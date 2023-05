12 razones por las que los buenos empleados se van y cómo evitarlo

El talento es su mayor activo y, aunque nunca eliminará la rotación de empleados, las siguientes estrategias pueden ayudarlo a mantener su mejor desempeño.

Dado que la demanda de trabajadores de TI continúa creciendo y el mercado laboral para el talento tecnológico sigue siendo ajustado, los CIO no pueden darse el lujo de ver a los trabajadores de TI, particularmente los de alto rendimiento, salir por la puerta.

Y, sin embargo, tal vez lo hagan.

Según el Informe de sentimiento tecnológico de 2022 de Dice, el 52% de los encuestados dijeron que es probable que cambien de trabajo el próximo año, frente al 44% del año anterior.

“El mercado sigue siendo competitivo para el talento, y las personas tienen opciones”, asevera Craig Stephenson, director general de Norteamérica, para la práctica de oficiales de tecnología, digital, datos y seguridad en Korn Ferry, una firma de consultoría de gestión.

Y dado que un departamento de TI bien dotado es crucial para impulsar la agenda de una organización, los CIO reconocen lo difícil y costoso que es reemplazar a los buenos trabajadores.

Pero saber cómo retener a los empleados valiosos requiere comprender por qué se van. Aquí hay 12 razones comunes por las que los buenos empleados abandonan el barco y cómo los líderes de TI pueden contrarrestar esos factores.

1. Una remuneración que no es competitiva

Los mercados laborales ajustados elevan los salarios. Agregue a eso el reciente aumento en la inflación, y el salario se ha convertido en lo más importante para los empleados, especialmente los trabajadores de TI que saben que no tienen que quedarse con empleadores que no ofrecen una compensación competitiva.

“Los mejores empleados no tienen miedo de irse del trabajo porque están siendo bombardeados con llamadas telefónicas de los reclutadores”, señala la ex CIO y experta en personal Ellen Shepard, y agrega que las organizaciones que buscan a los mejores empleados están ofreciendo hasta el 120 % de la tasa de mercado a asegurarse de que puedan conseguirlos.

Shepard, fundador y director ejecutivo de The Resource Collaborative, una firma de búsqueda, planificación y dotación de personal, aconseja a los CIO que se encuentran pagando por debajo de la tarifa de mercado a los trabajadores de TI que presenten argumentos a sus colegas de RR. retrasado debido a los desafíos de personal de TI está costando más que el costo de aumentar los salarios.

2. Falta de compromiso

Los trabajadores que se sienten desconectados de las oportunidades de desarrollo, la administración o los valores de la organización tienen más probabilidades de irse, y es muy probable que muchos de sus trabajadores se sientan así.

El Estado del lugar de trabajo global de 2022 de Gallup encontró que el compromiso de los empleados ha disminuido en los últimos años, pasando del 36% en 2020 al 34% en 2021 a sólo el 32% en 2022.

Mientras tanto, el porcentaje de empleados que dicen que están “activamente desconectados” ha aumentado durante el mismo período de tiempo, con un 18% de los empleados en 2022 diciendo que se sienten así.

“Los empleados activamente desconectados no sólo están descontentos en el trabajo, también están resentidos porque sus necesidades no están siendo satisfechas y están actuando para expresar su infelicidad. Todos los días, estos trabajadores socavan potencialmente lo que logran sus compañeros de trabajo comprometidos”, según el informe de Gallup.

En consecuencia, esos trabajadores no comprometidos podrían crear un clima que incite incluso a los trabajadores comprometidos a querer irse.

Saber si un empleado está desconectado requiere prestar atención a señales sutiles. Los expertos aconsejan a los gerentes que estudien a los trabajadores y se pregunten: ¿Se están retirando de las actividades sociales? ¿Te reportaste enfermo más de lo habitual? ¿Haciendo lo mínimo para salir adelante?

“Debe evaluar los factores de forma individual en lugar de compararlos con [sus] pares, o juzgar el compromiso en función de la productividad o la calidad del trabajo”, sugiere Sanja Licina, Ph.D., presidenta de experiencia laboral en QuestionPro. “Si alguien siempre ha sido extrovertido, pero de repente es más reservado, o si siempre ha participado en actividades o actividades de formación de equipos fuera del trabajo y de repente ya no lo es, esas son señales, sin duda. Pero si alguien es introvertido, puede ser más complicado [detectar la desconexión] a menos que haya construido una relación personal con esa persona”.

