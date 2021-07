A través del nuevo informe de negocios de Oracle Insight, “Modern Cloud Economics-Unlocking Business Value of Cloud for Enterprise Mission Critical Workloads”, se ofrece una guía para que los directivos construyan y ejecuten la estrategia de nube empresarial que ofrece todo el potencial de valor de negocio en la nube.

A continuación, se incluyen extractos del informe, entre ellos los 11 principios de la economía moderna de la nube.

La adopción de la nube como mandato

El apetito por la adopción de la nube en las empresas se encuentra en un punto de inflexión. Adoptar la nube ya no es una opción, sino un mandato. Y adoptar la nube en dominios de misión crítica es el siguiente paso lógico para que las empresas ganen competitividad en la “nueva normalidad”. Sin embargo, la adopción de la nube en los dominios de misión crítica ha demostrado ser un reto para la mayoría de las empresas debido a los requisitos y riesgos exclusivos. Adherirse a los principios generalmente aceptados de la economía de la nube ya no es adecuado para lograr el resultado de valor esperado.

Principios de la economía de la nube moderna

Las ofertas de nube de segunda generación como Oracle Cloud Infrastructure se están construyendo para permitir a las empresas aplicar los principios ampliados de la economía de la nube para abordar los requisitos, retos y preocupaciones únicos de la adopción de esta tecnología. Para romper las barreras de la adopción de la nube y hacer que esta sea realmente transformadora, las empresas deben adoptar los principios de la Economía Moderna de la Nube. Además, deben implementar los habilitadores asociados de la nube de segunda generación.

Los 11 principios de la economía moderna de la nube están divididos en cuatro pilares:

Principios tecnológicos

Los principios tecnológicos permiten a las empresas aplicar el diseño de valor y las prácticas de gestión ajustada en todo el ciclo de vida de la implantación de la nube, desde la planificación hasta el aprovisionamiento, la optimización y el reciclaje. Alinearse con los principios tecnológicos ayuda a las empresas a explotar los habilitadores de la nube de segunda generación.

1. El tamaño en infraestructura de tecnología moderna

2. Optimizar el uso continuamente

3. Evitar retrasos en las medidas de alta disponibilidad, reglamentarias y de seguridad

Principios operativos

Los principios operativos permiten a las empresas alcanzar un equilibrio óptimo entre las tareas dirigidas por personas y las dirigidas por máquinas en la migración, la prestación de servicios y el funcionamiento de estos.

4. Minimizar las fricciones para garantizar la velocidad de la migración

5. Aprovechar la evolución de la infraestructura como catalizador de la innovación

6. Seleccionar la potencia de las máquinas en lugar de la mano de obra para garantizar un servicio de nivel empresarial

Principios comerciales

Los principios comerciales permiten a las empresas aprovechar continuamente los marcos comerciales óptimos de un proveedor de servicios en la nube, basándose en los cambiantes perfiles de uso y los requisitos de despliegue, con lo que se reduce el riesgo de que se produzcan sobrecostes inesperados, así como maximizar la productividad financiera combinada de las licencias locales, el soporte anual de la licencia y la suscripción a la nube.

7. Desvincular el uso lineal de los datos y la red del costo

8. Evitar el bloqueo del despliegue del servicio

9. Reutilizar el gasto local para adquirir futuras capacidades en la nube

Principios de gestión del valor

Los principios de la gestión del valor permiten a las empresas adoptar una gestión financiera de la nube en tiempo real basada en la economía de las unidades, es decir, medir el gasto en la nube con respecto a las métricas de valor del negocio y tomar decisiones mejor informadas con rapidez. Los principios de gestión del valor también inculcan una cultura de colaboración interfuncional, así como la propiedad conjunta y la responsabilidad sobre la gestión financiera de la nube.

10. Crear transparencia en tiempo real sobre el uso, los costos y la asignación

11. Colaborar de forma transversal para impulsar la toma de decisiones por el valor del negocio