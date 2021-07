2020: difícil para las empresas de servicios de TI

El auge del trabajo a distancia y el acceso a los activos corporativos desde cualquier lugar hicieron del 2020 un año clave para el sector tecnológico. No obstante, esta realidad no se reflejó positivamente en las cifras reportadas por las empresas de servicios de TI, no al menos durante el 2020.

Tal y como constata la firma de análisis Globaldata, en medio de la creciente ola de transformación digital, el 40% de las empresas de este segmento del mercado reportaron una disminución de dos dígitos en ganancias netas.

Para estos proveedores el 2020 fue uno de los años más difíciles en lo que respecta al crecimiento de los ingresos; su rentabilidad cayó al mismo tiempo que sus clientes se apresuraban a optimizar gastos como respuesta a la crisis sanitaria.

De hecho, el 50% de los 20 principales proveedores de servicios de TI por ingresos informaron de una disminución de ganancias a lo largo de 2020. Asimismo, nueve experimentaron una caída en las ganancias netas.

Algunos de los proveedores más impactados por esta realidad son HPE y NCR, que en 2020 registraron un descenso de más del 5% en ingresos y más del 110% en beneficio neto.

“A la presión competitiva sobre los precios se sumó la pandemia de COVID-19, que provocó limitaciones en la capacidad de fabricación en Norteamérica, la interrupción de la cadena de suministro, el retraso en la finalización de las instalaciones in situ y la reducción de la demanda mundial. Todo ello dio lugar a un descenso de los ingresos de HPE en términos interanuales. La rentabilidad de la empresa también disminuyó debido al escaso crecimiento de los ingresos”, explica Jha.

Todo apunta a que el cambio de la venta de licencias de software perpetuas, el comercio minorista y la hostelería fue la razón principal del descenso de los ingresos y los beneficios netos de NCR.

La consultora DXC Technology también cayó en más del 5% en ingresos interanuales, debido principalmente a la finalización de proyectos, la venta de negocios y a una disminución del volumen de proyectos de ejecución. Pero la falta de inversión en el negocio de los servicios sanitarios y humanos estatales y locales de EE.UU. y la optimización de los gastos permitieron a la empresa reducir sus pérdidas netas.

Por su parte, Fiserv, NetEase, Capgemini e Intuit fueron las cuatro principales empresas del ranking de las 20 primeras que registraron un crecimiento de dos dígitos en sus ingresos en 2020.

“Además de la adquisición de Altran, el crecimiento de los negocios de servicios digitales y en la nube debido a la priorización de los proyectos de transformación digital por parte de los clientes de todo el mundo ayudó a aumentar los ingresos de Capgemini”, explica el analista.

Buenas perspectivas para 2021

A pesar de esta realidad, el futuro no tiene por qué ser negativo, sino todo lo contrario. Aunque el analista de Globaldata, Keshav Kumar Jha, cree que las condiciones pueden seguir siendo difíciles para estos jugadores (dado que es probable que se extiendan las estrategias de optimización de costos emprendidas por las organizaciones) estas empresas, “podrían beneficiarse considerablemente de la transformación digital adoptada por las organizaciones en medio de la crisis sanitaria”.

“Muchas empresas de TI afrontan cómo sus clientes retrasan los proyectos de transformación digital porque luchan por entender cómo serán sus negocios en términos de nuevas prácticas de trabajo después de la pandemia”, indica Gary Barton, analista de Globaldata.

Al mismo tiempo, Barton cree que existe una oportunidad para que las empresas de TI se comprometan con las empresas y les ayuden a construir los modelos de negocio del futuro. “Las empresas de TI que aprovechen esta oportunidad estarán bien situadas para aumentar sus ingresos”, agregó.

El portavoz también cree que el auge de nuevas tecnologías como 5G, IoT y las redes/computación de edge ayudarán a generar un nuevo crecimiento de los ingresos de TI. Además, las empresas más pequeñas se están adaptando a las ventajas de ser más digitales.

“Programas de financiación como NextGenerationEU están proporcionando potencialmente miles de millones para ayudar a las empresas a adoptar nuevas tecnologías. Este gasto beneficiará a los proveedores de TI”.

