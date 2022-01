10 decisiones del CIO para 2022

A medida que comenzamos 2022, es hora de pensar en esas decisiones que, como CIO, te ayudarán a dar el siguiente paso en tu carrera. Así que considera esta lista de desarrollo personal para 2022 en lugar de una lista de programas, proyectos y productos conocidos para implementar en TI y en el negocio, o elementos básicos como mejorar la postura de seguridad cibernética de la organización. Elige las ideas que más encajen contigo y que te ayuden a avanzar en tus objetivos más importantes.

Implementa tu idea más atrevida

Una idea implementada vale por lo menos diez ideas aún en proceso de innovación. Busca ideas dentro de tus categorías de ideas más disruptivas y trata de implementar al menos una de ellas, preferiblemente la más audaz. Dependiendo del tamaño de tu cartera de innovación (es decir, la cantidad de ideas en tu canal) y tu tasa de conversión habitual, es posible que incluso desees orientar más. Esto, por supuesto, se suma a la búsqueda de esos “triunfos rápidos”, que son las ideas tácticas o incrementales que ayudarán a demostrar un progreso constante. Lograr que tu idea más audaz se implemente en 2022 será un logro clave y pondrás a prueba tu conocimiento político para navegar por la organización, así como tus habilidades comerciales y técnicas.

Determina tu papel en la sostenibilidad

Si aún no has comenzado, determina el papel que desempeñará tu empresa u organización de TI en apoyo de la agenda de sustentabilidad de la empresa y cómo avanzará. El papel de TI puede ser importante: puede reducir las emisiones de GEI propias de TI, implementar sistemas empresariales para ayudar a la organización a contabilizar e informar sobre sus emisiones de GEI generales, o incluso garantizar que tus iniciativas de transformación digital reduzcan y no aumenten estas emisiones. Considera las tres áreas, tu estado actual al comienzo del año y los resultados clave que te gustaría lograr para fin de año. Trabaja en estrecha colaboración con las partes interesadas relevantes e, independientemente de cuán audaz sea la ambición (esto varía ampliamente según la industria), podrás avanzar hacia la sostenibilidad en 2022.

Ponte manos a la obra con una nueva tecnología

Es probable que haya de 10 a 20 tecnologías y tendencias emergentes en su radar cada año. Algunas pueden ser repeticiones del año pasado, a medida que realiza un seguimiento de las novedades y diferencias de este año y cómo evolucionan y maduran estas tendencias, mientras que otras pueden ser nuevas participantes. También es probable que recibas muchas preguntas del tipo “¿De qué se trata esta ‘nueva tendencia’ y cuál es nuestra posición?” de los compañeros. Para llevar tu respuesta al siguiente nivel en 2022, ponte manos a la obra para tener experiencia de primera mano. Echa un vistazo a una computadora cuántica. Vuela un dron. Visita el lado físico de un gemelo digital. Viaja en un vehículo autónomo. Mira una encuesta LiDAR en acción. Si bien el lado digital se puede explorar a través del escritorio, son estos elementos físicos los que pueden ayudar a completar la comprensión y abrir ideas para el arte de lo posible.

Prueba una nueva firma analista o área de cobertura

Si bien es probable que hayas estado usando la misma firma de analistas durante varios años, probar una nueva firma o una nueva área de cobertura puede brindarte nuevas perspectivas. Esto podría ser una empresa adicional, un reemplazo de su empresa existente o simplemente algunas áreas de enfoque adicionales. Si eso es un impulso demasiado grande, intenta hablar con algunos analistas nuevos en su firma de analistas habitual. Busca analistas que escuchen atentamente, que no estén en modo de transmisión (es decir, repitiendo los mismos hallazgos de investigación) y que brinden una experiencia valiosa y consejos específicos para sus necesidades. Una vez que encuentres a las personas adecuadas, estas son excelentes personas con las que mantenerse cerca y hablar regularmente como asesores bajo demanda.

Desarrolla más aliados en el ‘C-Suite’

Conoce más a tus compañeros de C-Suite a nivel personal y profesional. Si bien el consejo habitual sobre “conseguir un asiento en la mesa” o lograr la “alineación de TI empresarial” sigue siendo importante (aunque a menudo carece de sustancia), el objetivo aquí es crear aliados políticos para que, independientemente del clima de la empresa, seas capaz de soportar varios vientos en contra, ya sean políticos, económicos, sociales o de otro tipo. Si estás liderando la transformación digital o los esfuerzos de innovación, esto puede ser doblemente importante, ya que estas áreas requieren la mayor cantidad de trabajo en equipo, cooperación y colaboración. Comprende las metas de tus compañeros y ayúdalos a tener éxito en 2022.

