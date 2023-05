14 recomendaciones de libros esenciales para y por líderes de TI

Desde anticipar el futuro de la tecnología hasta descubrir los secretos de liderar equipos de alto rendimiento, los CIO comparten los libros que han transformado sus carreras, al mismo tiempo que los inspiran y entretienen.

¿Está buscando cuál será su próxima lectura? ¿Por qué no elegir un libro que lo inspire a ser un líder más eficaz, que lo ayude a detectar desafíos y obstáculos en sus estrategias y procesos de TI, o que lo prepare para el futuro de la tecnología de la información?

Le pedí a algunos CIO y líderes de TI de alto nivel que recomendaran libros que les hubieran impactado en su carrera, ya sea para inspirarlos a ser mejores líderes o ayudarlos a enfrentar un desafío en particular. Este tipo de revelación transformadora procede del lenguaje impreso donde los humanos, incluso aquellos que están construyendo tecnologías digitales de vanguardia para ganarse la vida, todavía almacena nuestras mejores ideas. Y no sorprende que este grupo de CIO, CTO y CEO técnicos tengan grandes favoritos: libros a los que recurren una y otra vez en busca de inspiración.

Así, ya sea que usted tenga un largo vuelo o simplemente desee relajarse mientras llena su cerebro con ideas, agregue uno de estos títulos a su mesita de noche o al lector electrónico de su elección.

Para captar lo mejor de la Inteligencia Artificial

Sherry Comes, ex CTO de IBM Watson y actual directora general de inteligencia artificial conversacional en PwC, cree que debe leer Age of Invisible Machines: A Practical Guide to Creating a Hyperautomated Ecosystem of Intelligent Digital Workers (Wiley, 2022), de Robb Wilson. Se trata de una hoja de ruta completa para negociar el futuro de la automatización digital escrita por el fundador y tecnólogo jefe de OneReach.ai y el propietario de UX Magazine .

“Este es el libro de tecnología que todo líder empresarial y tecnológico necesita leer”, asegura Comes. “Capítulo a capítulo me adentraba más en un nuevo conocimiento. La recomiendo como ‘lectura obligada’ para cualquiera que se preocupe por la tecnología”.

Para comprender a su equipo

“Los CTO y CIO que trabajan para organizaciones que luchan por generar valor de manera sostenible se beneficiarán enormemente al leer Team Topologies: Organizing Business and Technology Teams for Fast Flow (IT Revolution Press, 2019), de Manuel Pais y Matt Skelton”, asegura Peter Kreslins Jr., CTO y cofundador de Digibee.

Esta guía paso a paso para el diseño de una organización de alto funcionamiento lo ayudará a comprender cuatro tipos de equipos y patrones de interacción, así como a definirlos y construirlos.

“(Esta obra) proporciona los patrones fundamentales para lograr un flujo rápido”, dice. “Al definir los tipos de equipos, sus interacciones fundamentales y la ciencia detrás de ellos, aprenderá cómo modelar mejor sus organizaciones de acuerdo con estas definiciones. El libro es alucinante porque traduce las complejas teorías detrás de los aspectos sociotécnicos del desarrollo y la entrega de software en un conjunto de patrones fáciles de entender. También ofrece un conjunto de pasos optimizados para comenzar”.

Novelas que entretienen y enseñan

Kreslins Jr. también recomienda dos libros del fundador y ex CTO de Tripwire, Gene Kim.

The Unicorn Project: A Novel About Developers, Digital Disruption and Thriving in the Age of Data (IT Revolution Press, 2019) cuenta la historia de Maxine, una desarrolladora principal sénior, quien trata de sobrevivir en una burocracia despiadada repleta de papeleo y comités.

En The Phoenix Project: A Novel About IT, DevOps, and Helping Your Business Win (IT Revolution Press, 2013), Bill, un gerente de TI, se hace cargo de un proyecto crítico que está por encima del presupuesto y retrasado. El CEO exige que Bill entregue el proyecto en 90 días.

“Ambos libros hablan sobre formas modernas de entregar software”, argumenta Kreslins Jr. “Tocan el núcleo de los problemas que impiden que las organizaciones entreguen valor sin obstáculos, generando un sentido de propósito, significado y orgullo para todos los que trabajan en ello. Lo mejor de estos dos libros es que son novelas que cuentan la historia desde el punto de vista de las personas que luchan con sus trabajos diarios, ya que se ven obstaculizados por la burocracia, los procesos innecesarios y la disfunción general del equipo. El Proyecto Phoenix, en particular, arrojó luz sobre el movimiento DevOps que luego se adoptó ampliamente en las organizaciones”.

