20 rasgos de los gerentes de proyectos altamente efectivos

Para ser un verdadero gerente de proyectos, debe ser un socio comercial estratégico plenamente comprometido con el éxito de la organización y ser capaz de afrontar los inevitables reveses. Así es como se destacan los gerentes de proyectos de élite.

Para prosperar, los gerentes de proyectos deben tener y perfeccionar una combinación compleja de habilidades técnicas, comerciales e interpersonales. La organización líder en gestión de proyectos, el Project Management Institute, intenta decodificar lo que se necesita para ser un gerente de proyectos exitoso con su PMI Talent Triangle , que comprende Formas de Trabajo (anteriormente Gestión Técnica de Proyectos), Power Skills (anteriormente Liderazgo) y Business Acumen (anteriormente Strategic Project Management). y Gestión Empresarial).

No es sorprendente que haya mucho en cada una de esas tres áreas. Los gerentes de proyectos efectivos deben saber cómo definir el alcance de un proyecto , identificar los recursos necesarios y programar esos recursos; todo esto es parte del aspecto técnico del trabajo. También deben gestionar las partes interesadas y garantizar que los proyectos se alineen con los objetivos comerciales: habilidades que se incluyen en los otros dos grupos de talentos.

Pero por más larga que sea la lista de habilidades requeridas del PMI, los líderes de proyectos experimentados dicen que eso no es suficiente para llegar a la cima de la profesión; Los gerentes de proyectos altamente efectivos aportan aún más a sus trabajos.

Son curiosos, flexibles y adaptables, y aprenden de sus errores y saben cómo corregirlos, dice Marion Thomas, miembro de la Asociación para la Gestión de Proyectos con sede en el Reino Unido, profesional colegiada de proyectos (ChPP) y fundadora de Extraordinario PM, una firma de capacitación y mentoría. También son empáticos, persuasivos y visionarios, y saben cómo aprovechar sus propias fortalezas y las de los demás, dice.

Otros gerentes de proyectos profesionales están de acuerdo y señalan que los PM más exitosos son aquellos que conocen las partes académicas del trabajo (es decir, los elementos que se enseñan), pero también aportan delicadeza al trabajo.

Entonces, ¿qué características distinguen a los directores de proyectos más eficaces? Los líderes de proyectos veteranos enumeran los siguientes rasgos y habilidades clave como vitales para tener éxito a un alto nivel.

1. Son como un socio comercial estratégico

Los gerentes de proyectos de alto nivel aportan a sus funciones habilidades de liderazgo estratégico de nivel superior además de habilidades de gestión técnica. Esto proporciona importantes ventajas para organizaciones de todos los tamaños, ya que existen factores complejos, tanto internos como externos, que pueden impactar negativamente en proyectos de todo tipo. Los gerentes de proyecto que manejan hábilmente estos factores (ya sean restricciones legales o complejidades de programación debido a equipos de trabajo remotos y distribuidos) y saben cómo sus proyectos encajan dentro de los objetivos estratégicos generales están mejor equipados para tomar las mejores decisiones para el proyecto y el organización en su conjunto.

“Un proyecto existe porque responde a una necesidad del negocio. Esto podría deberse a tendencias que afectan el negocio o a un desafío en la gestión del negocio, pero sin comprenderlo, será difícil para el director del proyecto entregar un proyecto exitoso”, manifiesta Karla Eidem, profesional en gestión de proyectos (PMP) y miembro del PMI. Gerente de operaciones regional de Norteamérica.

2. Poseen extraordinarias habilidades organizativas

Los directores de proyectos de primer nivel son personas muy organizadas. “Pero no se trata sólo de hacer una lista y apegarse a ella”, apunta Hema Tatineni, vicepresidente de la Oficina de Programas Estratégicos de CopperPoint Insurance.

De hecho, saben cómo planificar, pero lo más importante es que comprenden cómo los planes y recursos de su proyecto se entrelazan con otros acontecimientos dentro de la organización. Esa capacidad organizativa les permite ajustar sus planes y recursos cuando sea necesario.

“Es fácil decir: ‘Este es mi plan, estas son mis fechas’ y luego trabajar en ello un día a la vez. Pero si una tarea se traslada, afectará a otras en sentido ascendente y descendente porque existen interconectividades entre proyectos. Ser organizado significa conocer las interdependencias y cómo reorganizar el plan a medida que surgen las cosas”, señala Tatineni.

