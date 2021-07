20 consejos para apoyar la salud mental de su equipo

La salud mental de cada miembro del equipo es vital para el desempeño de su organización. Los líderes en todos los niveles deben comprometerse intencional y continuamente a encontrar formas de mejorar la salud mental de sus equipos.

La salud mental es un componente crítico del bienestar de todos los empleados y debe ser una prioridad máxima en todos los lugares de trabajo. Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, el 51% de los trabajadores han informado de un aumento de los síntomas de salud mental en el trabajo, y el 75% de los jóvenes de 18 a 24 años informaron uno o más síntomas de salud mental. En general, los niveles de ansiedad se han triplicado, mientras que los signos de depresión se han cuadriplicado.

Encontrar formas de mejorar la salud mental de cada miembro del equipo en el lugar de trabajo requiere un compromiso y una acción de liderazgo intencionales y continuos. Un lugar de trabajo saludable requiere la participación de los dueños de negocios, ejecutivos y gerentes hasta los supervisores y empleados de primera línea. Aquí hay 20 cosas que los líderes en diferentes niveles pueden hacer para apoyar mejor la salud mental de cada miembro del equipo.

Desarrollar políticas para una cultura segura, inclusiva e igualitaria

La cultura de su organización comprende sus valores, expectativas y prácticas, cada uno de los cuales establece el tono de cómo los empleados perciben, involucran y siguen a los líderes. El Consejo Nacional de Seguridad describe seis áreas que son fundamentales para las políticas que abordan la salud mental en el lugar de trabajo:

Comprender la salud mental y las enfermedades mentales.

Conocer la relación entre la salud mental, las enfermedades mentales y el lugar de trabajo.

Percibir los impactos del COVID-19 en los miembros del equipo.

Tomando acción.

Abordar el estigma y otras barreras para el éxito.

Midiendo el éxito.

Las políticas que desarrolle sientan las bases de cómo toda su organización interactúa con sus clientes, proveedores y empleados. Cuando las políticas, escritas y no escritas, brindan una cultura segura, inclusiva e igualitaria en toda su organización, también mejoran la salud en todas las demás áreas, incluida la salud mental de su equipo y el desempeño de su empresa.

Inscríbase en la capacitación en salud mental en el lugar de trabajo

Los síntomas de salud mental no son nuevos, pero afectan a los miembros del equipo a un ritmo cada vez mayor y alarmante, lo que la convierte en un área privilegiada para entrenadores y líderes que buscan construir y mantener equipos más saludables.

El impacto de la salud mental es complejo; comprender los conceptos básicos requiere una formación especializada.

La capacitación en salud mental puede ser un enfoque preventivo de los problemas de salud mental mediante el cual los líderes pueden obtener información sobre los tipos de señales que deben buscar y que podrían indicar que un miembro del equipo necesita más ayuda y apoyo. Esta capacitación también puede ofrecer a los líderes las herramientas que necesitan para brindar el apoyo requerido.

Solicite profesionales externos

La formación no es el final de estar preparado para apoyar a cada miembro del equipo en su búsqueda de una mejor salud mental; es el comienzo. La capacitación proporciona una base para brindar más apoyo, pero la implementación de políticas y la adopción de medidas para mejorar la salud mental y la resiliencia podrían requerir profesionales de la salud mental.

Solicite comentarios sobre su desempeño

Apoyar eficazmente la salud mental de cada miembro del equipo requiere hacer un balance del desempeño de cada líder. La retroalimentación ayuda a:

Comprenda cómo los diferentes equipos ven la cultura de su organización.

Evaluar qué tan favorables son las políticas de apoyo y qué es necesario mejorar.

Asegurarse de que exista responsabilidad.

Aumentar la confianza en la voluntad de los líderes para brindar apoyo.

Incrementar la comunicación y la acción donde sea necesario.

La mejor manera de ver cómo pueden mejorar los líderes de todos los niveles es solicitar comentarios de forma anónima. Esto permite que cada líder vea en qué se está quedando corto y en qué se destaca. Se convertirá en la línea de base para medir el progreso.

