12 errores en la búsqueda de empleo que ningún CIO debería cometer

Conseguir un puesto de liderazgo requiere preparación y sentido común. No lo pierda debido a un currículum malhecho, una entrevista o errores garrafales en el desarrollo de su carrera. Los expertos en reclutamiento de CIO ven con demasiada frecuencia que incluso los líderes de TI experimentados cometen esto.

Podría pensarse que los líderes de TI de alto nivel tienen una maestría en el arte de conseguir trabajos. Después de todo, así es como alcanzaron alturas tan elevadas, ¿verdad?

Pero estaríamos equivocado. Los CIO, vicepresidentes, directores… todos cometen errores similares cuando están al acecho de un trabajo, afirman los reclutadores ejecutivos. Los dos más comunes y más fatales son hablar demasiado durante una entrevista y currículums que son demasiado jactanciosos o que siguen y siguen y siguen .

“Nuestro récord era un currículum de 55 páginas”, dice Judy Kirby, directora ejecutiva de Kirby Partners, una firma de búsqueda de ejecutivos. “Ni siquiera su madre va a leer eso”.

Aquí hay un vistazo a una docena de errores comunes que incluso los líderes de TI experimentados cometen cuando buscan conseguir nuevos trabajos, según expertos que pueden ayudar.

Volviéndose grandioso

Charley Betzig, director general de Heller Search Associates, vio cómo dos candidatos perdían oportunidades el año pasado debido a currículums demasiado grandiosos. “Estos eran excelentes candidatos, e hicimos todo lo posible para tratar de trabajar con ellos para reescribir sus currículums”. Ambos se negaron.

Betzig sugiere, en cambio, ceñirse a los hechos y mantener su currículum “limpio” evitando el diseño moderno y los tipos de letra poco convencionales.

Finalmente, guarde sus patentes y artículos publicados para el final de su currículum y no empiece con esta información, señala Betzig. “A los empleadores realmente no les importan esas cosas”, agrega.

No hacer una copia de seguridad de las reclamaciones

Además de mantener su currículum en una extensión razonable, asegúrese de que incluya logros específicos. “Soy un innovador visionario” no significa mucho para cualquiera que desee conocer sus credenciales. (¿Qué innovó? ¿De qué manera fue visionario?) En su lugar, hable sobre lo que produjo su equipo y cómo, exactamente, esto ayudó a su empresa a crear un nuevo producto, ahorrar dinero o tiempo, generar ingresos o ingresar a un nuevo mercado.

Muestre, no solo cuente, cómo ha enfrentado desafíos específicos, ya sean estratégicos u operativos.

Elegir ‘yo’ sobre ‘nosotros’

De manera similar a volverse grandioso, demasiados líderes de TI olvidan que el liderazgo a menudo se trata más de los logros del equipo que de los elogios personales.

Tanto en su currículum como durante las entrevistas, los reclutadores enfatizan centrarse en ‘nosotros’, no en ‘yo’. Nadie quiere contratar a alguien que absorbe todo el oxígeno de la habitación o que no juega bien con los demás. Asegúrate de compartir el crédito con otros miembros de tu equipo y no hables mal de ninguna empresa o persona para la que hayas trabajado.

No entender lo que hace una buena entrevista

Mientras realiza la entrevista, responda las preguntas de la manera más breve posible. Recuerde que no está conduciendo aquí; el entrevistador es. “Sé un oyente primero”, aconseja Betzig. “Asegúrate de que sea una conversación; escucha y reacciona.” Agrega que los candidatos a menudo están tan emocionados por conseguir una entrevista, o quieren transmitir toda su experiencia durante el tiempo asignado, que “están rebosantes”.

Resiste ese impulso y mantén cada una de tus respuestas en cinco minutos, como máximo. Recientemente, “tuvimos un tipo que pensamos que encajaba perfectamente”, añade Betzig. Tenía las calificaciones y era un candidato local para el puesto. Pero la empresa contratante informó que durante la entrevista de más de una hora, solo pudieron hacerle tres preguntas porque hablaba mucho.

“Fue difícil para ellos imaginar poner a esta persona frente a sus ejecutivos”, explica Betzig, y no consideraron hacer otra entrevista con él.

