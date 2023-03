18 organizaciones que promueven a las mujeres en tecnología

Las mujeres siguen estando subrepresentadas en la industria de TI. Estos 18 grupos están trabajando para apoyar a las mujeres y cerrar la brecha de diversidad en tecnología.

A pesar de las conversaciones nacionales sobre la falta de mujeres en TI, las mujeres siguen estando insuficientemente representadas en los roles de STEM , según un estudio de la Fundación Nacional de Ciencias. Y la tubería no sugiere una corrección a corto plazo, ya que solo el 19% de los títulos en informática se otorgaron a mujeres en 2016, frente al 27% en 1997. Las mujeres también suelen ganar menos que sus homólogos masculinos en ciencias, ingeniería y matemáticas. y ocupaciones de ciencias de la computación, con un salario medio promedio de 66,000 por año, frente a 90,000 para los hombres.

Y, según datos recientes, la representación de las mujeres en TI va en la dirección equivocada. En 2022, más de la mitad de las empresas perdieron el 20% de su fuerza laboral tecnológica por desgaste, y las mujeres tecnólogas (16%) se fueron a una tasa más alta que los hombres (13%). Con el doble de mujeres que abandonaron trabajos tecnológicos en 2022 que en 2021, la representación de mujeres en la industria de TI se encuentra actualmente en niveles previos a la pandemia, con el 27% de los puestos tecnológicos ocupados por mujeres en comparación con casi el 29% en 2020, según los datos . de AnitaB.org .

Tales problemas han jugado un papel importante en el surgimiento de organizaciones enfocadas en empoderar y apoyar a las mujeres en roles tecnológicos. El panorama actual de creación de redes y defensa encuentra una variedad cada vez mayor de programas y organizaciones para niñas, mujeres y cualquier persona que se identifique como mujer, y muchos también están abiertos a aliados masculinos. Aquí hay 18 organizaciones clave dedicadas a impulsar a las mujeres en la tecnología, impulsar la inclusión en el lugar de trabajo y cerrar la brecha de diversidad.

18 organizaciones para mujeres en tecnología

Ada Developers Academy

AnitaB.org

Black Girls Code

Change Catalyst

Girl Develop It

Girls in Tech

Girls Who Code

League of Women Coders

National Center for Women & Information Technology (NCWIT)

Switch

TechLadies

TechWomen

Women in STEM

Women in Tech (WIT)

Women in Technology (WIT)

Women in Tech Council (WTC)

Women in Technology International (WITI)

Women Who Code

Ada Developers Academy es una escuela de codificación gratuita y sin fines de lucro para mujeres y adultos de género expansivo que también prioriza BIPOC, LGBTQIA+ y personas de bajos ingresos. El programa de capacitación ofrece un entorno de aprendizaje colaborativo , así como apoyo individualizado a través de mentores, tutores, apoyo de salud mental y grupos de afinidad. Los participantes también toman parte en una “pasantía de aprendizaje aplicado” pagada que enseña a los estudiantes cómo escribir código y las habilidades para convertirse en desarrolladores de software.

anitab.org

AnitaB.org es una organización sin fines de lucro para mujeres en tecnología que fue fundada en 1997 por las científicas informáticas Anita Borg y Telle Whitney. La organización busca apoyar a las mujeres en la tecnología y “conectar, inspirar y guiar a las mujeres en la informática”. AnitaB.org también incluye Systers, que fue fundada en 1987 por Anita Borg como la primera comunidad en línea para mujeres en tecnología. Systers todavía funciona hoy y ahora es la “comunidad de correo electrónico más grande de mujeres en computación técnica” con más de 8,500 miembros en todo el mundo.

Black Girls Code

Kimberly Bryant fundó Black Girls Code en parte porque se sentía culturalmente aislada en sus cursos de ingeniería eléctrica y programación informática en la universidad. Si bien las mujeres están subrepresentadas en los campos STEM, eso es aún más cierto para las mujeres de color que trabajan en la industria. Black Girls Code es una organización que tiene como objetivo apoyar a las niñas de color jóvenes y preadolescentes para ayudarlas a brindarles los recursos que necesitan para tener éxito en los campos STEM. Es importante despertar un interés en la tecnología a una edad temprana para alentar a las niñas a adoptar un interés en STEM y mostrarles que una carrera en tecnología es una opción.

