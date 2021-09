12 habilidades de TI que pagan las primas más altas hoy en día

Desde el análisis de riesgos hasta el aprendizaje profundo, estas 12 habilidades de TI están ganando las primas salariales más altas en 2021, según datos de Foote Partners.

A medida que los trabajos de TI se vuelven cada vez más complejos, hay más ambigüedad en torno a cómo los títulos de trabajo son definidos por cualquier empresa dada y cómo los empleadores pueden compensar a los candidatos en el mismo rol con diferentes conjuntos de habilidades. Las primas de pago ayudan a los empleadores a rastrear el valor de habilidades específicas, para que sepan cuán competitivo es el mercado para los candidatos con esas habilidades y cuánto ofrecer además del salario base.

Para mantener un dedo en el pulso de estas primas, Foote Partners ha estado rastreando los datos de pago sobre las habilidades de TI desde 1999 para ver qué habilidades y certificaciones dan el mayor impulso en un momento dado. El informe trimestral del Índice de Pago de Habilidades y Certificaciones de TI de Foote Partners utiliza datos proporcionados por 3,805 empleadores de los sectores público y privado en ciudades de Estados Unidos y Canadá para rastrear ganancias y pérdidas en valor de mercado y pagar primas por más de 1,000 habilidades y certificaciones tecnológicas.

En promedio, el valor de mercado de 621 habilidades tecnológicas no certificados aumentó ligeramente en el segundo trimestre de 2021, con una prima salarial promedio equivalente a poco menos del 10% del salario base reportado para una sola habilidad no certificada. Mientras tanto, más de 500 certificaciones de TI disminuyeron en valor de mercado, lo que llevó a la brecha más amplia entre las primas de pago de habilidades de TI certificadas y no certificadas desde mediados de 2000, según Foote Partners.

Varios factores afectan las fluctuaciones en las primas de pago por habilidades de TI no certificados, incluidas las nuevas tecnologías, las condiciones económicas, las fusiones y adquisiciones, las condiciones laborales y económicas, los ciclos presupuestarios y los cambios en el reclutamiento y la contratación, según Foote Partners. Al mirar los datos, es importante tener en cuenta que una disminución en el valor no siempre es algo malo; a veces puede significar que “la oferta del mercado de talento para esa habilidad se está poniendo al día con la demanda, no necesariamente que la demanda esté comenzando a disminuir”, según Foote Partners. Alternativamente, si una habilidad tiene una gran demanda pero la oferta no aumenta para igualar la misma tasa de crecimiento, generalmente verá un aumento en las primas de pago para esas habilidades específicas.

Aquí hay 12 habilidades de TI no certificadas que están pagando las primas más altas en 2021.

Análisis y evaluación de riesgos

El valor de mercado de las habilidades de análisis y evaluación de riesgos creció poco menos del 12% en los seis meses previos a julio. La tecnología se mueve rápido y eso significa que las decisiones de TI deben moverse con la misma rapidez. Pero las empresas no deben perder de vista los riesgos y amenazas potenciales solo para poner en marcha un proyecto. Las habilidades de análisis y evaluación de riesgos son importantes para las empresas que buscan proteger sus servicios y sistemas e identificar futuros riesgos potenciales que deben mitigarse, especialmente en industrias como las finanzas, la banca, la tecnología y el gobierno. Si bien algunas industrias pueden tener un enfoque más fuerte en la evaluación de riesgos, es una habilidad vital y en demanda en todas las industrias porque casi todas las empresas operan digitalmente de alguna manera.

El análisis y la evaluación de riesgos es una habilidad popular para analistas de riesgos, auditores de TI, gerentes de auditoría de IS, analistas de seguridad y directores de TI. Según datos de PayScale, el salario promedio asociado con la gestión de riesgos y las habilidades de control es de US$83,000 por año.

DevSecOps

El aumento del valor de mercado para las habilidades de DevSecOps creció un 5,6% en los últimos seis meses previos a julio. DevOps es la combinación de procesos de desarrollo de software y operaciones para garantizar que su empresa pueda ofrecer aplicaciones y servicios de calidad al involucrar a ambos equipos en cada etapa del ciclo de vida del desarrollo. DevSecOps lleva eso un paso más allá al incorporar la seguridad de TI en el ciclo de vida del desarrollo, argumentando que la seguridad debe considerarse desde los primeros pasos de cualquier proceso. A medida que los ciclos de vida de desarrollo se mueven más rápido, tomando semanas o meses en lugar de años, la seguridad se ha convertido en un paso inicial integral para obtener productos y servicios seguros en el mercado rápidamente.