Proporcionar un medio para recibir comentarios anónimos.

Recibir comentarios honestos de cada miembro del equipo solo es posible si se sienten cómodos al hacerlo; Las encuestas son una excelente manera de obtener respuestas específicas y enfocadas. Puede resultar útil trabajar con recursos humanos o con profesionales de la salud mental externos para elaborar un cuestionario y descifrar los resultados.

Demuestre apertura a la retroalimentación

Pedir retroalimentación honesta y estar abierto a los resultados, especialmente retroalimentación potencialmente negativa, puede ser dos cosas diferentes. Para apoyar eficazmente la salud mental de todo el equipo, los líderes deben saber cómo los percibe cada miembro de su equipo.

Ponte al final

Tener un rol de liderazgo es un privilegio; Puede ser un desafío recordar esto una vez en el puesto. El éxito de cada líder no se basa en cuánto se los ve, sino en qué tan bien se desempeña su equipo. La única forma de que los equipos lo hagan bien es si cada miembro del equipo está bien, y esto requiere un liderazgo de servicio, que atienda las necesidades de los equipos y la organización por encima de las metas profesionales y los prejuicios personales.

Sea un líder empático

La empatía es una competencia de liderazgo; es la capacidad de liderar y al mismo tiempo hacer todo lo posible por comprender las experiencias y necesidades de los demás. La empatía es una de las características más esenciales de los líderes exitosos y puede ofrecer muchos beneficios para los líderes y equipos, incluida la creación de vínculos, proporcionar más información y aumentar la comprensión y la comunicación.

Ser más vulnerable

La vulnerabilidad está presente en la vida de todas las personas, pero a menudo se la ve como una debilidad más que como una fortaleza. Líderes que puedan expresar quiénes son realmente y lo que realmente piensan y sienten.

El liderazgo vulnerable puede aumentar las oportunidades para conversaciones significativas que construyen relaciones de equipo más sólidas porque los miembros del equipo pueden relacionarse y conectarse más con este tipo de líder, especialmente cuando enfrentan desafíos y luchas de la vida.

Sea respetuoso y sensible con cada miembro del equipo

El respeto es una de las claves más subestimadas para apoyar la salud mental del equipo. Es un concepto simple, pero a menudo se queda en el camino durante momentos de estrés y conflicto. Puede afectar significativamente la salud mental de un miembro del equipo, especialmente cuando el liderazgo no lo respeta. El respeto es algo que no solo debe fomentarse, sino incorporarse en el código de conducta de recursos humanos de una organización. Tratar a todos los miembros del equipo con respeto es vital, independientemente de dónde se encuentren en la escala organizativa.

Dé la bienvenida y fomente los días de salud mental

Toda persona necesita tiempo durante todo el año para reagruparse y recuperarse. Los líderes deben alentar a todos los miembros del equipo a tomar días formales pagados de salud mental. Esto proporciona un tiempo muy necesario para tomarse un descanso de los factores estresantes relacionados con el trabajo, asistir a citas relacionadas con la salud mental, despejar la cabeza o tener un tiempo de inactividad libre de culpa sin el riesgo de ser juzgado. Los días de salud mental deben venir con una política de no hacer preguntas.

Anime a los miembros del equipo a apoyarse entre sí

No es suficiente que los líderes apoyen a sus equipos. Los líderes también deben alentar y esperar que los miembros del equipo se apoyen entre sí. Al fomentar un entorno de equidad, respeto y ausencia de juicio, los miembros del equipo también pueden desarrollar empatía entre ellos, lo que facilita que todos se aprecien y se desempeñen mejor.

Organizar actividades ajenas al trabajo fuera de las instalaciones

Los equipos pasan mucho tiempo trabajando juntos. Los equipos sólidos que funcionan bien también necesitan tiempo para conocerse entre sí más allá de solo cumplir con los objetivos. Los líderes deben ir más allá de la formación de equipos y, en cambio, organizar actividades divertidas de vinculación del equipo fuera de las instalaciones. Los equipos que disfrutan de la compañía de los demás tienen muchas más probabilidades de experimentar relaciones más saludables, mejor comunicación, colaboración y confianza.