3. Expectativas nulas o poco claras

Como reclutador y ex CIO, Shepard conoce la importancia de articular expectativas y establecer metas para la retención de empleados de TI.

Los trabajadores en general se benefician al saber lo que necesitan lograr para tener éxito, de modo que puedan concentrar mejor su tiempo y esfuerzos en lo que más importa, dice ella. Eso es particularmente beneficioso en TI, ya que los trabajadores de TI a menudo enfrentan más solicitudes que tiempo disponible, una situación que puede ser desalentadora si los CIO y sus gerentes no guían adecuadamente a los equipos de TI sobre prioridades y objetivos.

Las organizaciones que tienen programas de incorporación que describen lo que se espera que logren las nuevas contrataciones en los primeros seis meses, y que tienen gerentes que posteriormente trabajan con los empleados para establecer juntos nuevos objetivos, tienden a tener mejores tasas de retención, dice Shepard.

4. Sin sensación de impacto

Los empleados que no ven el impacto de su trabajo también tienen más probabilidades de irse. Anna Gajda, vicepresidenta de personas y habilitación de LeanIX, con sede en Bonn, Alemania, un fabricante de software de administración de tecnología, dice que es una de las principales razones que dan los trabajadores para dejar sus trabajos.

Los trabajadores quieren saber que contribuyen a la misión de su empleador y que su trabajo importa, apunta Gajda.

“[Un tecnólogo podría preguntar:] ¿El trabajo que estoy haciendo impulsa a la empresa? ¿Cómo mejora mi trabajo un producto? ¿Qué tan bien entiendo si mi trabajo está ayudando a resolver problemas? ¿Y cuánta libertad tengo como ingeniero para resolver problemas?, comenta.

LeanIX ayuda a sus trabajadores a responder esas preguntas mediante el uso de sistemas que les permiten saber cómo su trabajo ayuda a alcanzar los objetivos empresariales. Los líderes de la empresa articulan objetivos y piden a los ingenieros que creen resultados clave trimestrales para que puedan ver que están alcanzando sus metas.

La compañía también tiene reuniones mensuales de todos los trabajadores que muestran los éxitos, señala Gajda, y agrega que los equipos también tienen retrospectivas quincenales para discutir el progreso, los nuevos productos y características entregados, y las personas que hicieron que todo eso sucediera “para que los ingenieros obtengan la visibilidad que merecen”.

5. Poco o ningún soporte de alto nivel para TI

Los tecnólogos también quieren trabajar en organizaciones que valoran la TI y las contribuciones que aportan los trabajadores de TI. Quieren ver que los líderes empresariales tengan una estrategia tecnológica clara, vean la TI como una función habilitadora y brinden al equipo de TI la capacidad de marcar la diferencia.

“Quieren poder impulsar el cambio”, asegura Stephenson. Cuando falta eso, es menos probable que los trabajadores se queden.

Los CIO, sus colegas de C-suite y los miembros de la junta deben trabajar juntos para incorporar la tecnología en la estrategia empresarial general, un paso crítico para el éxito de la empresa, no solo para la retención de empleados de TI.

Y si eso sucede, los CIO deben comunicárselo a sus equipos. “Tiene que haber claridad en la estrategia tecnológica”, añade Stephenson.

6. Falta de flexibilidad

Los trabajadores tecnológicos valoran los horarios flexibles y las opciones de trabajo remoto. Casi el 90% de los tecnólogos que respondieron a la encuesta Dice Tech Sentiment dijeron que la oportunidad de trabajar de forma remota es un factor clave en su interés por unirse a otra organización.

Los empleados también quieren libertad para ajustar los horarios de trabajo y no se quedarán con organizaciones que todavía “les dicen qué hacer, cuándo y cómo hacerlo”, refiere Shepard.