Para aprender liderazgo de los SEAL

Nageswaran Vaidyanathan, CTO de Duck Creek Technologies, disfrutó leyendo Extreme Ownership: How US Navy SEALs Lead and Win (St. Martin’s Press, 2017) de Jocko Willink y Leif Babin. Vaidyanathan cree que cualquier líder de TI se beneficiará de la lectura de este libro sobre el liderazgo de las filas de la fuerza de operaciones especiales de élite de la Marina de Estados Unidos, conocida como los SEAL, por mar, aire y tierra.

En el libro, Willink y Babin escriben que los enviaron a Ramadi, Irak, una zona de guerra violenta en ese momento, para asegurar la ciudad. Allí descubrieron que el liderazgo es el elemento más esencial para el éxito del equipo, incluso en las peores situaciones. Regresaron a casa para fundar el equipo de capacitación en liderazgo SEAL.

“Habla sobre las competencias y los rasgos de liderazgo necesarios para tomar posesión de un equipo y permitir que cada miembro haga lo mismo y pueda tomar decisiones cruciales bajo presión”, agrega Vaidyanathan. “Creo que es una gran fuente sobre cómo cultivar las competencias de equipo adecuadas y los rasgos de liderazgo individual para lidiar con situaciones estresantes”.

Para convertirse en visionario “a prueba de futuro”

Vaidyanathan también recomienda The Industries of the Future (Simon & Schuster, 2017), de Alec Ross.

Ross fue Asesor Principal de Innovación de la Secretaria de Estado de EU, Hillary Clinton, y viajó por todo el mundo, visitando centros de empresas emergentes y laboratorios de I+D, para descubrir los últimos avances que están surgiendo en todos los rincones del mundo. En el libro, examina la robótica, la IA, el delito cibernético, la genómica, los grandes datos y más.

“Cubre los diferentes aspectos de lo que impulsará la transformación global y cómo esto provocará el progreso o el fracaso”, afirma Vaidyanathan. “Ross también analiza cómo se configurará el futuro económico mundial y las tendencias que impulsarán la forma en que vivimos”.

Para resolver problemas relacionados con procesos

Andrey Ivashin, CIO de Dyninno, recomienda tres libros que “buscan respuestas y consejos valiosos en áreas comerciales donde los líderes enfrentan desafíos con frecuencia”, dice. “Cada uno me ha ayudado en varios puntos de mi vida profesional”.

El primero de ellos, The Goal: A Process of Congoing Improvement (North River Press, 2014), de Eliyahu M. Goldratt, es un tratado sobre teoría económica moderna, presentado como una novela.

“Es un libro muy conocido y un clásico de la literatura empresarial”, señala Ivashin. “Y debido a que está escrito como una novela, es accesible y atractivo. Ofrece técnicas y soluciones útiles para resolver problemas corporativos típicos como cuellos de botella, ineficiencias y mala comunicación. Las lecciones que aprende de los personajes del libro se pueden aplicar a cualquier negocio y resalta la necesidad de que las empresas mejoren continuamente sus procesos para seguir siendo exitosas y competitivas”.

Cómo construir “cultura de empresa”

Ivashin también recomienda What You Do Is Who You Are: How to Create Your Business Culture (Harper Business, 2019) de Ben Horowitz porque “muestra la importancia de la cultura empresarial y el papel del liderazgo”.

Horowitz es un capitalista de riesgo y experto en administración que utiliza la historia y la práctica organizacional moderna para ofrecer consejos sobre la construcción de cultura.

“Ofrece sugerencias útiles y ejemplos de lo que funciona y lo que no funciona en términos de crear una cultura empresarial sólida”, comenta Ivashin. “Creo que es más significativo que el autor examine cómo los líderes pueden fomentar una atmósfera de trabajo saludable e inspirar a las personas para que se desempeñen al más alto nivel a lo largo del libro”.

Para entender la ciencia de la motivación

Ivashin también cree que los líderes de TI disfrutarán Drive: LThe Surprising Truth About What Motivates Us (Riverhead Books, 2009), de Daniel H. Pink.

Pink es uno de los autores más vendidos en el listado del New York Times referentes a cuestiones laborales, creatividad y comportamiento.