Proporcionar las herramientas para respaldar cada función

Los factores estresantes en el lugar de trabajo pueden centrarse en no tener las herramientas y tecnologías adecuadas para realizar el trabajo. La productividad no siempre está ligada a que los miembros del equipo no rindan. Los líderes de todos los niveles deben proporcionar lo necesario para reducir la carga de trabajo de los miembros del equipo y liberar tiempo para centrarse en el trabajo de nivel superior que agrega valor y reduce las soluciones manuales innecesarias.

Comunicarse frecuente y consistentemente

Una de las cosas que crea una ansiedad significativa entre los miembros del equipo, especialmente durante la incertidumbre o la crisis, es la falta de información. La comunicación interna, ascendente, descendente y lateral frecuente y constante de los líderes puede aliviar el estrés y la ansiedad. Incluso cuando las noticias no son ideales, es mejor tener certeza en lugar de confusión e incertidumbre. La forma en que se comparte la información también es un elemento clave; Los líderes deben, siempre que sea posible, compartir las noticias en persona para permitir que los miembros del equipo hagan preguntas que puedan pesar mucho en sus mentes.

Vuelve a consultar con los miembros del equipo

Cerrar el círculo suele ser un paso que se pasa por alto, pero es fundamental, especialmente cuando se comunica entre los miembros del equipo y los líderes. No es suficiente obtener información sobre lo que funciona o no, hacer cambios y olvidarse de hacer un seguimiento. El ciclo de retroalimentación de un extremo a otro requiere verificar con los miembros del equipo de manera oportuna para garantizar que los cambios que se han realizado brinden el nivel de soporte que necesitan.

Ofrecer apoyo psicológico

Fomentar y proporcionar acceso a los servicios de salud mental cuando y donde sea necesario. Cuando los miembros del equipo perciben una falta de apoyo psicológico por parte de su organización, puede generar:

Aumento del absentismo

Comportamientos indeseables

Mayor conflicto

Ansiedad, tensión y agotamiento innecesariosAumento de la rotación

Productividad reducida

Aumento de costos

Mayor riesgo de accidentes y lesiones.

Al garantizar la disponibilidad de apoyo psicológico, puede proteger a los miembros del equipo contra los factores de estrés traumáticos en el lugar de trabajo.

Financiar un programa de asistencia para empleados externos (EAP)

No todos los miembros del equipo querrán compartir sus preocupaciones en un grupo de apoyo de pares. Si las preocupaciones son de naturaleza personal, es posible que se prefiera hablar con un terapeuta externo y experimentado que ofrezca un apoyo anónimo completo. Esto puede ser de particular interés para los miembros del equipo que se enfrentan a problemas profundamente personales que creen que pueden afectar su empleo. Los líderes senior de la organización deben implementar un programa de asistencia para empleados externos (EAP) para ayudar a los miembros del equipo a concentrarse mejor y rendir al máximo.

Establezca expectativas claras

Una de las cosas que a menudo se oye decir a los miembros del equipo es que las expectativas no estaban claramente establecidas. Esto puede convertirse en un factor de estrés, específicamente cuando no se cumplen los objetivos del equipo. No importa cuál sea la tarea, los líderes deben asegurarse de que haya una comunicación clara sobre las expectativas. Ya sea que se trate de comunicar tareas o expectativas generales del equipo, es mejor que los líderes alienten a los miembros del equipo a hacer preguntas sin sentirse avergonzados de hacerlo.

Ajústelo para mantenerse al día con los cambios

Lo que funciona hoy puede que no funcione mañana. Al igual que con la estrategia organizacional, las circunstancias cambian y pueden afectar las iniciativas, también lo es el apoyo en equipo. Las estrategias y los pasos para apoyar mejor la salud mental de un miembro del equipo pueden volverse ineficaces rápidamente a medida que cambian las circunstancias. Los líderes deben participar en una comunicación continua con los miembros del equipo para asegurarse de que brinden el apoyo adecuado para mantener a sus equipos mentalmente sanos.

Moira Alexander, CIO.com