Pasando por alto el poder de la práctica

Si está trabajando con un reclutador ejecutivo, es probable que esa empresa haga al menos una entrevista simulada con usted y lo grabe en video en el proceso. “Esa puede ser una experiencia muy aleccionadora, verse a uno mismo en acción”, dice Kirby. El reclutador le dará consejos sobre cómo mejorar sus habilidades de entrevista y currículum porque, después de todo, él o ella recibe un pago si obtiene el puesto, de la compañía que publicó el trabajo. Es prudente seguir su consejo.

Y si se desanima después de la primera entrevista, a menudo puede obtener comentarios del reclutador que no podría obtener directamente del gerente de contratación debido a restricciones legales percibidas o reales.

Si está buscando un trabajo sin la ayuda de un reclutador, Kirby sugiere que aún reclute a un amigo o compañero de confianza para hacer una entrevista simulada y grabarla en video. Verifique para asegurarse de mostrar entusiasmo por el trabajo sin exagerar, y asegúrese de responder las preguntas de manera sucinta y sin fanfarronería.

No verse a sí mismo con claridad

Pasar 20 años o más en la misma empresa no se ve tan favorablemente como solía ser, dice Shawn Bannerji, socio gerente de la práctica de líderes de datos, digitales y tecnológicos en Caldwell. En el pasado, se consideraba un signo de lealtad aguantar tanto tiempo. Pero en estos días, permanecer en el mismo lugar durante décadas puede ser negativo.

La pregunta es si una persona que ha estado inmersa en la misma cultura durante tanto tiempo “puede tener éxito fuera de las normas de esa organización específica”, señala Bannerji. Muchos de los líderes tradicionales en sus respectivas industrias, como GE, IBM, Morgan Stanley y P&G, tienen varios sistemas y procesos configurados para garantizar el éxito de sus empleados, explica.

Después de pasar tanto tiempo en un lugar, los líderes de TI quizás puedan transferir con éxito su experiencia y habilidades a otra organización o industria. Pero algunos gerentes de contratación sienten que esta categoría de candidatos debería “ir a otro lugar y probarlo primero, y luego los contrataré”, afirma Bannerji.

Si se encuentra con ganas de seguir adelante después de un largo período en una empresa, algo más de siete años, dedique tiempo a pensar exactamente cómo se pueden transferir sus habilidades. Y asegúrese de que eso se refleje tanto en su currículum como en las entrevistas.

No tener previsión

Los líderes de TI que buscan desarrollar aún más sus carreras deben adoptar el enfoque de los jugadores de billar exitosos y pensar al menos dos movimientos por delante. ¿Dónde estás en tu carrera y dónde quieres estar? ¿Cómo se comparan su salario y beneficios con los de sus compañeros? Ese es otro golpe contra permanecer en un lugar demasiado tiempo; los trabajadores de la empresa tienden a perderse los mismos aumentos salariales que generalmente reciben los líderes de TI más ágiles.

Las trayectorias profesionales solían ser más rectilíneas: “trabajarías duro, obtendrías buenas críticas y asumirías que ese camino conduciría al reconocimiento, las recompensas y las promociones”, explica Bannerji. “Pero hemos visto una desviación de este camino”, dice. Las personas que quieren ascender en sus carreras necesitan adquirir nuevas habilidades y competencias, y “desarrollar una cartera que sea una tarjeta de presentación profesional” o, de lo contrario, “las oportunidades pueden pasar”.

Le aconseja que encuentre un mentor que pueda actuar como sherpa de carrera para “aconsejarle cómo invertir su capital profesional” y ayudarlo a determinar en qué habilidades debe concentrarse en cualquier momento. Si, por ejemplo, ha dedicado una década a la infraestructura, intente desarrollar una perspicacia empresarial más directa y una experiencia más amplia en gestión o estrategia.

Oxidarse con la tecnología

Por el contrario, un título en negocios y competencia en estrategia por sí solos no es suficiente como CIO en el mundo actual. “El rol está evolucionando para tener dimensiones técnicas más sustantivas”, explica Bannerji. “Ciberseguridad, IA, aprendizaje automático, el viaje a la nube” son todos importantes en un currículum hoy. Las cadenas de suministro digitales y otras áreas también requieren habilidades técnicas.

