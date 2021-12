11 mentiras que los CIO se dirán a sí mismos en 2022

“Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio”, escribió hace tiempo Joan Manuel Serrat. Recopilamos las frases sobre las cuales probablemente se estará usted engañando el próximo año.

¿Sospecha que un miembro clave de su equipo de liderazgo no le está dando información directa? Esto es angustioso, porque lo que más necesita usted al formular estrategias y planes de TI es una perspectiva directa, precisa y sin adornos.

Lamentablemente, no puede escapar del peor engañador de su equipo. Y eso es porque el peor embaucador es el que ve cuando se mira en un espejo.

Sabes de quien estoy hablando. Es la persona en la cual es más probable que confíe; quien es más probable que le diga lo que quiere escuchar y no lo que necesita escuchar.

Usted mismo.

Pero no se preocupe. A diferencia de cualquier otro engañador en su equipo de liderazgo, no tiene que recurrir a medidas drásticas para lidiar con sus autoengaños. Sólo necesita quitarse las anteojeras que desvían su cabeza de la información no deseada. Para comenzar, he compilado una lista de mentiras que probablemente se esté diciendo a sí mismo sobre lo que le depara el inminente 2022:

“Los empleados quieren volver a la oficina“

Solíamos pensar que a los empleados les gustaba el sentido de sociabilidad y pertenencia que provenía de las amistades que formaban en el trabajo.

Es hora de pelar esta cebolla para encontrar la siguiente capa. Lo que está empezando a parecer es que mientras los empleados tenían que venir a la oficina de todos modos, las relaciones interpersonales eran… digamos… agradables.

Eso no significa que la oportunidad de socializar haga que los empleados realmente quieran venir a trabajar. Algunos ciertamente lo hacen, pero más son, en el mejor de los casos, ambivalentes. Creen que mientras están en la oficina, socializar es más agradable que retirarse a sus cubículos para hacer cosquillas en sus teclados y ratones.

Pero en general, el beneficio de la socialización ni siquiera compensa las frustraciones de los desplazamientos.

“Apoyamos plenamente a los trabajadores remotos“

La pandemia probablemente te haga pensar que tienes esta cosa remota bajo control. Ha adoptado la empresa híbrida y, hasta ahora, ha podido centrar la gestión del personal a domicilio y del personal a domicilio en lo que pueden hacer. Siga diciéndose a sí mismo que todo está bien, aunque probablemente ni siquiera controle la confiabilidad y el desempeño de los ISP domésticos de los empleados.

Claro, puede adoptar una postura de no culparme a los ISP en el hogar, no es que todos no lo culparán de todos modos. Aquí está el problema más importante: seguro que ha implementado Teams, Slack o alguna otra herramienta de colaboración. Seguro que se ha asegurado de que a los usuarios se les haya enseñado a utilizar las herramientas, haya felicitado al equipo de implementación y se haya jactado de ello ante el equipo de liderazgo ejecutivo.

Pero al igual que con cualquier otra implementación de aplicaciones, el trabajo no termina cuando los empleados aprenden a operar las nuevas herramientas. Éste concluye cuando los empleados han aprendido a hacer su trabajo utilizando las nuevas herramientas.

Entonces, a menos que las reuniones completamente en línea e híbridas sean tan naturales y efectivas como las mismas personas que resuelven los problemas en colaboración, reuniéndose en una sala de conferencias con grandes pizarrones, el trabajo no está terminado. La experiencia tiene que ser igualmente fluida e intuitiva. Y cuando las reuniones se hibridan, con algunos participantes en la oficina y otros en esos pequeños cuadrados en la computadora portátil, los problemas sólo se agravan.

Ah, y una cosa más: todo el mundo en todas partes probablemente deba prestar atención a tener reuniones efectivas, punto. La tecnología no puede solucionar los malos hábitos en las reuniones. Pero usted ya tiene un control sobre eso, ¿verdad? Perfecto.

“COVID es un problema del año pasado“

Este autoengaño cae directamente en la categoría de ilusiones. La pandemia está lejos de terminar, ni será la última en la historia. Los virus continuarán saltando de una especie hospedadora a otra, y los viajes globales significan que no serán más fáciles de contener.