Change Catalyst

Change Catalyst es una organización centrada en la diversidad tecnológica para mujeres y minorías: se desarrolló en respuesta directa a las cifras de diversidad de la industria tecnológica de Silicon Valley publicadas en 2014. Change Catalyst “construye ecosistemas tecnológicos inclusivos a través de asesoramiento estratégico, programas y recursos de puesta en marcha, y una serie de eventos en todo el mundo”, según el sitio web de la organización. La organización habla en eventos para todos, equipos fuera de las instalaciones, retiros de liderazgo, conferencias de la industria y programas de inicio, además de desarrollar programación de L&D, organizar eventos inclusivos y diseñar soluciones de capacitación personalizadas. Change Catalyst también ofrece coaching de liderazgo inclusivo uno a uno para ayudar a los líderes a impulsar la DEI en sus organizaciones.

Girl Develop It

Girl Develop It ofrece cursos de desarrollo web y de software a precios asequibles en una “zona libre de juicios”. La organización sin fines de lucro ofrece programas prácticos que enseñan a mujeres y habilidades profesionales no binarias para el desarrollo de software y apoya una red diversa de mujeres en STEM. Girl Develop It tiene chárteres en 60 ciudades de todo el país, pero si no puede encontrar uno en su área, puede enviar una solicitud para un nuevo capítulo donde vive. El objetivo de la organización es ayudar a eliminar las barreras para las mujeres y las personas no binarias a través de talleres en vivo e híbridos sobre temas profesionales, estudio de instructores uno a uno y eventos de aprendizaje y creación de redes para miembros.

Girls in Tech

Girls in Tech es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo detener la desigualdad de género en la industria tecnológica al empoderar a las mujeres a través de cursos de codificación, bootcamps y hackatones para niñas y mujeres de todas las edades y profesiones. La misión es “apoyar a las mujeres con el acceso y la comunidad que necesitan para tener éxito en la tecnología”. La organización comenzó en San Francisco en 2007 y desde entonces ha crecido hasta incluir más de 62,000 miembros en 33 países. Los eventos y programas varían según el capítulo y están diseñados para adaptarse a las necesidades específicas de cada comunidad.

Girls Who Code

Girls Who Code es una organización dedicada a cerrar la brecha de género en tecnología y redefinir lo que significa ser programador. Incluye clubes extracurriculares, cursos y programas de verano, y asesoramiento profesional y apoyo a la creación de redes para estudiantes universitarios. Según datos de Girls Who Code, el 66% de las niñas de 6 a 12 años están interesadas en los programas informáticos, pero eso se reduce al 32% para las niñas de 13 a 17 años y solo al 4 % para las estudiantes de primer año de la universidad. La organización se enfoca en mantener a las niñas y mujeres jóvenes involucradas en los campos STEM a medida que crecen brindándoles apoyo y una comunidad.

League of Women Coders

Anteriormente Ladies Who Code, League of Women Coders es un “colectivo de base” para programadores, piratas informáticos y cualquier persona interesada en aprender más sobre programación. El grupo se reúne mensualmente para trabajar en proyectos, ponerse al día, hacer preguntas y compartir ideas sobre la industria. Las próximas dos reuniones están planificadas para la ciudad de Nueva York y Washington, DC. Las reuniones están abiertas a cualquier persona que se identifique como mujer y generalmente incluyen refrigerios, comida y un orador ocasional.

National Center for Women & Information Technology (NCWIT

The National Center for Women & Information Technology (NCWIT) es una comunidad de “líderes del cambio centrados en promover la innovación al corregir la representación insuficiente en la informática”. Ofrecen varios programas tanto para profesionales como para niños, adolescentes y adultos jóvenes. La organización, que fue constituida por la Fundación Nacional de Ciencias en 2004 y fue una de las primeras organizaciones en enfocarse en la participación de las mujeres en los campos de la computación, también ofrece apoyo a las empresas que desean fortalecer DEI en sus organizaciones a través de la contratación, la concientización, la inclusión y la cambio sistémico. También brindan investigaciones y estadísticas sobre diversidad e inclusión en la industria tecnológica para mujeres y tecnólogos de BIPOC.

Switch

Switch, anteriormente conocida como Women 2.0, es una empresa de medios y tecnología con fines de lucro que crea y ofrece contenido, programación, productos y servicios diseñados para generar conciencia sobre los problemas relacionados con la desigualdad y la inclusión en la industria tecnológica. Switch ofrece programas para fundadores que están tratando de hacer crecer nuevas empresas y brinda oportunidades de trabajo en red y recursos sobre capital, contratación, cultura laboral y más. El objetivo es crear un entorno más diverso e inclusivo, especialmente cuando se trata de nuevas empresas.