También es importante comprender el desarrollo de productos porque se espera que TI ayude o, a veces, incluso lidere en ese sentido.

No respetar la descripción del trabajo

Puede ser tentador, y a veces está bien, ignorar algunas cosas en la lista de verificación de la descripción del trabajo que no encajan. Pero si solicita un puesto que especifica un título universitario avanzado como requisito mínimo y tiene una licenciatura, no espere conseguir la entrevista sin importar cuánta experiencia tenga.

También asegúrese de que el trabajo sea algo que realmente pueda manejar. Si la organización quiere un implementador y usted ha sido principalmente un estratega, “eso no es lo mismo”, dice Kirby. Incluso si ajustas las cosas a la fuerza y ​​tienes la suerte de que te contraten, es muy probable que el puesto no sea sostenible por mucho tiempo y que estés buscando trabajo nuevamente antes de que te des cuenta.

Y, si no calcula correctamente todos los elementos clave (cargo, empresa, pago y ubicación), puede “deshacerse de toda la ecuación”, agrega Bannerji.

Perder de vista los detalles de las redes sociales

Particularmente en el nivel senior o ejecutivo, usted y toda su familia están a la vista. Los gerentes de contratación revisan rutinariamente las cuentas de las redes sociales en busca de fotos o publicaciones inapropiadas, especialmente sobre usted y su cónyuge, para obtener una pista sobre cómo se comportarán ambos en eventos corporativos y cómo se representan a sí mismos en el mundo en general.

Si no quiere que la gente husmee, ajuste la configuración de privacidad de sus cuentas sociales mientras busca trabajo y sugiera que todos los miembros de su familia inmediata hagan lo mismo. Algo que es ‘cool’ o ‘gracioso’ podría no traducirse de la misma manera para cualquiera que no te conozca.

Es posible que sobrevivas a una foto de Instagram de ti mismo haciendo una barbacoa en tu Speedo, si insistes en mantenerla visible en línea, pero asegúrate de que tu cuenta de LinkedIn y otros lugares más profesionales no te muestren en pantalones de chándal o ropa atrevida, o luciendo (o actuando) ebrio. Revisa tus videos e invierte en algunas fotos profesionales.

Kirby recuerda una situación en la que el candidato interno de una empresa estaba decidido a sabotear a su rival más cercano, un candidato externo. La persona interna encontró fotos del tipo externo en una fiesta con bebidas en ambas manos y actuando como un tonto, todo mientras estaba de pie junto a un recorte de cartón con clasificación X. Internal Guy envió las fotos por correo electrónico a los gerentes de contratación y, en el proceso, ambos candidatos quedaron fuera de la contienda.

Todavía puedes ser tú, por supuesto; simplemente no deje ninguna documentación potencialmente dañina de sus momentos más salvajes en lugares donde los reclutadores o gerentes de contratación puedan encontrarla.

No poder leer la habitación

Para sobrevivir a las entrevistas de nivel ejecutivo, debe perfeccionar sus habilidades de cociente emocional (EQ), aconseja Kirby.

“Uno de nuestros candidatos estaba mostrando su profundo conocimiento del béisbol y no se dio cuenta de que una de las otras personas en la sala tenía los ojos vidriosos”. Le costó el trabajo.

Renunciar a aprovechar su red

Los buscadores de empleo “a menudo no quieren ser una molestia para sus contactos”, dice Betzig, de Heller. “Pero eso es un gran error. Tus contactos quieren estar ahí para ti, ser la persona que te ayude a encontrar tu próximo trabajo”. Tómese un tiempo para trabajar en red ; él aconseja llegar a cinco a 10 contactos cada día.

Póngase en contacto con todas las personas que conoce de sus trabajos anteriores y con las que conoció en varias organizaciones profesionales, explique lo que está buscando hacer y pregúnteles si han oído hablar de algo relacionado con eso y que le informen si lo hacen. . “Lo más probable es que los próximos trabajos de los líderes de TI provengan de su red”, concluye Betzig.