Si hemos aprendido algo en los últimos años, es que la prevención y mitigación de una pandemia debe ser una sección importante de su plan de continuidad comercial.

“Pensamos en el resto del negocio como un cliente de TI“

Bueno, en realidad… no, no es así.

Si su departamento de TI promedio administraba un restaurante y un cliente entraba a pedir un T-bone de 250 gramos, término medio, un empleado de TI diría: “No lo creo. Te ves un poco regordete. Te traeré una ensalada de la casa. ¿Suena bien el aderezo ranch bajo en grasas?”.

Si su departamento de TI promedio tenía una ferretería y un cliente entraba a comprar un ventilador de techo, el asociado de la tienda de TI diría, en términos inequívocos, que no se puede confiar en que el cliente instale un ventilador de techo sin lastimarse. “Creo que este ventilador de piso es la respuesta adecuada para ti. ¿Necesita instrucciones sobre cómo conectarlo a la toma de corriente?”.

Las empresas con clientes no hacen del “no, usted no puede” su respuesta predeterminada.

“Cumplimos con nuestros SLA comerciales“

Tal vez lo sea o tal vez no, pero cumplir con un acuerdo de nivel de servicio (SLA) está muy lejos del éxito.

Un SLA es un contrato entre TI, que actúa como proveedor, y una parte del negocio, que actúa como cliente. Como usted sabe cualquiera que haya sido proveedor, los clientes sólo publican el contrato cuando hay un problema en esta relación.

Si fuera un proveedor real, señalando el SLA y argumentando: “¿Ves? ¡Estás satisfecho!”, no te llevaría a ninguna parte.

Más bien, te alejaría aún más de algún lugar de lo que empezaste.

Una medida de nivel de servicio es una métrica de dos partes. Define el umbral mínimo de rendimiento aceptable y el porcentaje de tiempo que TI alcanza ese umbral mínimo. Los SLA son la TI que juega a la defensiva. La mayoría de los gerentes comerciales sólo los negocian con TI porque TI les dice que no tienen otra opción. Porque realmente, si TI no cumple con sus SLA, ¿qué va a hacer el gerente comercial?, ¿demandar?

“No, de veras: nosotros sí cumplimos con nuestros SLA comerciales“

Los usuarios comerciales, sin importar cuál sea su función, van a casa y compran en Amazon. Amazon nunca se detiene y rara vez es lento.

Algunos comparten ideas en las redes sociales. Es posible que deseemos que Facebook se bloquee y se queme durante unos días, pero no es así.

Los usuarios comerciales también controlan sus termostatos y cerraduras de las puertas, ven quién toca el timbre y controlan cuánto menos ejercicio están haciendo de lo que se supone que deben hacer en la resolución de Año Nuevo, todos usando aplicaciones para teléfonos inteligentes.

Las expectativas de los usuarios comerciales de la tecnología de la información se establecen en casa y se llevan desde allí a la oficina. No están establecidos por sus SLA.

El quid de la cuestión es que toda la idea de los SLA es una reliquia pintoresca de una era pasada.

Si su objetivo es que todos en el negocio piensen bien en la TI y los servicios que brinda, haga de la experiencia del consumidor su punto de referencia.

“Tengo una sólida asociación con el director digital“

Sigue diciéndote eso. Es un pensamiento reconfortante.

El trabajo del Chief Digital Officer (CDO) es realizar un seguimiento de lo que es posible dado el estado actual de las tecnologías que ocupan un lugar destacado en la lista de oportunidades habilitadas para la tecnología digital este año y conectar los puntos entre ellas y la estrategia comercial. El papel del CDO, es hacer promesas. Su papel es conservarlos.

¿Su empresa no tiene CDO? ¡Felicidades! Ha esquivado una bala. Hasta ahora, al menos. Si desea seguir esquivándola, mantenga la vista en la pelota, es decir, construya y fortalezca relaciones sólidas con cada miembro del nivel C de su organización.