TechLadies

TechLadies es una organización que se enfoca en conectar a los miembros con trabajos y oportunidades en tecnología a través de una red en línea, una bolsa de trabajo gratuita y eventos y recursos para ayudar a los miembros a aprender nuevas habilidades para hacer crecer sus carreras. Los más de 150.000 miembros de TechLadies reciben acceso a una comunidad en línea privada, seminarios web semanales y una biblioteca de seminarios web a pedido, desafíos para establecer objetivos para mantenerse motivados y eventos en línea solo para miembros. En 2022, Ada’s List se unió a TechLadies, reuniendo a sus casi 10,000 miembros para continuar con su misión de impulsar a las mujeres en la tecnología.

TechWomen

TechWomen es una iniciativa de la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado de EE. UU.: la organización global reúne a mujeres en los campos STEM de África, Asia Central y Meridional y Medio Oriente con aquellas que trabajan en Silicon Valley y San Francisco para construir un red más fuerte en la industria. Para unirse a la organización, necesitará al menos dos años de experiencia profesional trabajando en un campo STEM con una licenciatura o equivalente. Funciona como un programa de tutoría e intercambio, trayendo mujeres de otros países a los EE. UU. para “participar en tutorías basadas en proyectos en empresas líderes” en el Área de la Bahía de San Francisco.

Women in STEM

Women in STEM es una organización que une a estudiantes universitarias y profesionales con chicas de secundaria para alentarlas a seguir comprometidas con STEM . El objetivo es aumentar la representación en los campos STEM a través de asociaciones de tutoría uno a uno. Los mentores ofrecen a los aprendices consejos universitarios y profesionales para ayudar a las jóvenes a comprender el camino hacia la universidad y una carrera en STEM. Women in STEM también organiza oradores invitados, paneles de discusión y otros programas para niñas en edad de escuela primaria, intermedia y secundaria para entusiasmarlas con el campo.

Women in Tech (WIT)

Women in Tech (WIT) es una organización enfocada en fomentar DEI en STEM al promover el empoderamiento de niñas y mujeres a nivel mundial en lo que respecta a educación, negocios, inclusión digital y defensa. WIT ofrece un programa de tutoría global para aquellos que buscan tutoría en carrera y liderazgo, tecnología, nuevas empresas, marketing digital, gestión de proyectos y productos, análisis de negocios y diseño de UX/UI. El programa de tutoría es gratuito tanto para los mentores como para los aprendices, e incluye tres sesiones individuales en un lapso de tres meses, en las que los participantes tienen acceso a materiales de capacitación e incorporación, así como a reuniones y eventos comunitarios cerrados.

Women in Technology (WIT)

Women in Technology (WIT) está comprometida con el avance de las mujeres en tecnología a través del desarrollo de liderazgo, iniciativas educativas y oportunidades de creación de redes y tutoría para mujeres tecnólogas en todos los niveles de su carrera. WIT ofrece el programa mentor-protegido , que une a los participantes con profesionales experimentados para la tutoría. Los protegidos se emparejan con cuatro miembros diferentes en el transcurso de cinco meses, lo que permite a los mentores y aprendices conectarse con diferentes profesionales que pueden ofrecer una visión única de la industria.

Women in Tech Council (WTC)

El Women in Tech Council (WTC) se enfoca en desarrollar programas que ayuden a diversificar la tubería desde la escuela secundaria hasta el C-Suite. WTC ofrece programas sobre DEI, mujeres en el C-suite, nuevas empresas dirigidas por mujeres, innovación e inclusión. También ofrecen tutoría, creación de redes y oportunidades de aprendizaje para los miembros, además de varios eventos diferentes, incluida la Cumbre del WTC, donde los temas relacionados con el talento tecnológico, la construcción de carreras y las tendencias de talento se destacan y discuten en sesiones de panel.

Women in Technology International (WITI)

Women in Technology International (WITI) se fundó en 1989 como la Red Internacional de Mujeres en Tecnología y luego cambió su nombre en 2001. WITI es una organización global que conecta a más de dos millones de mujeres en STEM con miembros en los EE. UU., Hong Kong, Gran Bretaña. , Australia y México. WITI organiza eventos, reuniones, coaching profesional, eventos con oradores y más en Estados Unidos y en todo el mundo. La organización se dedica a potenciar la innovación y construir un futuro de inclusión en el lugar de trabajo.

Women Who Code

Women Who Code se enfoca en empoderar a las mujeres en tecnología y redefinir la industria para que las mujeres estén igualmente representadas en líderes, ejecutivos, fundadores, VC, miembros de la junta e ingenieros de software. La atención se centra en empoderar a las mujeres con las habilidades de codificación y programación que necesitan para avanzar en sus carreras, educar a las empresas sobre cómo promover, retener y contratar mujeres y establecer una comunidad global de tutoría y apoyo para mujeres ingenieras.

Sarah K. White, CIO.com