“Esta obra explora lo que realmente motiva a las personas, con base en la investigación científica de la psicología, la economía y la neurociencia”, asevera Ivashin. “Pink señala que las técnicas de motivación convencionales, como las recompensas y los castigos, son menos exitosas de lo que suponemos e incluso podrían ser contraproducentes. Muestra que los tres factores clave de motivación son la autonomía, el dominio y el propósito”.

Para aprender qué impulsa la confianza

Rick Johnson, director digital de Marvin, recomienda The Four Factors of Trust: How Organizations Can Earn Lifelong Loyalty (Wiley, 2022) de Ashley Reichheld y Amelia Dunlop. Este salto de título le enseña a medir, predecir y generar confianza.

“Necesitamos comprender realmente los impulsores que influyen en la confianza de los clientes y empleados, ya que esto es cada vez más una prueba de fuego”, añade Johnson. “Esos son los impulsores en los que debemos centrarnos para acentuar las experiencias de nuestros clientes, así como las experiencias de los empleados, experiencias que son moldeadas y entregadas por la tecnología. La empresa debe confiar en los líderes tecnológicos. Debe haber confianza en que estamos tomando las decisiones tecnológicas correctas, diseñando e introduciendo tecnología que funcionará y brindará valor, y confianza en hacer lo que decimos que haremos. Es imperativo que los líderes tecnológicos sean auténticos, honestos, sinceros y transparentes, en la búsqueda de la confianza”.

Para aprender de los líderes históricos

Bill Bragg, CIO de SymphonyAI, recomienda Inspiring Leadership: Learning From Great Leaders (THO, 2002), de John Adair, que desglosa las lecciones aprendidas por los grandes líderes de la historia: Alejandro Magno, Attila, Churchill, de Gaulle, Einstein, Gandhi , Sir Edmund Hillary, Ho Chih Min, Hsun-Tzu, Kennedy, Lao Tzu y muchos más, para que los líderes de hoy puedan aprender de ellos.

“Me mostró la física humana que debemos tener en cuenta y cómo enfocar nuestro tiempo para darle valor”, apunta Bragg.

Para inspirar una acción audaz

Bragg también disfrutó Do/Disrupt: Change the Status Quo. Or Become It (Chronicle Books, 2018), de Mark Shayler.

Este libro brinda consejos y citas de algunos de los innovadores más famosos de la historia, sobre cómo ser estratégico y audaz a medida que toma su propio camino para transformar sus ideas en realidad. “Es una guía o cuaderno de bocetos divertido y directo al grano”, dice. “Muy adecuado para todos aquellos que buscan una forma innovadora y valiente”.

Un libro de jugadas para el éxito

Barr Moses, director ejecutivo y cofundador de Monte Carlo, recomienda Amp It Up: Leading for Hypergrowth by Raising Expectations, Incrementing Urgency, and Elevating Intensity (Wiley, 2022), de Frank Slootman.

“Frank Slootman, emprendedor en serie y CEO de Snowflake, comparte su libro de jugadas para construir una empresa exitosa”, refiere Moses, “habiendo llevado a Snowflake a la OPI de software más grande de la historia. En su primer libro, no se anda con rodeos sobre la importancia de la velocidad y el enfoque al liderar una organización de hipercrecimiento, además de establecer un estándar alto para el resto de su equipo. Como cofundador y director ejecutivo de mi propia empresa creadora de categorías en el espacio de datos, descubrí los consejos tácticos y el enfoque perspicaz de Slootman sobre lo que se necesita para alcanzar una escala sin precedentes para ser una mina de oro. Es un “10/10″. Lo volvería a leer, y a menudo lo hago”.

Para conocer el poder del software Lean y DevOps

Rajesh Jethwa, CTO de Digiterre, sugiere Accelerate: The Science of Lean Software and DevOps: Building and Scaling High Performance Technology Organizations (IT Revolution Press, 2018), por la Dra. Nicole Forsgren, PhD, Gene Kim y Jez Humble.

Este libro examina, a través de una extensa investigación, las formas en que la tecnología puede generar valor comercial.

“Respaldado por una investigación considerable, el libro proporciona información basada en datos y orientación práctica sobre cómo mejorar las capacidades de entrega de tecnología y cómo fomentar una cultura de mejora continua para crear equipos de alto rendimiento”, afirma Jethwa.

Muy práctico, de hecho.

Christina Wood, CIO.com