Desarrolla tu experiencia financiera

Este año, intenta estar tan bien informado y tener claros los datos sobre las finanzas de tu organización con el director ejecutivo, o incluso el director financiero hasta cierto punto, cuando te dirijas a la fuerza laboral sobre las últimas ganancias trimestrales y la trayectoria de la empresa. Compartir este tipo de información con tu personal les muestra el panorama general de hacia dónde se dirige la organización y cómo sus contribuciones respaldan los objetivos de crecimiento. Tener esta comprensión financiera también puede ayudarte en el futuro si buscas otros puestos de alto nivel. Una buena manera de comenzar es tener estas conversaciones con compañeros de ‘C-suite’ y luego compartir detalles cuando y donde sea apropiado con el personal. Cuando discutas con el personal, deja suficiente tiempo para preguntas y respuestas, y asegúrate de vincular la discusión con la contribución de TI.

Asociarte más estrechamente con RRHH

Si has estado en el puesto de CIO durante varios años, asóciate más estrechamente con RR. HH. para comprender la nueva generación de candidatos que ingresan al mercado, y sus deseos y necesidades. También puedes educar a Recursos Humanos sobre los tipos de candidatos que estás buscando y tus expectativas. Ser deliberadamente inclusivo en términos de todas las formas de diversidad, incluida la neurodiversidad. En 2022, vuelve a evaluar tu proceso típico de contratación y cómo tomas decisiones. Mientras que técnicas tales como “elevar el listón” a menudo son muy promocionadas (es decir, una persona que tiene la última palabra durante el proceso de la entrevista), en la práctica esto puede ser un desastre y simplemente ser un facilitador de la mediocridad. Elige un enfoque que funcione para tu equipo y departamento, y colabora con RR. HH. cuando sea necesario para obtener los candidatos que sabes que podrán realizar la función de trabajo y ofrecer una perspectiva única.

Desarrolla tu conocimiento de marketing

Trabaja en estrecha colaboración con el equipo de marketing, no solo para equiparlos con las herramientas que necesitan, sino también para convertirte en un evangelista digital para ellos y para tu propia organización. Piensa en qué equipos de TI te gustaría presentar para varios premios de innovación este año y establezce algunos objetivos para el final del año. Si es una empresa de tecnología, trabaja con marketing para demostrar que “comen su propia comida para perros” y exhibe estudios de casos de TI de forma externa. Asóciate con marketing para garantizar que tus presentaciones internas se produzcen con la misma profesionalidad que las externas. Conviértete en el símbolo del marketing para la colaboración.

Únete a una asociación de TI o comunidad de especialistas

Si bien todos pasamos tiempo en LinkedIn y otros sitios de redes profesionales, es importante mirar más allá de los sospechosos habituales y participar en asociaciones de la industria más especializadas o comunidades de especialistas. Las comunidades de especialistas vienen en una variedad de formas y tamaños, como asociaciones y comunidades de la industria, redes de expertos y asesores, redes de innovación, comunidades de liderazgo intelectual, mercados de influencia, etc. Busca oportunidades para diversificar tu conocimiento uniéndote a una asociación o comunidad en otro país o en una industria relacionada además de tus grupos habituales.

Construye tu marca personal

Para construir tu marca personal en 2022, determina tu narrativa propia y los tipos de temas de liderazgo intelectual por los que te gustaría ser conocido. Si has estado hablando sobre transformación digital e innovación, ¿qué te gustaría incorporar a la conversación este año? A continuación, determina los objetivos adecuados relacionados con sus personas, como autor, influenciador y orador ¿Qué artículos te gustaría publicar y en qué medios? ¿A cuántos seguidores te gustaría llegar? ¿Cuántos compromisos para hablar en público o entrevistas con los medios quieres tener? ¿Dónde distribuirás tu contenido? Asegúrate de incluir comunidades especializadas en tus planes para que puedas pasar por alto el ruido y conseguir ser escuchado.

–Nicholas D. Evans, cio.com