Los gerentes deben dar opciones a los empleados sobre dónde, cuándo y cómo trabajar, con políticas claras que articulen cuándo y por qué se pueden necesitar trabajadores durante ciertas horas o en la oficina, agrega Shepard. Confiar en los trabajadores para que estructuren parte de su tiempo de trabajo de manera que tenga más sentido para ellos, sus equipos y las tareas que deben realizar ayudará en gran medida a mantenerlos.

7. Percances de gestión

Hay una vieja expresión que dice: “Los empleados no renuncian a sus trabajos, renuncian a los gerentes”.

Eso sigue siendo cierto hoy en día, según los reclutadores, que escuchan de los reclutas las razones por las que buscan nuevos trabajos.

Los gerentes que no fomentan el trabajo en equipo, involucran a los miembros del personal y brindan retroalimentación, pueden contribuir a la rotación de empleados. También lo hacen los gerentes que no están disponibles para los empleados o que no están abiertos a escuchar las sugerencias, inquietudes y desafíos de los trabajadores y ayudarlos a superarlos.

Tom Gimbel, director ejecutivo y fundador de LaSalle Network, una empresa de personal, una vez vio a un trabajador de TI renunciar después de que sus gerentes optaron por no actualizar los protocolos de seguridad que sabía que eran necesarios. “No quería cargar con la culpa de que la empresa no invirtiera en lo que él recomendaba”.

Las organizaciones deben centrarse en desarrollar gerentes que sean hábiles en la gestión. Eso suena obvio, pero los ejecutivos de recursos humanos y los CIO dicen que no siempre sucede en TI porque los trabajadores que se destacan en el trabajo técnico, y no necesariamente en habilidades gerenciales, a menudo son los que están siendo promovidos.

Los CIO deben alentar a los gerentes a hacer tiempo para escuchar las preocupaciones de los trabajadores y hacer lo que puedan para abordarlas. Eso por sí solo puede contribuir en gran medida a mantener a los mejores y más brillantes, dicen los profesionales de recursos humanos.

“El talento tecnológico espera una gestión transparente y responsable. Los mejores talentos quieren trabajar donde sienten que su trabajo tiene un impacto real. Si sienten que el liderazgo no está dando resultados, es más probable que se vayan”, asegura KC George, socio de Bain & Co. “Los gerentes deben ser visibles y comprometerse directamente con los empleados, y deben actuar con rapidez y decisión, y mantenerse responsable de los resultados reales”.

8. Sin oportunidades de crecimiento

Una de las razones principales por las que los mejores empleados de TI se van es porque su carrera profesional no va según lo planeado y saben que deben actualizar continuamente sus habilidades para seguir el ritmo de la profesión.

“Si no les estás dando esa capacidad de crecer, se irán”, señala Shepard.

Muchas organizaciones no ofrecen oportunidades de crecimiento. El informe de investigación State of Performance Enablement 2023 de Betterworks encontró que solo el 48 % de los empleados sienten que tienen un camino para avanzar en su empleador actual y el 46% dice que no siente que su empleador apoye sus aspiraciones profesionales.

Los CIO deben brindar a los trabajadores de TI diferentes formas de capacitarse y desarrollar nuevas habilidades y diferentes caminos para avanzar, ya sea como colaboradores individuales o como gerentes.

Dynatrace tiene trayectorias profesionales claras para sus trabajadores de tecnología, explica Susan Quackenbush, directora de recursos humanos. Un camino permite a los trabajadores pasar a puestos de tecnólogo de nivel superior y el otro a roles de gerente, y ambos se consideran caminos equivalentes. “Descubrimos que esto ha ayudado con la retención”, dice ella.

9. Sin tecnología de punta ni oportunidades

La mayoría de los empleados de TI quieren trabajar en tecnologías emergentes y explorar nuevos juguetes tecnológicos. También quieren mantener sus habilidades al día en una profesión que avanza rápidamente. Como resultado, buscan empleadores que también valoren la importancia de aprovechar la tecnología de punta.

“Quieren saber que están tratando con lo último y lo mejor, porque saben que si no lo hacen, se quedarán atrás”, asegura Gimbel, director ejecutivo de LaSalle Network.

Gimbel dice que los mejores tecnólogos a menudo clasifican las oportunidades de trabajar en la vanguardia como una razón clave para tomar o permanecer en un trabajo. De hecho, trabajar con nueva tecnología está a la altura de los jefes de compensación y calidad como las principales razones por las que los profesionales de TI quieren trabajar con una empresa en particular.

