simplemente de tecnología. Se trata de personas, de crear un equipo equitativo y diverso, de mantener a las personas motivadas y de allanar el camino para el desarrollo y el crecimiento”.

“Construir puentes”

Del mismo modo, fomentar relaciones profundas con otras personas dentro de la organización es algo que muchos líderes de TI desearían haber aprendido antes.

“Me diría a mí mismo que debo pasar mucho más tiempo con la junta, los ejecutivos y los no ejecutivos, educándolos sobre el verdadero valor de la tecnología, en lugar de que se vea principalmente como PC en escritorios, impresoras y servidores, y actualizaciones periódicas de la aplicación de software”, sostiene Jerry Fishenden, líder de TI experimentado y experto en estrategia digital gubernamental. “Me gustaría ser mejor para desafiarlos y educarlos sobre algunos de sus supuestos más básicos sobre cómo opera la organización, cómo se conecta con aquellos a quienes sirve y dónde estará en el futuro”.

Healy también tuvo algunos consejos para su yo más joven.

“Construir relaciones con sus pares, colegas y partes interesadas es fundamental para su éxito como CIO”, aseguró. “Tómese el tiempo para comprender las necesidades y preocupaciones de los diferentes departamentos y construir relaciones basadas en la confianza y la colaboración. Enfóquese en los resultados más que en los productos. No se atasque en los detalles técnicos. En su lugar, céntrese en cómo sus iniciativas de TI pueden ayudar a la empresa a alcanzar sus objetivos”.

“Obtén un poco de formación”

Hoy en día, todos los CIO deben pensar en tener una cultura de mejora continua y aprendizaje permanente para ellos y su personal. Y ciertamente reconocen el valor de la capacitación para los nuevos CIO.

“Obtenga una capacitación de liderazgo formal”, señala Keith Baxter, jefe de TI y seguridad informática en Carlow, College, St Patrick’s, en Irlanda. “Hice mi maestría en liderazgo un poco más tarde y realmente agregó un gran conjunto de herramientas de marcos y conocimientos a mis funciones, lo que me permitió obtener excelentes resultados en varias áreas”.

Otros dijeron que una base en los aspectos prácticos de las operaciones comerciales habría sido valiosa.

“Creo que lo único que me habría dicho a mí mismo cuando comencé como CIO fue recibir capacitación para comprender los balances, el EBITDA y las finanzas”, asevera David Ivell, director de producto y tecnología del grupo en la empresa de tecnología educativa Team Teach. “A menudo, como CIO, venimos de un entorno tecnológico y luego asesoramos a las organizaciones sobre fusiones y adquisiciones, aceleración del crecimiento y reestructuraciones comerciales, y ya no se trata solo de la tecnología. Obtuve esa experiencia con el tiempo, pero podría haber acortado ese viaje”.

“Conviértete en un narrador”

Los CIO de hoy necesitan traducir lo que está sucediendo con la tecnología para otros que quizás no entiendan sus matices e implicaciones. Pero muchos van más allá y tratan de ser verdaderos narradores para estar en una mejor posición para persuadir y engatusar.

Phil Brunkard, ex CIO y CTO del gigante de las telecomunicaciones BT, enfatizó la importancia de la psicología y el poder de la narrativa.

“La participación de las partes interesadas y la forma en que influye y logra que las personas participen es fundamental para la percepción que tienen de usted y de la tecnología y el equipo de TI”, dice. “Si son protectores y reacios al cambio o al riesgo, eso afecta las iniciativas. Cuando piensa en implementar un cambio, se trata de cómo le habla a la vocecita en la cabeza de las personas. Piense en la narración de historias en las películas, identifique a un héroe, sea consciente y, definitivamente, obtenga algo de capacitación”.

Healy estuvo de acuerdo.

“Nadie en una sala de juntas va a estar interesado en los detalles técnicos. Cuénteles una historia que puedan entender. Lea y suscríbase a revistas, comprenda las últimas tendencias, siga a otros CIO en LinkedIn y mire lo que siguen o leen”.

“Invierte en tu equipo”

Varios CIO señalaron la importancia de la creación y el desarrollo de equipos, lo cual incluye brindar a las personas la orientación, los recursos y las herramientas que necesitan.