3. Son flexibles

De manera similar, los gerentes de proyectos altamente efectivos son flexibles, por lo que ellos mismos no se desconciertan cuando los planes de proyecto necesitan ajustes, algo que sucede cada vez con más frecuencia en el mundo digital moderno.

“Deben tener esa adaptabilidad y esa flexibilidad para poder decir: ‘Sí, tenemos algo más que ahora es una mayor prioridad, entonces, ¿cómo cambiamos nuestro rumbo?’”, asevera Tatineni.

4. Tienen “conciencia extrema”

Barry Cousins, distinguido analista e investigador especializado en gestión de carteras de proyectos, gestión de proyectos y gestión de cambios organizacionales en Info-Tech Research Group, dice que los altos directivos de proyectos poseen lo que él llama “una conciencia extrema de la capacidad y utilización de los recursos”. Esa conciencia es hoy más necesaria que nunca.

“Mucha gente está pasando apuros y prácticamente todos afirman que tienen menos horas de las esperadas para dedicar a los proyectos. Hay más demanda oficialmente reconocida de su tiempo del que tienen tiempo para satisfacer”, explica Cousins. Los directores de proyectos que reconocen esta realidad pueden anticipar con mayor precisión las horas que las personas podrán dedicar al trabajo del proyecto y, por lo tanto, tienen más éxito a la hora de programar y establecer los plazos correctos.

“Los gerentes de proyectos inteligentes en la era moderna tienen conciencia implícita inmediata de la capacidad que los rodea, por lo que sabrán de inmediato cuándo sus proyectos van a fallar”, agrega Cousin. Además, se sienten más cómodos alertando a los líderes empresariales sobre esa situación porque pueden cuantificar el déficit.

5. Tienen habilidades de gestión de partes interesadas altamente afinadas.

Los gerentes de proyectos trabajan con numerosas partes interesadas de varios departamentos dentro y fuera de sus organizaciones, y quienes gestionan esas relaciones comprenden mejor las perspectivas de cada parte interesada.

Por ejemplo, algunas partes interesadas pueden ser más adversas al riesgo que otras, o más resistentes al cambio, o más propensas a entrar en pánico cuando surgen problemas. Los líderes de proyectos veteranos dicen que los gerentes que pueden identificar y empatizar con esas perspectivas pueden adaptar sus comunicaciones, planes y capacitación para abordar los puntos de vista únicos de cada parte interesada.

6. Entienden quién tiene autoridad

Hoy en día, las organizaciones tienen autoridad distribuida, por lo que los gerentes de proyectos deben saber quién tiene voz y voto sobre qué partes, ya sea que estén tratando con 10 arquitectos de TI diferentes, cada uno de los cuales controla una parte del entorno de TI, o con 10 ejecutivos diferentes que tienen responsabilidades en áreas separadas de la empresa. que se ven afectados por un proyecto.

“El director de proyectos inteligente sabe cómo darles a todos espacio para tener éxito”, explica Cousins. Eso significa estar al tanto de lo que el ámbito de autoridad de cada persona necesita para que el proyecto tenga éxito, identificar quién tiene propiedad sobre qué piezas y saber qué persona tiene verdadera autoridad y puede lograr que otros se alineen detrás de él o ella.

“A menudo requiere conocer a personas que están en un nivel de la empresa en el que usted no participa; conocer a los ejecutivos cuando es gerente de proyectos, y se trata de administrar su red”, dice Cousins.

Los gerentes de proyectos pueden utilizar varias metodologías para hacer avanzar un proyecto. Pueden utilizar diferentes controles para mitigar los riesgos. Pueden utilizar diferentes aplicaciones de software para realizar un seguimiento del progreso del proyecto. Cada herramienta o técnica tiene sus pros y sus contras, y una puede ser más adecuada para algunas situaciones que otra. Comprender esos puntos es esencial.

“La capacidad de utilizar la herramienta adecuada en el momento adecuado y en la situación adecuada puede garantizar que haya velocidad de ejecución y que se puedan cumplir las metas y objetivos”, explica Eidem.

8. Son algo clarividentes

Los gerentes de proyectos no necesitan ESP, pero sí necesitan poder ver a la vuelta de la esquina y predecir varios futuros posibles a medida que avanzan en los proyectos. Esto les permite idear planes de contingencia para mantener el rumbo y así reunir recursos y asegurar a otros que tienen el control.