Según los datos salariales de Talent.com, el salario promedio asociado con las habilidades de DevSecOps es de US$142,869. Es un trabajo relativamente nuevo en TI y tecnología, por lo que la mayor demanda de estas habilidades será para los roles de ingeniería de DevSecOps.

Contratos inteligentes

El valor de mercado de las habilidades de contrato inteligente creció un 5,6% en los últimos seis meses previos a julio. Un contrato inteligente es un acuerdo o transacción digital autoejecutable entre dos personas en forma de un programa o código informático. Los contratos inteligentes a menudo se ejecutan a través de blockchain, lo que hace que los contratos sean inmutables y transparentes sin necesidad de un punto de contacto central. A medida que se realiza más trabajo de forma remota y las empresas necesitan formas seguras de firmar y enviar acuerdos contractuales, las habilidades de contrato inteligente son cada vez más importantes para las empresas.

Según datos de PayScale, el salario promedio asociado con las habilidades de gestión de contratos es de US$79,000 por año. Los trabajos que requieren habilidades de contrato inteligente serán similares a aquellos que buscan habilidades de blockchain, como ingeniero de software, científico investigador, desarrollador de software y programador de software.

Apache Pig

El aumento del valor de mercado para las habilidades de Apache Pig creció un 20% en los últimos seis meses hasta julio. Apache Pig es una plataforma de alto nivel utilizada para construir programas que se ejecutan en Apache Hadoop utilizando el lenguaje de programación Pig Latin. Los programas que se ejecutan en Pig pueden estar altamente paralelizados, lo que les permite manejar grandes conjuntos de datos. Pig Latin está diseñado para ser una forma más sencilla de crear aplicaciones MapReduce en 1/16 del tiempo de desarrollo.

Según datos de PayScale, el salario promedio asociado con las habilidades de Apache Pig es de US$103,000 por año. Es una habilidad popular entre los ingenieros de software, ingenieros de datos, científicos de datos, desarrolladores de aplicaciones y arquitectos de soluciones.

Blockchain

Blockchain ha sido un tema candente en los últimos años: es atractivo para las empresas porque puede ofrecer una mejor transparencia y seguridad en torno a los pagos, las transacciones y la comunicación. También ha ganado popularidad debido a su uso con criptomonedas como Bitcoin. Los profesionales de TI que entienden blockchain son un activo para cualquier empresa moderna que esté interesada en aprovechar la tecnología. Como señaló Foote Partners, “Comprender cómo Blockchain se integra con IoT, inteligencia artificial, aprendizaje automático, robótica y otras tecnologías es una ventaja ahora para los arquitectos, pero será un requisito en el futuro a medida que estas otras tecnologías maduren y aumenten las tasas de adopción”.

Es una habilidad buscada para roles como ingeniero de software, desarrollador de software, programador de software, científico investigador, analistas de redes y arquitectos de software. Según los datos de PayScale, el salario promedio asociado con las habilidades de blockchain es de US$108,000 por año.

Máquina de base de datos Oracle Exadata

El valor de mercado para las habilidades de Oracle Exadata creció poco más del 12% en los seis meses previos a julio. Oracle Exadata Database Machine es una plataforma informática combinada de software y hardware optimizada para ejecutar cargas de trabajo de Oracle Database. Permite cargas de trabajo mixtas al compartir los recursos del sistema entre cargas de trabajo y permitir la priorización de la asignación de recursos. Exadata ejecuta cargas de trabajo de base de datos como OLTP, almacenamiento de datos, análisis en memoria y más.

Es una habilidad popular para administradores de bases de datos, ingenieros de bases de datos, arquitectos empresariales, gerentes de TI e ingenieros de software, desarrolladores y programadores. Según datos de PayScale, el salario promedio de los profesionales con habilidades de Oracle Exadata es de US$107,000 por año.

Aprendizaje profundo

El valor de mercado de las habilidades de aprendizaje profundo creció poco menos del 6% en valor de mercado en los seis meses previos a julio. El aprendizaje profundo es un subconjunto del aprendizaje automático, que es una red neuronal que consta de tres o más capas. El aprendizaje profundo es una técnica que se creó para imitar el cerebro humano para encontrar patrones y datos para crear predicciones precisas y es una forma de enseñar a las computadoras a “aprender con el ejemplo” al construir redes neuronales artificiales. Encontrará tecnología de aprendizaje profundo en aplicaciones y servicios de inteligencia artificial para automatizar tareas analíticas y físicas como asistencia de voz, dispositivos habilitados para voz y automóviles autónomos.