Hu, de Lenovo, dijo que fue influenciado por el escritor de negocios Jim Collins, autor de Good To Great: Why Some Companies Make The Leap… And Others Don’t , quien argumenta que incluso si las circunstancias cambian, tener a las personas adecuadas a su lado marca una gran diferencia para el éxito de la organización.

“Uno de sus libros habla sobre quién está en el autobús y quién está fuera de ese autobús”, dice, y agrega que seguir esa guía y descubrir al equipo marcó una gran diferencia en el entusiasmo y los resultados tangibles.

Pero a veces, la gestión de equipos también debe tener un componente de ‘ponerse duro’.

“No subestimes el esfuerzo necesario para que tu equipo funcione y esté al día”, aconseja Bellenberg. “Debes ser intrépido al tratar con los miembros más débiles del equipo, los disidentes y los que generalmente tienen dos caras. Recuerdo tratar de ser alentador, solidario o diplomático, en lugar de decirle directamente al personal que no lo estaban haciendo lo suficientemente bien o que simplemente estaban fuera de servicio. Se trata de administrar el cambio y ese es un tema más grande del que nunca puede estar preparado hasta que lo haya atravesado a nivel organizacional. Pero si puedes cultivar suficiente valentía, progresarás”.

“Equilibra el trabajo y la vida”

El rol de CIO tiene altos niveles de responsabilidad, pero a algunos líderes les gustaría volver atrás y recordarse a sí mismos que el trabajo y la velocidad del trabajo no lo son todo.

“Una de las cosas que no tenía era paciencia, así que presionaba mucho a las personas que me rodeaban”, explica el CIO del Sistema de la Reserva Federal, Ghada Ijam. “Yo también solía ser muy duro conmigo mismo: ‘¿Por qué no estás haciendo el progreso que dijiste que ibas a hacer?’ Estaba súper centrado en los resultados. Así que sé amable contigo mismo. Sea realista en sus expectativas y en el ritmo de su producción y de las personas que lo rodean. Atrae a las personas tocando sus corazones y mentes, no solo con objetivos e incentivos. ‘A’ era la única calificación que aceptaría para mí, y eso significaba muchas horas, por lo que hubo sacrificios familiares por eso. Correr a ese ritmo eventualmente pasa factura”.

Ijam agrega que el bloqueo de Covid también cambió las actitudes e hizo que las personas estuvieran más en sintonía con la insatisfacción con las condiciones laborales y la cultura.

“Lo más fascinante que le sucedió a la fuerza laboral durante la pandemia es que nos obligó a dar un paso atrás y volver a casa, encontrar tiempo para pasatiempos y disfrutar de la naturaleza”, dice. “Esa es una de las razones por las que vimos tantas transiciones laborales en las empresas estadounidenses”.

“Piensa en igualdad, diversidad e inclusión y sé amable”

Morley, de United Living Group, dijo que sabiendo lo que sabe hoy, habría presionado más y antes por la diversidad. Se ha avanzado mucho para promover la igualdad, diversidad e inclusión (ED&I) en la comunidad de CIO, dice, pero agrega que también es importante reconocer las contribuciones de las personas cuyo trabajo a menudo se pasa por alto.

“Tenga un mayor aprecio por los muchos héroes anónimos en cada negocio”, dice. “Estos son los asistentes personales diligentes y pacientes y los administradores de recursos humanos, finanzas, legal, etc. que silenciosamente engrasan las ruedas y hacen que el papel de un CXO sea mucho más fácil”.

Henderson de Global aseguró que atraer a personas externas también puede proporcionar una perspectiva valiosa. “Ojalá hubiera integrado a más personas en el negocio. Conseguir embajadores y expertos entre el negocio más amplio siempre vale la pena”.

“Disfruta tu trabajo”

Hablar con una variedad de CIO descorchó muchos recuerdos, algunos arrepentimientos, pero también risas y reminiscencias. Un CIO aseveró que si pudieran regresar, aceptar un trabajo en Apple o Microsoft podría haber sido una decisión inteligente en términos de remuneración de opciones sobre acciones. Pero muchos CIO dijeron que no importa cuántas instrucciones o advertencias les hubiera gustado darse a sí mismos cuando eran más jóvenes, una cosa está clara: el rol de CIO es una gran carrera profesional, así que, haga lo que haga, no olvide disfrutar el viaje.

Martín Veitch, CIO.com