Tatineni trabajó con un gerente de proyecto que demostró su capacidad de visión de futuro cuando un líder empresarial le preguntó durante una reunión si las próximas vacaciones afectarían un hito que ya estaba en riesgo de perderse.

“El gerente del proyecto dijo: ‘Buen punto, y ya hemos planeado una reunión para hablar sobre eso’”, dice Tatineni, un mensaje que ayudó a asegurar al líder empresarial que el gerente del proyecto tenía la situación bajo control.

9. Le dan crédito a los demás

En lugar de tratar de ser un experto en todos los oficios, los buenos gerentes de proyectos saben aprovechar los conocimientos y habilidades de los demás en el equipo. Y saben que las contribuciones de los demás impactan fuertemente su propia eficacia. Por eso, los gerentes de proyectos altamente efectivos alientan a todos los miembros a participar y contribuir al más alto nivel, y compartir fácilmente el crédito por el trabajo bien hecho.

10. Motivan a los demás

Los gerentes de proyecto deben motivar a los trabajadores sobre los cuales aún no tienen influencia directa y que pueden hacer o deshacer un proyecto. Para ello, los directores de proyectos deben tener fuertes habilidades de comunicación, así como capacidad de influencia y persuasión, afirman los expertos en proyectos. Deben ser capaces de infundir confianza en las mentes de las partes interesadas y los patrocinadores para seguir adelante, incluso si hay cambios en el alcance del proyecto. La capacidad de motivar también requiere respeto demostrado por los miembros del equipo, las partes interesadas y los patrocinadores en todo momento, y la capacidad de articular cómo el proyecto, a pesar de cualquier dificultad o frustración, entregará valor cuando se complete.

Como dice Thomas, “Los directores de proyectos extraordinarios necesitan saber cómo involucrar a las personas en el ‘por qué del proyecto’”.

11. Están plenamente comprometidos con el éxito

Los gerentes de proyectos altamente efectivos creen en su trabajo y están totalmente comprometidos a llevar a cabo un proyecto, desde el inicio hasta el cierre, e incluso hasta el éxito de la posproducción. Esta mentalidad ayuda a lograr los mejores resultados durante todo el proyecto. Estos PM están completamente involucrados en todos los aspectos profesionales del proyecto, sus actividades y su gente.

John Paul Engel, presidente de Knowledge Capital Consulting, dice que el compromiso, la resiliencia y la capacidad de mantener un alto nivel de satisfacción tanto del cliente como del equipo son las claves para generar resultados.

12. Aceptan responsabilidad

No todo en un proyecto saldrá según lo planeado. Es de esperar que se cometan errores. Sin embargo, los gerentes de proyectos destacados aceptan cuando se equivocan y aprenden de sus errores.

“Integridad, decisión, buen juicio, la capacidad de formar una visión y ejecutarla, confianza en la propia competencia” son características distintivas de gerentes de proyectos altamente efectivos, dice Paul Dillon, fundador de Dillon Consulting Services.

13. Se comunican eficazmente

Teniendo en cuenta que la comunicación juega un papel importante en la gestión de proyectos, equipos y otras partes interesadas , es una de las habilidades esenciales para los directores de proyectos eficaces. La comunicación no significa sólo ser un facilitador, orador o escritor estelar; también requiere buenas habilidades para escuchar. Como tal, los altos directivos escuchan activamente lo que se dice (y lo que no se dice) y pueden tener en cuenta el contexto.

Escuchan los puntos de vista de los demás y consideran las experiencias y conocimientos de esos individuos. Eso les da a esos gerentes una imagen más completa de lo que está sucediendo, lo que les permite evitar posibles conflictos, reducir los riesgos y aumentar la probabilidad de éxito del proyecto.

14. Construyen comunidad

“Creo que la ‘P’ en PM es para la gente: no se puede realizar un proyecto sin un equipo. Y es posible que el equipo no dependa del director del proyecto, por lo que debe tener habilidades de liderazgo colaborativo, resolución de problemas y comunicación para activar su equipo. Sin eso, realmente no se puede lograr ningún cambio”, afirma Eidem. “Pero en un proyecto, estás trabajando con personas que pueden tener diferentes prioridades y diferentes entendimientos de los objetivos del proyecto, por lo que es responsabilidad del director del proyecto asegurarse de que todos estén alineados y sepan hacia dónde se dirigen”.