10. Sin registros regulares

Las organizaciones que no ofrecen retroalimentación constructiva de manera regular o no discuten los objetivos profesionales al menos una vez al año con los empleados corren el riesgo de perder el contacto con su talento, lo que aumenta las posibilidades de que se vayan.

“La falta de comunicación verbal entre la organización es el principal factor que impulsa las salidas de los empleados”, afirma Kira Meinzer, directora de recursos humanos de Envoy Global. “Los equipos de liderazgo de TI deben alentar a los empleados a levantar el teléfono o programar una reunión por video y conversar sobre su función actual y cualquier inquietud que puedan tener”.

Tener discusiones abiertas sobre dónde los mejores empleados ven su futuro es clave, agrega: “Otra pregunta simple pero poderosa para los gerentes es: ‘¿Qué te mantiene aquí ahora y qué te mantendrá aquí en el futuro?'”.

Las revisiones de desempeño una vez al año son realmente el mínimo indispensable. Los expertos están de acuerdo en que las revisiones más frecuentes son mejores.

“La retroalimentación es extremadamente importante para las generaciones Millennial, X e Y”, considera George, de Bain. “No sólo el registro a intervalos regulares, sino también la retroalimentación en vivo en tiempo real es importante. Los mejores talentos quieren permanecer en la cima y están ansiosos por mejorar continuamente”.

La retroalimentación regular también le dará más advertencias cuando las personas se sientan insatisfechas o desconectadas.

11. Soledad en el lugar de trabajo

“Los humanos son criaturas sociales, y la pertenencia general es algo que siempre ha sido importante”, estima Gajda.

Es imperativo que los líderes de TI se aseguren de que sus empleados sientan que pertenecen, particularmente con más personas que trabajan de forma remota parte o todo el tiempo y con el cirujano general de Estados Unidos declarando que la soledad es una epidemia .

Para Gajda, eso significa crear “un sentimiento de seguridad y confianza en la organización, donde el empleado es valorado y celebrado por la singularidad que brinda” y centrarse en construir relaciones interpersonales.

Con ese fin, LeanIX tiene una política de tener trabajadores en la oficina al menos el 20% de su horario para ayudar a fomentar las interacciones y formar equipos, anota Gajda. Además, los gerentes usan ese tiempo para asegurar las conexiones mediante la planificación de desafíos de codificación, por ejemplo.

Las empresas también pueden alentar a los propios trabajadores a encontrar formas de mantenerse conectados. Los ingenieros tecnológicos de LeanIX, por ejemplo, permanecen en vivo en su plataforma de comunicaciones durante sus días de trabajo para tener “esa capacidad como si estuvieran en la oficina para lanzar [preguntas y comentarios] en la sala”.

Quackenbush asegura que Dynatrace ha tomado medidas similares para crear un sentido de pertenencia, reconociendo su importancia para la retención de empleados. Las sesiones de capacitación en cohortes ayudan a crear una comunidad en entornos de trabajo híbridos, y los grupos de recursos para empleados fomentan más interacciones, dice ella.

12. Agotamiento

El estudio Winter Pulse de Future Forum, publicado en febrero, encontró que el agotamiento sigue aumentando, “con un 42% de la fuerza laboral reportándolo”.

Los empleadores no pueden darse el lujo de ignorar este problema: los encuestados que reportaron agotamiento fueron 3.4 veces más propensos a decir que “definitivamente” planean buscar un nuevo trabajo el próximo año que aquellos que dijeron que no estaban agotados.

Los expertos en recursos humanos dicen que hay formas de combatir el agotamiento: preste atención a la lucha de los empleados para administrar el trabajo y la vida hogareña, fomente los descansos, capacite a los gerentes para que brinden apoyo y sean socios en la resolución de problemas, ofrezca programas de bienestar como clases de yoga o acceso a entrenadores de vida y asegurar una carga de trabajo razonable y alcanzable.

“Todo eso demuestra que respetas a tus trabajadores; es decir, ‘Tu trabajo y tu vida son importantes y te ayudaremos con eso’”, finaliza Shepard.

-CIO.com