“Contamos con un plan integral de migración a la nube“

Lo más probable es que ni siquiera tenga un inventario de aplicaciones confiable. Y si lo hace, muchas de sus migraciones a la nube serán lo que cortésmente se llama “levantar y cambiar”, que es el equivalente en TI de verter brandy barato en una botella Courvoisier. El COBOL por lotes sigue siendo COBOL por lotes; las interfaces de lote punto a punto siguen siendo interfaces de lote punto a punto.

Y aunque odio ser portador de malas noticias (está bien, esa es una de mis mentiras), no sabrá si su plan para migrarlos a la nube ofrecerá el rendimiento que necesita mientras sincroniza datos entre DBMS que viven en diferentes centros de datos a miles de kilómetros de distancia entre sí.

La nube como arquitectura de aplicaciones es lo importante. Por lo tanto, un plan integral de migración a la nube refactoriza todas las aplicaciones de la cartera a una arquitectura nativa de la nube. No digo que deba hacer esto. Estoy diciendo que no es un plan integral de migración a la nube hasta que lo haga.

Si eleva y cambia en lugar de refactorizar, es posible que vea costos de licencia de plataforma reducidos, pero la flexibilidad y adaptabilidad que vienen con las verdaderas arquitecturas nativas de la nube simplemente no sucederán.

“Si nos ataca el ransomware, estaremos bien“

¿Tiene usted los archivos de instalación originales para todas sus aplicaciones guardados de forma segura en servidores con espacio de aire? ¿No realiza sólo copias de seguridad de sus datos, sino que también toma instantáneas frecuentes? ¿Está ejecutando una herramienta basada en Inteligencia Artificial / Aprendizaje Automático para buscar patrones similares a ransomware en el tráfico de su red?

Entonces tal vez sea un objetivo más difícil para los ciberdelincuentes.

Ah, y si su estrategia de ransomware consiste en pagar el rescate y esperar que el atacante restaure todo según lo prometido, recuerde esto: la gestión de riesgos reconoce exactamente cuatro respuestas: prevenir (mejorar las probabilidades), mitigar (reducir el daño), asegurar (compartir el costo) y aceptar (“espero que no suceda”).

Si el riesgo es que un asteroide golpee la tierra aniquilando a la civilización tal como la conocemos, y la estrategia de prevención se basa en que Bruce Willis llegue a tiempo, acepte que no es una mala estrategia.

La esperanza todavía no es un plan. Haga clic aquí para ver cómo se ve un plan.

“No tendremos que empezar a planificar Windows 11 hasta 2023, cuando menos”

Oh, espere… Esta vez sí se está diciendo la verdad.

Su mejor estrategia para 2022 con Windows 11 es ignorarlo, por dos razones. Primero, tiene mucho tiempo antes de que la migración desde Windows 10 se vuelva urgente y, mientras tanto, tiene peces más grandes para freír. En segundo lugar, una regla empírica bien establecida para el software de Microsoft es no depender nunca de la primera versión. Llámelo “mejor práctica” e insista en que se adhiere a eso cuando alguien le pregunta al respecto.

Sí, debe configurar un laboratorio de pruebas para que su equipo de soporte al usuario final pueda, en lo que entre risas llaman su tiempo libre, familiarizarse con él, pero eso es todo lo que necesita hacer en 2022.

“¡Soy honesto conmigo mismo! ¡De verdad!“

Cuando se trata de mentir, hacérselo a sí mismo es mucho más fácil que a otra persona. Cuando le miente a otra persona, es más probable que esté pendiente de ella.

Esto no significa que deba preguntarle a un confidente si cree que tienes razón sobre el tema. Es probable que los confidentes le digan lo que usted quiere escuchar.

Para ser honesto consigo mismo, no hay sustituto para la debida diligencia personal. Esté atento a lo que podría parecer una narrativa convincente pero que no se basa en pruebas verificables.

Y asegúrese de que quienes probablemente no estén de acuerdo con usted sepan que, incluso si no lo convencen, siempre estará receptivo a sus puntos de vista.

Bob Lewis, CIO.com