Thomas está de acuerdo y dice que los mejores gerentes de proyectos saben cómo crear un sentido de comunidad entre los equipos, así como con los trabajadores en la periferia de los proyectos, para que todos estén dispuestos a trabajar hacia un objetivo compartido. Eso puede significar, por ejemplo, conocer al personal de cuentas por pagar responsable de pagar a los proveedores para que exista una relación si surge alguna pregunta o problema que el gerente del proyecto deba abordar.

15. Construyen una buena relación

Los altos gerentes de proyectos también son hábiles para desarrollar una relación sólida con quienes los rodean, incluso para proyectos de corta duración, sabiendo que las buenas conexiones y las relaciones sólidas conducen al éxito.

“Cuando se establece una buena relación, hay un entendimiento compartido”, dice Krista Phillips, titular de PMP y gerente de proyectos de TI. Ese entendimiento compartido produce dividendos. Los gerentes de proyectos que se toman el tiempo para establecer relaciones tienen más probabilidades de que otros compartan información que podría afectar sus proyectos, y es más probable que obtengan ayuda de otros si hacen solicitudes difíciles, como quedarse hasta tarde o venir un fin de semana. para ponerse al día.

16. Preparan al equipo para el viaje

La mayoría de la gente quiere saber hacia dónde se dirigen y qué esperar en el camino que les espera. Esto no es diferente para los equipos de proyecto, afirma Thomas. Los gestores de proyectos cualificados saben cómo prepararlos para el viaje. Hacen más que establecer hitos y cronogramas; más bien, detallan dónde se enfrentarán a momentos difíciles, cuándo necesitarán apoyo adicional, cuándo podrán celebrar, etc. “Se trata realmente de ser capaces de articular el camino a seguir”, añade Thomas.

17. Se consagran como líderes

Los PM muy respetados establecen su reputación a través del trabajo duro y un historial de éxito. Eso, por supuesto, lleva tiempo. Pero una vez obtenido, los gerentes de proyectos pueden utilizar los éxitos pasados ​​para ayudar a movilizar a los trabajadores hacia nuevos esfuerzos, generar confianza entre las partes interesadas y aprovechar las experiencias pasadas para superar nuevos puntos difíciles, todo lo cual ayuda a crear un éxito continuo.

18. Sirven como agentes de cambio

El cambio es inevitable y puede ser muy perjudicial para todas las áreas de la vida personal y empresarial; La gestión de proyectos no es una excepción. Los gerentes de proyectos altamente efectivos comprenden esto, lo adoptan e incorporan elementos de incertidumbre en sus planes de proyecto. También reconocen la necesidad de trabajar estrechamente con expertos en gestión del cambio para ayudar a las partes interesadas a adaptarse al cambio y prepararse mejor para el estado futuro de las cosas.

19. Poseen un comportamiento ecuánime

Incluso los proyectos bien planificados se topan con problemas, e incluso los gerentes de proyectos altamente capacitados pueden sufrir reveses importantes. Pero los mejores directores de proyectos no muestran pánico, ira o desesperación ni siquiera bajo presión; mantienen la calma.

“Creo que ecuánime es una buena palabra para describirlo”, dice Tatineni. “Quieres a alguien que sea racional, que pueda permanecer neutral incluso cuando las temperaturas son altas”.

20. Pueden trabajar cómodamente en la oscuridad

Otra característica que distingue a los grandes directores de proyectos de los buenos es su capacidad para trabajar en la oscuridad. Esta es una habilidad imprescindible porque la mayoría de los proyectos, independientemente del tipo, industria, tamaño o complejidad, tendrán áreas grises por las que navegar.

Es casi seguro que se encontrarán problemas con restricciones y complejidades externas, limitaciones de proyectos remotos, conflictos y ambigüedades: estas y otras incertidumbres.

Joyce Wilson-Sanford, coach ejecutiva, consultora y escritora, dice que la capacidad de abordar el cambio en una organización, de ver cuándo un proyecto tiene problemas o puede causar problemas, y de no dejarse perturbar por retrasos, crisis o recortes presupuestarios es llave. Gerentes de proyecto con altas habilidades técnicas y humanas es una combinación difícil de encontrar, dice. Y cuando los combinas con la capacidad de trabajar en la oscuridad, eres un director de proyectos muy eficaz.

Mary K. Pratt y Moira Alexander, CIO.com