Las habilidades de aprendizaje profundo son fundamentales para trabajos como científico de datos, ingeniero de aprendizaje automático, ingeniero de software y científicos de investigación o visión por computadora. Según datos de PayScale, el salario promedio asociado con las habilidades de aprendizaje profundo es de US$115,000 por año.

Ingeniería de confiabilidad del sitio

El valor de mercado para las habilidades de ingeniería de confiabilidad del sitio (SRE) creció poco menos del 6% en los seis meses previos a julio. SRE es la práctica de automatizar la operación de TI y los procesos de desarrollo de software para garantizar una mejor estandarización y eficiencia mediante la creación de sistemas de software altamente escalables y confiables. SRE es un conjunto de principios y prácticas diseñados para abordar problemas de infraestructura, seguridad y operativos en la organización. Es una práctica similar a DevOps; SRE se originó en Google en 2003 por Ben Treynor Sloss, quien creó un equipo de confiabilidad del sitio cuando se unió a la compañía. El concepto se extendió más tarde al resto de la industria, con grandes empresas web creando sus propios equipos SRE.

Según los datos de PayScale, el salario promedio de un ingeniero de confiabilidad del sitio es de US$118,075 por año, con un rango reportado de US$76,000 a US$158,000.

Analítica de Big Data

El valor de mercado de las habilidades de análisis de big data creció más del 21% en los seis meses previos a julio. El big data solo se ha vuelto más importante a lo largo de los años, a medida que más empresas confían en los datos para tomar decisiones comerciales y mejorar los productos y servicios. Por supuesto, no importa cuántos datos recopilen las empresas, no vale nada sin alguien que le des cuenta de lo que significa. El análisis de big data ayuda a las empresas a observar los datos que recopilan para encontrar tendencias, identificar problemas o problemas y obtener una imagen más clara de cómo la empresa está cumpliendo sus objetivos generales.

Según PayScale, el salario promedio asociado con las habilidades de análisis de big data es de $113,000 por año. Es una habilidad popular para los científicos de datos, ingenieros de datos, gerentes de análisis y analistas de datos.

Cloud Foundry

El valor de mercado de las habilidades de Cloud Foundry creció más del 13% en los seis meses previos a julio. Cloud Foundry es una plataforma de aplicaciones multinube de código abierto como servicio (PaaS). Su arquitectura basada en contenedores puede ejecutar aplicaciones en cualquier idioma en una variedad de proveedores de nube. Admite la entrega continua a través del ciclo de vida de desarrollo de aplicaciones y brinda a los desarrolladores la flexibilidad de usar el lenguaje de programación y el servicio en la nube que mejor se adapte a la carga de trabajo de la aplicación.

Las habilidades de Cloud Foundry se buscan comúnmente para roles como ingeniero de software, desarrollador de software, arquitecto de software, analista programador e ingeniero de redes. Según los datos de PayScale, el salario promedio asociado con las habilidades de Cloud Foundry es de US$93,000 por año.

e-discovery

El valor de mercado de las habilidades de e-discovery creció más del 13% en los seis meses previos a julio. El descubrimiento electrónico es un área relativamente nueva de la tecnología que abarca el proceso de recuperación de datos para ser utilizados en casos legales civiles o penales, piratería ordenada por el tribunal o sancionada por el gobierno para encontrar evidencia. Es un área complicada porque toca temas legales, constitucionales, políticos, de seguridad y de privacidad personal. También se utiliza en informática forense y ciberforensics para encontrar datos y pruebas sobre el contenido de un disco duro.

El descubrimiento electrónico sigue siendo una habilidad relativamente especializada y es más buscado en roles que buscan específicamente un profesional del descubrimiento electrónico. Según los datos de PayScale, el salario promedio asociado con las habilidades de e-discovery es de $ 53,091 por año.

Splunk

El valor de mercado de las habilidades de Splunk creció más del 13% en los seis meses previos a julio. Splunk es una plataforma de software que normalmente se utiliza para monitorear, buscar, analizar y visualizar datos generados por máquinas en tiempo real. Con Splunk, los usuarios pueden capturar, indexar y correlacionar datos en tiempo real utilizando contenedores con búsqueda. El software también creará gráficos, paneles, alertas y otras visualizaciones para ayudar a ilustrar mejor los diagnósticos y descubrir soluciones a diversos problemas en la organización.

Las habilidades de Splunk se buscan comúnmente en roles como ingeniero de software, administrador de sistemas, analista de seguridad cibernética, desarrollador de software e ingeniero de DevOps. Según datos de PayScale, el salario promedio asociado con las habilidades de Splunk es de US$87,000 por año.

–Sarah E. White, cio.com